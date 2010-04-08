Maximice su potencial de trading en oro conTrendSight Simple EA, una solución de trading sofisticada y automatizada diseñada específicamente para el mercado de alta intensidad XAUUSD (Oro). Diseñado para los operadores que valoran la precisión, la seguridad y el rendimiento constante, este EA elimina las conjeturas del análisis técnico.

¿Por qué elegir TrendSight Simple EA?

TrendSight Simple EA no es sólo otro bot automatizado; es una completaestrategia de trading en Oro construida sobre la base del sistema de élite de seguimiento de tendencias PaintBar. A diferencia de muchos EAs que se basan en técnicas de juego de riesgo, TrendSight Simple utiliza la acción del precio puro, el impulso de la tendencia, y los filtros de volatilidad para identificar las entradas de alta probabilidad.

Sin trucos arriesgados: Diga adiós a la ansiedad de las estrategias Martingale o Grid. TrendSight Simple trata su capital con respeto, utilizando un enfoque profesional de gestión de riesgos donde cada operación se tiene en cuenta.

Inteligente ATR Trailing: Proteja sus ganancias dinámicamente. El EA utiliza Average True Range (ATR) para ajustar los trailing stops, permitiendo a sus ganadores correr durante las tendencias fuertes, mientras que el bloqueo de las ganancias. (Versión Pro. Descargar aquí https://www.mql5.com/en/market/product/158650)

Red de Seguridad Diaria: Con una función incorporada de Corte de Pérdidas Diarias, el EA detiene automáticamente las operaciones si se alcanza un umbral de equidad específico, asegurando que usted viva para operar otro día. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/158650)

Filtrado de Alta Probabilidad: Combinando filtros de tendencia EMA de 150 periodos con comprobaciones de volatilidad, el AE se asegura de que sólo entra en el mercado cuando las condiciones son óptimas.

Optimizado y listo para usar

Hemos hecho el trabajo pesado por usted. Este AE estátotalmente optimizado para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal M5 (5 minutos). Es una solución "Plug & Play", simplemente conéctelo a su gráfico y deje que el algoritmo trabaje.

Para obtener los mejores resultados con spreads bajos y una ejecución rapidísima, le recomendamos que utilice la cuenta Exness Cent, que se muestra a continuación:

Reducción máxima: 23%

Factor de ganancia: 3.0

Capital inicial: $100

👉 Registre Exness aquíhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Nota: Si utiliza un broker diferente, le recomendamos que ejecute una optimización en el parámetro Porcentaje de riesgo (Ajustes: Inicio: 0,1 | Paso: 0,1 | Tope: 10) para encontrar el punto óptimo para su tipo de cuenta específico.

Parámetros potentes para un control total

Porcentaje de Riesgo: Calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función de su capital (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/158650)

Porcentaje de Pérdida Diaria : Un límite de seguridad duro para prevenir caídas diarias significativas. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/158650)

Multiplicador ATR Trailing: Controla que tan poco o mucho el stop loss sigue la tendencia. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/158650)

Filtro de Tendencia EMA: Asegura que el EA sólo opere en la dirección de la tendencia a largo plazo (Filtro D1).

Hora de inicio/fin: Personaliza tu ventana de negociación para evitar noticias volátiles o sesiones de baja liquidez.

PaintBar Length: El motor central que detecta las inversiones de tendencia y los cambios de momentum (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/158650)

Magic Number: Le permite ejecutar múltiples EAs en la misma cuenta sin conflictos.

Dé el salto al trading profesional

No deje que las emociones del mercado dicten su éxito. Experimente la disciplina de una máquina combinada con una estrategia probada en batalla.

¡Descargue TrendSight Pro EA hoy y transforme su viaje de trading en Oro!



