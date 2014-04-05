MFI with Dynamic OSB zones MT5 r

Crypto_Forex-Indikator „MFI mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT5, ohne Repainting.





– Der Money_Flow_Index (MFI) ist ein technischer Oszillator, der Preis- und Volumendaten zur Identifizierung von Überverkauft- und Überkauft-Zonen nutzt.

– Er eignet sich hervorragend für Verkaufstransaktionen aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kauftransaktionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen.

– MFI ist sehr nützlich zur Divergenzerkennung und lässt sich auch hervorragend mit Price Action kombinieren.

– Dynamische Überkauft-Zone – oberhalb der gelben Linie.

– Dynamische Überverkauft-Zone – unterhalb der grünen Linie.

– Der MFI-Oszillator liefert Informationen zu bullischem und bärischem Kursmomentum.

– Mit Alarmen für PC und Mobilgeräte.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.