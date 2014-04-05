Dies sind keine klassischen Kanäle.

Es handelt sich um ein verbessertes System mit proprietärer Geometrie, das auf den Prinzipien von Zeitverschiebungen, Bereichsdynamik und adaptiven Niveaus beruht.





Der Indikator identifiziert und berechnet automatisch die tatsächliche Spanne für die letzten N Stunden in Bezug auf jedes Extremum und erstellt präzise, richtungsbasierte Projektionen der zukünftigen Kursbewegung.

Damit erhält der Händler ein Instrument für die führende Analyse:





Der Kurs hat das Niveau noch nicht erreicht, aber die Niveaus sind bereits berechnet.









New Trend Stage - ist ein einzigartiger Indikator der nächsten Generation, der dynamische Projektionen der Marktbewegung auf der Grundlage realer Daten des aktuellen Tages erstellt.