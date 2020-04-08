MFI with Dynamic OSB zones MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 5.19

Indicador Crypto_Forex "MFI con zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra" para MT5, sin repintado.
- Money_Flow_Index (MFI) es un oscilador técnico que utiliza datos de precio y volumen para identificar zonas de sobreventa y sobrecompra.
- Es ideal para tomar operaciones de venta desde la zona dinámica de sobrecompra y operaciones de compra desde la zona dinámica de sobreventa.
- MFI es muy útil para detectar divergencias y también es ideal para combinarlo con la acción del precio.
- Zona dinámica de sobrecompra: por encima de la línea amarilla.
- Zona dinámica de sobreventa: por debajo de la línea verde.
- El oscilador MFI proporciona información sobre el impulso alcista y bajista del precio.
- Con alertas para PC y móvil.
