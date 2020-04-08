MFI with Dynamic OSB zones MT5 r

Indicador Crypto_Forex "MFI con zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra" para MT5, sin repintado.





- Money_Flow_Index (MFI) es un oscilador técnico que utiliza datos de precio y volumen para identificar zonas de sobreventa y sobrecompra.

- Es ideal para tomar operaciones de venta desde la zona dinámica de sobrecompra y operaciones de compra desde la zona dinámica de sobreventa.

- MFI es muy útil para detectar divergencias y también es ideal para combinarlo con la acción del precio.

- Zona dinámica de sobrecompra: por encima de la línea amarilla.

- Zona dinámica de sobreventa: por debajo de la línea verde.

- El oscilador MFI proporciona información sobre el impulso alcista y bajista del precio.

- Con alertas para PC y móvil.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.