PropFlow Gold EA – Deutsche Version

PropFlow Gold EA ist ein klar strukturiertes, regelbasiertes Handelssystem, das speziell für Prop-Firm-Management und langfristige persönliche Konten entwickelt wurde.

Es verwendet keinen Martingale, kein Grid, kein gefährliches Averaging und keine Curve-Fitting-Strategien.

Stattdessen folgt es einer gerichteten Multi-Timeframe-Struktur:

Identifiziert den täglichen Bias (höherer Zeitrahmen)

Führt Einstiege beim 1-Stunden-Pullback aus

Platziert eine zweite Limit-Order , um Pullback-Bewegungen optimal zu nutzen

Passt das Risiko automatisch an die Marktvolatilität an

Dieses EA ist für Trader gebaut, die Konstanz, Sicherheit und Einfachheit suchen.

1. Kein Martingale. Kein Grid. Kein Rauschen.

Nur saubere, preisbasierte Logik mit echter Marktstruktur.

2. Stabil auf XAUUSD über mehr als ein Jahrzehnt

Das Preisverhalten von Gold wiederholt sich — täglicher Bias + Pullback-Einstiege sind über verschiedene Marktzyklen hinweg zuverlässig.

3. Automatische Risikoanpassung

Positionsgröße und Stop-Loss passen sich der aktuellen Volatilität an — für eine glatte Equity-Kurve und besseren Kapitalschutz.

4. Einfach, wiederholbar, logisch

Das System vermeidet komplizierte Indikatoren und basiert stattdessen auf wiederkehrenden Preisstrukturen, die sich beim Goldhandel bewährt haben.

5. Entwickelt für Prop-Firm-Regeln

Fokus auf niedrigen Drawdown, stetiges Wachstum und konsequente Kapitalerhaltung.

✔ Drawdown-Schutz

Das EA öffnet zwei Positionen:

Entry 1: ca. 2 % Risiko (Standard)

Entry 2: ca. 1 % Risiko (Limit Order, Standard)

Selbst wenn beide Stop-Loss an einem Tag ausgelöst werden, bleibt der Drawdown bei etwa 3 %, womit Prop-Firm-Limits eingehalten werden.

Alle Werte sind vollständig anpassbar.

✔ Kein Over-Trading

Das EA wartet ausschließlich auf qualitativ hochwertige Pullback-Setups.

✔ Kein nächtliches Explosionsrisiko

Trades folgen der Struktur – nicht zufälliger Volatilität.

⚠️

Wenn du ein EA suchst, das:

❌ jeden Tag gewinnt

❌ nie verliert

❌ dein Geld schnell verdoppelt

… dann ist dieses System nicht für dich.

Dies ist ein realistisches, langfristiges System.

Es wird:

Verlustwochen geben

Selten auch einen Verlustmonat geben

Das ist normal.

Wenn du reale Marktbewegungen nicht tolerieren kannst, wirken EAs mit Martingale oder Grid oft attraktiv —

aber sie enden meist mit einem kompletten Konto-Wipe-Out.

Wenn du ein solides, langlebiges System suchst, ist dieses EA für dich gemacht.

Symbol: XAUUSD

Timeframe: Funktioniert auf jedem Zeitrahmen

Min. Balance: $500 (persönlich) / $5.000 (Prop Firm)

Risiko: Automatisch angepasst

Kontotypen: Prop-Firm & persönliche Konten

Setup: Plug & Play — keine Set-Files benötigt

Alle Einstellungen sind vollständig anpassbar und für Prop-Firm-Sicherheit ausgelegt.

🟦 1. Risiko-Management

LOT_1__Risk_percentage_acc

Beschreibung:

Prozentsatz des Kontos, der für den ersten Markteinstieg riskiert wird. Dies ist die Hauptposition.

LOT_2__Risk_percentage_per_acc

Beschreibung:

Risiko für die zweite Limit-Order.

Dient dazu, Pullbacks nach dem ersten Einstieg zu nutzen.

🟦 2. Stop-Loss-Einstellungen

SL_1

Stop-Loss-Größe (Punkte/Pips) für den ersten Einstieg.

SL_2

Stop-Loss-Größe für die zweite Limit-Order.

🟦 3. Take-Profit-Einstellungen

TP_1

Take-Profit für den ersten Einstieg.

TP_2

Take-Profit für den zweiten Einstieg.

🟦 4. Pullback-Limit-Order-Einstellungen

PINDING_ORDER

Abstand vom ersten Einstieg, an dem die zweite Limit-Order platziert wird.

pips_away_from_open_price

Mindestabstand, den der Preis sich von der Öffnung entfernen muss, bevor der Trailing Stop aktiviert wird.

🟦 5. Trend-Filter (Daily Timeframe)

TREND_FILTER_1

Primärer Trendfilter auf Tagesbasis.

TREND_FILTER_2

Sekundärer Filter zur Bestätigung der Trendrichtung und zur Reduktion falscher Signale.

🟦 6. Entry-Filter (1-Stunden-Timeframe)

EXECUTE_1

Einstiegssignal basierend auf dem SMA-5 / SMA-50-Cross im 1H-Chart.

EXECUTE_2

Zweite Bestätigung für die Limit-Order, ebenfalls auf Basis von SMA-5 vs SMA-50.

Für genaue und realistische Backtesting-Ergebnisse muss das Backtest-Fenster die letzten 12 Monate verwenden.

Das EA passt sich an die aktuelle Marktstruktur von XAUUSD an —

Gold ändert regelmäßig sein Volatilitätsprofil, daher sind ältere Daten nicht repräsentativ für die heutige Marktbewegung.