New Trend Stage

New Trend Stage - ist ein einzigartiger Indikator der nächsten Generation, der dynamische Projektionen der Marktbewegung auf der Grundlage realer Daten des aktuellen Tages erstellt.
Dies sind keine klassischen Kanäle.
Es handelt sich um ein verbessertes System mit proprietärer Geometrie, das auf den Prinzipien von Zeitverschiebungen, Bereichsdynamik und adaptiven Niveaus beruht.

Der Indikator identifiziert und berechnet automatisch die tatsächliche Spanne für die letzten N Stunden in Bezug auf jedes Extremum und erstellt präzise, richtungsbasierte Projektionen der zukünftigen Kursbewegung.
Damit erhält der Händler ein Instrument für die führende Analyse:

Der Kurs hat das Niveau noch nicht erreicht, aber die Niveaus sind bereits berechnet.


Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich auf Telegram @Lapinsania, oder gleich hier!

Mason
Alexandr Lapin
5 (1)
Indikatoren
MASONS ist ein Werkzeug, das Sie zu einem professionellen Analytiker macht! Die Methode zur Bestimmung von Wellenbewegungen mit Hilfe von geneigten Kanälen vermittelt die Bewegungsmuster jedes Instruments qualitativ und zeigt nicht nur mögliche Umkehrungen auf dem Markt, sondern auch die Ziele weiterer Bewegungen!Zerstört den Mythos, dass der Markt am Leben ist, indem er die Schematik mit Bewegungen von einem Bereich zum anderen deutlich zeigt! Professionelles Werkzeug,geeignet für die mittelfr
FREE
Grand signal
Alexandr Lapin
5 (2)
Indikatoren
Der Grand Signal-Indikator ist ein einzigartiges Instrument, das nicht nur ein Verständnis des Marktverhaltens vermittelt, sondern auch präzise Trendeinstiegspunkte nach Intraday-Korrekturgrenzen identifiziert, und zwar mit einer Genauigkeit von bis zu einer Fünf-Minuten-Candlestick! Er enthält individuelle Einstellungen für jedes Währungspaar. Nach dem Kauf sollten Sie mir direkt eine Nachricht schicken, um Anweisungen zu erhalten! Telegramm: @Lapinsania oder hier im Market! I
Trend Graf
Alexandr Lapin
4 (1)
Indikatoren
Trend Graf ist ein Werkzeug, das Ihnen erlaubt, den Trend des aktuellen Augenblicks zu sehen, mit Startbereiche, die alle sechs Stunden erscheinen, ist in der Lage, uns die Höhe der Korrektur Grenze sowohl auf den Trend und auf die Änderung der it.Works auf alle Währungspaare! In den Einstellungen haben wir einen Offset für die Projektion der Startbereich von der aktuellen Einstellung, für jedes Währungspaar können Sie den Offset, die am besten zeigen, die Korrektur Grenze.The nächste Update wir
FREE
GraphicShapes
Alexandr Lapin
Indikatoren
Graphic Shapes - unter Verwendung der Historie werden vier Arten von grafischen Formen projiziert, die es Ihnen ermöglichen, die wichtigsten Bereiche der zukünftigen Preisbewegung zu bestimmen, sowie die wichtigsten Marktumkehrungen zu verstehen und gleichzeitig Einstiegspunkte nach Priorität zu bestimmen. Sie ermöglichen es Ihnen, eine vollständige Marktanalyse durchzuführen, ohne zusätzliche Tools zu verwenden! Der Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument zur Vorhersage von Preisbewegunge
FREE
Graphic shapes
Alexandr Lapin
5 (1)
Indikatoren
Graphic Shapes - unter Verwendung der Historie werden vier Arten von grafischen Formen projiziert, die es Ihnen ermöglichen, die wichtigsten Bereiche der zukünftigen Preisbewegung zu bestimmen, sowie die wichtigsten Marktumkehrungen zu verstehen und gleichzeitig Einstiegspunkte nach Priorität zu bestimmen. Sie ermöglichen es Ihnen, eine vollständige Marktanalyse durchzuführen, ohne zusätzliche Tools zu verwenden! Der Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument zur Vorhersage von Preisbewegunge
FREE
Graf Mason
Alexandr Lapin
5 (9)
Indikatoren
Graf Mason ist ein Werkzeug, das Sie zu einem professionellen Analysten machen wird! Die Methode der Bestimmung von Wellenbewegungen mit Hilfe von geneigten Kanälen vermittelt qualitativ die Schemata der Bewegung eines beliebigen Instruments und zeigt nicht nur mögliche Umkehrungen auf dem Markt, sondern auch die Ziele der weiteren Bewegungen! Ein professionelles Werkzeug, geeignet für den mittelfristigen Zeitraum mit der Definition des aktuellen Trends!
Grand auto signal
Alexandr Lapin
Experten
GRAND AUTO SIGNAL ist ein automatisches Handelssystem, das für die Währungspaare EURUSD und GBPUSD entwickelt wurde! Unter Verwendung der Korrekturgrenze des aktuellen Tages generiert das System ein Trendumkehrsignal . Danach nutzt der Expert Advisor diese Korrekturgrenze, um in die Richtung des Trends zu handeln. Der EA ist bereits optimiert, und es besteht keine Notwendigkeit, irgendetwas zu ändern, außer den Einstellungen für die Losgröße , die auf der Einlagengröße basiert. Empfehlungen für
Kinetic Trend
Alexandr Lapin
5 (1)
Indikatoren
Autor: Alexander Lapin --- Beschreibung: Kinetic Trend ist ein einzigartiger Indikator, der auf einem mathematischen Modell der abklingenden kinetischen Energie des Preises basiert. Er bildet drei unabhängige Trägheitslinien (Haupt-, Umkehr- und Spiegellinie) und zeigt adaptive Abweichungszonen und deren Kreuzungen an. Der Indikator verwendet keine Standardindikatoren wie gleitende Durchschnitte oder RSI und bietet eine völlig neue Möglichkeit zur Visualisierung von Trend und Bewegungsst
Elastic Tension
Alexandr Lapin
Indikatoren
Elastic Tension MTF (nur M5) Multitimeframe Preis-Spannungs-Indikator Autor: Alexander Lapin Profil in MQL5 --- Beschreibung Elastic Tension MTF ist ein intelligenter Indikator des Autors, der auf dem Konzept der "elastischen Kraft" in der Preisbewegung basiert. Er analysiert Marktdaten aus mehreren Zeitrahmen und visualisiert potenzielle Preisspannungsniveaus, indem er sie auf dem M5-Chart anzeigt. Der Indikator modelliert das Preisverhalten als eine Bewegung unter dem Einfluss
Mirror Dominance
Alexandr Lapin
Indikatoren
Dominanz spiegeln Zweck: die Stärke zweier Währungspaare visuell zu vergleichen und die Momente des Dominanzwechsels zu erkennen. Der Indikator erstellt zwei Spiegelungslinien für die ausgewählten Paare in einem separaten Fenster, zeigt ihre Konvergenz/Divergenz an und gibt Signale, wenn sie sich kreuzen (Marker im Hauptdiagramm). Es gibt Alert- und Push-Benachrichtigungen (optional) sowie einen Mini-Marker für den virtuellen Gewinn des letzten Signals. Autor: Alexander Lapin | Plattform: MT4
Trend tier
Alexandr Lapin
Indikatoren
Trend Tier ist ein professioneller Indikator zur Visualisierung von Kanälen, der für die schnelle Analyse der täglichen Preisstruktur und die bequeme Überwachung von Schlüsselniveaus entwickelt wurde. Der Indikator erkennt automatisch das aktuelle Hoch und Tief des Handelstages auf dem M5-Zeitrahmen und erstellt zwei separate Projektionen (Hoch und Tief), die separat prozentual und mit fester Verschiebung eingestellt werden können. Jede Projektion bildet eine Reihe von Levels (Up/Down-Levels), o
New Trend Stage 2
Alexandr Lapin
Indikatoren
New Trend Stage ist ein einzigartiger Indikator der nächsten Generation, der dynamische Projektionen von Marktbewegungen auf der Grundlage von realen Daten des aktuellen Tages erstellt. Dies sind keine klassischen Kanäle. Es handelt sich um ein verbessertes System mit proprietärer Geometrie, das auf den Prinzipien von Zeitverschiebungen, Bereichsdynamik und adaptiven Niveaus beruht. Der Indikator erkennt und berechnet automatisch die tatsächliche Spanne der letzten N Stunden in Bezug auf jedes
