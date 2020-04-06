Perfect Entry Signal Simple EA

🚀 ¡Alcanza la excelencia en el trading con el EA Simple de Señal de Entrada Perfecta!

Estás listo para elevar tu juego de trading y capturar los puntos de entrada más precisos del mercado? Presentamos elAsesor Experto (EA) Perfect Entry Signal Simple, su herramienta definitiva para el trading automatizado de alta precisión, ¡especialmente optimizado para el volátil mercado del Oro!

Este Asesor Experto está diseñado para atravesar el ruido del mercado, proporcionando señales basadas en un sofisticado sistema de indicadores no rezagados, respaldado por un sólido filtrado de tendencias y una gestión inteligente del dinero. Olvídese del estrés del análisis manual y de las decisiones emocionales; deje que el EA Perfect Entry Signal se encargue de la ejecución con una eficiencia disciplinada.

Características principales y ventajas

Señales de Entrada de Precisión: El núcleo del EA reside en su sistema propietario de Media Móvil No Retrasada (NonLagMA). Identifica los cambios bruscos de tendencia antes que los indicadores estándar , dándole una poderosa ventaja para entrar en el mercado en el momento óptimo.

Filtrado inteligente de tendencias: Al utilizar una Media Móvil Exponencial (EMA) de largo periodo en un marco temporal superior (D1 por defecto), el AE garantiza que las operaciones sólo se ejecuten en la dirección de la tendencia dominante y confirmada, reduciendo significativamente las señales falsas y mejorando la tasa de ganancias.

Gestión Dinámica del Dinero: ¡Diga adiós a los tamaños de lote fijos y rígidos! El EA calcula el tamaño del lote basándose en un Porcentaje de Riesgo y en la probabilidad/fuerza de la señal interna. Las señales más fuertes obtienen un tamaño de lote mayor, pero aún seguro, lo que permite un potencial de beneficios proporcional mientras se mantiene un estricto control del riesgo.

Control de Riesgo Profesional : Emplea una estrategia no-Martingale y no-Grid, centrándose puramente en entradas de alta probabilidad. Además, el Porcentaje de Corte de Pérdida Diario incorporado actúa como una red de seguridad dura, asegurando que su cuenta esté protegida de una reducción excesiva en cualquier día dado.

ATR Trailing Stop Avanzado: Sus beneficios están protegidos y maximizados con un innovador sistema de Trailing Stop. Utiliza el Average True Range (ATR) para ajustar dinámicamente el Stop Loss sólo después de que la operación haya entrado en beneficios por un multiplicador especificado, asegurando las ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor.

Estrategia de Oro lista para usar (M5 Timeframe): El EA está totalmente optimizado y listo para ser desplegado en el gráfico de Oro (XAUUSD) utilizando el marco de tiempoM5 ( 5 minutos). Para los usuarios de Exness, es plug-and-play-simplemente conéctelo a su gráfico y ¡comience a operar!

Los parámetros del EA han sido totalmente optimizados para el Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M5 y están listos para usar. Sólo tiene que conectar el EA al gráfico.

Los resultados de la optimización fueron probados enla cuenta Exness Cent, mostrando: Reducción máxima: 25%

Factor de ganancia: 1.8

Capital inicial: $100 Puede registrarse en Exness a través del siguiente enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Si utiliza otro broker, por favor, vuelva a optimizar el parámetro Porcentaje de riesgo con el siguiente rango: Inicio: 0.1

Escalón: 0,1

Tope: 10



Parámetros Plug & Play

El EA Perfect Entry Signal ofrece un amplio conjunto de parámetros, lo que le permite ajustar la estrategia a su perfil de riesgo preferido:

RiskPercentage: El porcentaje máximo de su capital que está dispuesto a arriesgar por operación (establecer en 0 para desactivar y utilizar un lote fijo).

Lotes : Un tamaño de lote fijo que se utilizará si RiskPercentage está desactivado.

StartHour / EndHour: Define la ventana específica del día en la que el EA puede abrir nuevas operaciones.

ATRPeriod / ATRThreshold : Se utiliza para comprobar la volatilidad mínima del mercado antes de considerar una operación.

MagicNumber : Identificador único para las órdenes del EA.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Ajustes para el filtro de tendencia a largo plazo.

DailyCutLossPercent : El porcentaje de drawdown diario en el que se detienen todas las operaciones y se cierran las posiciones.

NonLagMAPeriod / NonLagMAPhase / NonLagMADeviation / NonLagMAPctFilter: Ajustes detallados para la lógica central del indicador NonLagMA.

UseEMAFilter / PerfectEMAPeriod: Activa/desactiva y establece el periodo para el filtro EMA adicional para la señal de entrada inmediata.

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Define la configuración del ATR para la distancia del Trailing Stop.

ATR_Profit_Multiplier : El nivel del multiplicador ATR que debe alcanzar el precio antes de que se active el Trailing Stop.

DayRange: El número de barras diarias pasadas utilizadas para calcular el objetivo dinámico de Take Profit.

