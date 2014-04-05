MFI with Dynamic OSB zones MT5 r
Crypto_Forex-Indikator „MFI mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT5, ohne Repainting.
– Der Money_Flow_Index (MFI) ist ein technischer Oszillator, der Preis- und Volumendaten zur Identifizierung von Überverkauft- und Überkauft-Zonen nutzt.
– Er eignet sich hervorragend für Verkaufstransaktionen aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kauftransaktionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen.
– MFI ist sehr nützlich zur Divergenzerkennung und lässt sich auch hervorragend mit Price Action kombinieren.
– Dynamische Überkauft-Zone – oberhalb der gelben Linie.
– Dynamische Überverkauft-Zone – unterhalb der grünen Linie.
– Der MFI-Oszillator liefert Informationen zu bullischem und bärischem Kursmomentum.
– Mit Alarmen für PC und Mobilgeräte.
