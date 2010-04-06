MFI with Dynamic OSB zones MT5 r
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 5.19
- Etkinleştirmeler: 10
MT5 için "Dinamik Aşırı Satış/Aşırı Alım Bölgelerine Sahip MFI" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Money_Flow_Index (MFI), aşırı satım ve aşırı alım bölgelerini belirlemek için fiyat ve hacim verilerini kullanan teknik bir osilatördür.
- Dinamik Aşırı Alım bölgesinden Satış işlemleri ve dinamik Aşırı Satış bölgesinden Alış işlemleri yapmak harikadır.
- MFI, Sapma tespiti için çok kullanışlıdır ve Fiyat Hareketi ile birleştirmek de harikadır.
- Dinamik Aşırı Alım bölgesi - sarı çizginin üstünde.
- Dinamik Aşırı Satış bölgesi - yeşil çizginin altında.
- MFI osilatörü, yükseliş ve düşüş fiyat momentumu hakkında bilgi sağlar.
- Bilgisayar ve Mobil Uyarılar ile.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.