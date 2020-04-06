Perfect Entry Signal Simple EA

🚀 ¡Alcanza la excelencia en el trading con el EA Simple de Señal de Entrada Perfecta!

Estás listo para elevar tu juego de trading y capturar los puntos de entrada más precisos del mercado? Presentamos elAsesor Experto (EA) Perfect Entry Signal Simple, su herramienta definitiva para el trading automatizado de alta precisión, ¡especialmente optimizado para el volátil mercado del Oro!

Este Asesor Experto está diseñado para atravesar el ruido del mercado, proporcionando señales basadas en un sofisticado sistema de indicadores no rezagados, respaldado por un sólido filtrado de tendencias y una gestión inteligente del dinero. Olvídese del estrés del análisis manual y de las decisiones emocionales; deje que el EA Perfect Entry Signal se encargue de la ejecución con una eficiencia disciplinada.

Características principales y ventajas

  • Señales de Entrada de Precisión: El núcleo del EA reside en su sistema propietario de Media Móvil No Retrasada (NonLagMA). Identifica los cambios bruscos de tendenciaantes que los indicadores estándar , dándole una poderosa ventaja para entrar en el mercado en el momento óptimo.

  • Filtrado inteligente de tendencias: Al utilizar una Media Móvil Exponencial (EMA) de largo periodo en un marco temporal superior (D1 por defecto), el AE garantiza que las operaciones sólo se ejecuten en la dirección de la tendencia dominante y confirmada, reduciendo significativamente las señales falsas y mejorando la tasa de ganancias.

  • Gestión Dinámica del Dinero: ¡Diga adiós a los tamaños de lote fijos y rígidos! El EA calcula el tamaño del lote basándose en unPorcentaje de Riesgoy enla probabilidad/fuerza de la señal interna. Las señales más fuertes obtienen un tamaño de lote mayor, pero aún seguro, lo que permite un potencial de beneficios proporcional mientras se mantiene un estricto control del riesgo. (Versión Pro. Descargar aquí https://www.mql5.com/en/market/product/158573)

  • Control de Riesgo Profesional: Emplea una estrategia no-Martingale y no-Grid, centrándose puramente en entradas de alta probabilidad. Además, elPorcentaje de Corte de Pérdida Diario incorporado actúa como una red de seguridad dura, asegurando que su cuenta esté protegida de una reducción excesiva en cualquier día dado. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/158573)

  • ATR Trailing Stop Avanzado: Sus beneficios están protegidos y maximizados con un innovador sistema de Trailing Stop. Utiliza el Average True Range (ATR) para ajustar dinámicamente el Stop Loss sólodespués de que la operación haya entrado en beneficios por un multiplicador especificado, asegurando las ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor.

  • Estrategia de Oro lista para usar (M5 Timeframe): El EA está totalmente optimizado y listo para ser desplegado en el gráfico de Oro (XAUUSD) utilizando el marco de tiempoM5 ( 5 minutos). Para los usuarios de Exness, es plug-and-play-simplemente conéctelo a su gráfico y ¡comience a operar!

Los parámetros del EA han sido totalmente optimizados para el Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M5 y están listos para usar. Sólo tiene que conectar el EA al gráfico.

Los resultados de la optimización fueron probados enla cuenta Exness Cent, mostrando:

  • Reducción máxima: 25%
  • Factor de ganancia: 1.8
  • Capital inicial: $100

Puede registrarse en Exness a través del siguiente enlace:

https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Si utiliza otro broker, por favor, vuelva a optimizar el parámetro Porcentaje de riesgo con el siguiente rango:

  • Inicio: 0.1
  • Escalón: 0,1
  • Tope: 10

Parámetros Plug & Play

El EA Perfect Entry Signal ofrece un amplio conjunto de parámetros, lo que le permite ajustar la estrategia a su perfil de riesgo preferido:

  • RiskPercentage: El porcentaje máximo de su capital que está dispuesto a arriesgar por operación (establecer en 0 para desactivar y utilizar un lote fijo). (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/158573)

  • Lotes: Un tamaño de lote fijo que se utilizará si RiskPercentage está desactivado.

  • StartHour / EndHour: Define la ventana específica del día en la que el EA puede abrir nuevas operaciones.

  • ATRPeriod / ATRThreshold: Se utiliza para comprobar la volatilidad mínima del mercado antes de considerar una operación.

  • MagicNumber: Identificador único para las órdenes del EA.

  • EMAPeriod / EMA_Timeframe: Ajustes para el filtro de tendencia a largo plazo.

  • DailyCutLossPercent: El porcentaje de drawdown diario en el que se detienen todas las operaciones y se cierran las posiciones. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/158573)

  • NonLagMAPeriod / NonLagMAPhase / NonLagMADeviation / NonLagMAPctFilter: Ajustes detallados para la lógica central del indicador NonLagMA. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/158573)

  • UseEMAFilter / PerfectEMAPeriod: Activa/desactiva y establece el periodo para el filtro EMA adicional para la señal de entrada inmediata.

  • ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Define la configuración del ATR para la distancia del Trailing Stop. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/158573)

  • ATR_Profit_Multiplier: El nivel del multiplicador ATR que debe alcanzar el precio antes de que se active el Trailing Stop. (Versión Pro. Descargar Aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/158573)

  • DayRange: El número de barras diarias pasadas utilizadas para calcular el objetivo dinámico de Take Profit.

🎯 ¡Comience hoy mismo su viaje de trading automatizado en oro!

El EA Perfect Entry Signal es su boleto a un trading de Oro disciplinado, automatizado y potencialmente rentable sin el miedo a las peligrosas estrategias Martingale o Grid. Está construido sobre la pura acción del precio y la lógica del impulso.

Para un rendimiento óptimo y listo para usar, este AE está optimizado para el mercado del Oro en el marco temporal M5, perfectamente configurado para el entorno del broker Exness.

¿Listo para empezar?

Descargue el EA Perfect Entry Signal ahora y adjúntelo a su gráfico Exness Gold.

Si necesitas una cuenta Exness para empezar a operar con esta configuración optimizada, puedes registrarte a través de nuestro enlace asociado aquí:

👉https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

(Si utiliza un broker diferente, puede que necesite realizar una optimización en el parámetro Porcentaje de Riesgo (Inicio: 0,1 - Paso: 0,1 - Stop: 10) para encontrar la mejor configuración para las condiciones específicas de su broker).


