🚀 Erzielen Sie herausragende Handelsergebnisse mit dem Perfect Entry Signal Simple EA!

Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu verbessern und die präzisesten Einstiegspunkte auf dem Markt zu nutzen? Wir stellen Ihnen denPerfect Entry Signal Simple Expert Advisor (EA) vor - Ihr ultimatives Werkzeug für den automatisierten, hochpräzisen Handel, speziell optimiert für den volatilen Goldmarkt!

Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um das Marktrauschen zu durchdringen und Signale zu liefern, die auf einem ausgeklügelten und verzögerungsfreien Indikatorensystem basieren, das durch eine robuste Trendfilterung und ein intelligentes Geldmanagement unterstützt wird. Vergessen Sie den Stress der manuellen Analyse und der emotionalen Entscheidungen; lassen Sie den Perfect Entry Signal EA die Ausführung mit disziplinierter Effizienz erledigen.

🔥 Hauptmerkmale & Vorteile

Präzise Einstiegssignale: Der Kern des EA liegt in seinem proprietären Non-Lagging Moving Average (NonLagMA) System. Es erkennt scharfe Trendwechsel vor den Standardindikatoren und verschafft Ihnen einen starken Vorteil, um zum optimalen Zeitpunkt in den Markt einzusteigen.

Intelligente Trendfilterung: Durch die Verwendung eines langperiodischen Exponential Moving Average (EMA) auf einem höheren Zeitrahmen (standardmäßig D1) stellt der EA sicher, dass Trades nur in Richtung des vorherrschenden, bestätigten Trends ausgeführt werden, wodurch Fehlsignale deutlich reduziert und die Gewinnrate verbessert wird.

Dynamisches Money Management: Verabschieden Sie sich von festen, starren Losgrößen! Der EA berechnet die Losgröße auf der Grundlage eines Risikoprozentsatzes und der internen Signalwahrscheinlichkeit/-stärke . Stärkere Signale erhalten eine größere, aber immer noch sichere Losgröße, die ein proportionales Gewinnpotenzial bei strikter Risikokontrolle ermöglicht (Pro Version. Download hier https://www.mql5.com/en/market/product/158573)

Professionelle Risikokontrolle: Es wird eine Nicht-Martingale- und Nicht-Grid-Strategie verwendet, die sich ausschließlich auf Eingänge mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentriert. Darüber hinaus fungiert der eingebaute tägliche Cut-Loss-Prozentsatz als hartes Sicherheitsnetz, das sicherstellt, dass Ihr Konto an jedem beliebigen Tag vor einem übermäßigen Drawdown geschützt ist (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/158573)

Advanced ATR Trailing Stop: Ihre Gewinne werden durch ein innovatives Trailing Stop-System geschützt und maximiert. Es nutzt die Average True Range (ATR), um den Stop Loss erst dann dynamisch anzupassen , wenn sich der Handel um einen bestimmten Multiplikator in den Gewinn bewegt hat, und sichert so Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt.

Ready-to-Go Gold Strategy (M5 Timeframe): Der EA ist vollständig optimiert und bereit, auf demGold (XAUUSD) Chart mit demM5 ( 5-Minuten) Timeframe eingesetzt zu werden. Für Exness-Benutzer ist es ein Plug-and-Play-Element, das Sie einfach an Ihren Chart anhängen und mit dem Handel beginnen können!

Die EA-Parameter wurden vollständig für Gold (XAUUSD) im M5-Zeitrahmen optimiert und sind sofort einsatzbereit. Sie müssen den EA nur noch an den Chart anhängen.

Die Optimierungsergebnisse wurden auf demExness Cent Konto getestet und zeigen: Maximaler Drawdown: 25%

Gewinnfaktor: 1,8

Anfangskapital: $100 Sie können sich bei Exness über den folgenden Link anmelden: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Wenn Sie einen anderen Broker verwenden, optimieren Sie bitteden Parameter Risikoprozentsatz mit dem folgenden Bereich: Start: 0.1

Schritt: 0,1

Stopp: 10



✨ Plug & Play-Parameter

Der Perfect Entry Signal EA bietet einen umfassenden Satz von Parametern, mit denen Sie die Strategie an Ihr bevorzugtes Risikoprofil anpassen können:

RiskPercentage: Der maximale Prozentsatz Ihres Eigenkapitals, den Sie pro Handel zu riskieren bereit sind (setzen Sie ihn auf 0, um ein festes Lot zu verwenden) (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/158573)

Lots: Eine feste Losgröße, die verwendet wird, wenn RiskPercentage deaktiviert ist.

StartHour / EndHour: Definiert das spezifische Fenster des Tages, in dem der EA neue Trades eröffnen darf.

ATRPeriod / ATRThreshold: Dient zur Überprüfung der minimalen Marktvolatilität, bevor ein Handel in Betracht gezogen wird.

MagicNumber: Ein eindeutiger Bezeichner für die Aufträge des EA.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Einstellungen für den langfristigen Trendfilter.

DailyCutLossPercent: Der Prozentsatz des täglichen Drawdowns, bei dem der gesamte Handel gestoppt und die Positionen geschlossen werden (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/158573)

NonLagMAPeriod / NonLagMAPhase / NonLagMADeviation / NonLagMAPctFilter: Detaillierte Einstellungen für die Kernlogik des NonLagMA-Indikators (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/158573)

UseEMAFilter / PerfectEMAPeriod: Aktiviert/deaktiviert und setzt die Periode für den zusätzlichen EMA-Filter für das sofortige Einstiegssignal.

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Definiert die ATR-Einstellungen für den Trailing Stop-Abstand (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/158573)

ATR_Profit_Multiplier: Der ATR-Multiplikator, den der Kurs erreichen muss, bevor der Trailing Stop aktiviert wird (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/158573)

DayRange: Die Anzahl der vergangenen Tagesbalken, die zur Berechnung des dynamischen Take Profit-Ziels verwendet werden.

🎯 Starten Sie Ihre automatisierte Goldhandelsreise noch heute!

Der Perfect Entry Signal EA ist Ihre Eintrittskarte zum disziplinierten, automatisierten und potentiell profitablen Goldhandel ohne die Angst vor gefährlichen Martingale- oder Grid-Strategien. Er basiert auf einer reinen Preisaktions- und Momentum-Logik.

Für eine optimale, sofort einsatzbereite Leistung ist dieser EA für den Goldmarkt auf dem M5-Zeitrahmen optimiert und perfekt für die Exness-Broker-Umgebung konfiguriert.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Laden Sie den Perfect Entry Signal EA jetzt herunter und fügen Sie ihn in Ihren Exness Gold Chart ein!

Wenn Sie ein Exness-Konto benötigen, um mit diesen optimierten Einstellungen zu handeln, können Sie sich über unseren Partnerlink hier registrieren:

👉https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

(Wenn Sie einen anderen Broker verwenden, müssen Sie möglicherweise eine Optimierung des Parameters Risikoprozentsatz (Start: 0,1 - Schritt: 0,1 - Stop: 10) vornehmen, um die beste Einstellung für Ihre spezifischen Brokerbedingungen zu finden).