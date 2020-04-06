PropFlow Gold EA
- Experten
- Samson Adekunle Okunola
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
PropFlow Gold EA – Deutsche Version
PropFlow Gold EA ist ein klar strukturiertes, regelbasiertes Handelssystem, das speziell für Prop-Firm-Management und langfristige persönliche Konten entwickelt wurde.
Es verwendet keinen Martingale, kein Grid, kein gefährliches Averaging und keine Curve-Fitting-Strategien.
Stattdessen folgt es einer gerichteten Multi-Timeframe-Struktur:
-
Identifiziert den täglichen Bias (höherer Zeitrahmen)
-
Führt Einstiege beim 1-Stunden-Pullback aus
-
Platziert eine zweite Limit-Order, um Pullback-Bewegungen optimal zu nutzen
-
Passt das Risiko automatisch an die Marktvolatilität an
Dieses EA ist für Trader gebaut, die Konstanz, Sicherheit und Einfachheit suchen.Warum dieses System funktioniert
1. Kein Martingale. Kein Grid. Kein Rauschen.
Nur saubere, preisbasierte Logik mit echter Marktstruktur.
2. Stabil auf XAUUSD über mehr als ein Jahrzehnt
Das Preisverhalten von Gold wiederholt sich — täglicher Bias + Pullback-Einstiege sind über verschiedene Marktzyklen hinweg zuverlässig.
3. Automatische Risikoanpassung
Positionsgröße und Stop-Loss passen sich der aktuellen Volatilität an — für eine glatte Equity-Kurve und besseren Kapitalschutz.
4. Einfach, wiederholbar, logisch
Das System vermeidet komplizierte Indikatoren und basiert stattdessen auf wiederkehrenden Preisstrukturen, die sich beim Goldhandel bewährt haben.
5. Entwickelt für Prop-Firm-Regeln
Fokus auf niedrigen Drawdown, stetiges Wachstum und konsequente Kapitalerhaltung.🔒 Prop-Firm-Sicherheitsfunktionen
✔ Drawdown-Schutz
Das EA öffnet zwei Positionen:
-
Entry 1: ca. 2 % Risiko (Standard)
-
Entry 2: ca. 1 % Risiko (Limit Order, Standard)
Selbst wenn beide Stop-Loss an einem Tag ausgelöst werden, bleibt der Drawdown bei etwa 3 %, womit Prop-Firm-Limits eingehalten werden.
Alle Werte sind vollständig anpassbar.
✔ Kein Over-Trading
Das EA wartet ausschließlich auf qualitativ hochwertige Pullback-Setups.
✔ Kein nächtliches Explosionsrisiko
Trades folgen der Struktur – nicht zufälliger Volatilität.⚠️ Wichtige Realität
Wenn du ein EA suchst, das:
❌ jeden Tag gewinnt
❌ nie verliert
❌ dein Geld schnell verdoppelt
… dann ist dieses System nicht für dich.
Dies ist ein realistisches, langfristiges System.
Es wird:
-
Verlustwochen geben
-
Selten auch einen Verlustmonat geben
Das ist normal.
Wenn du reale Marktbewegungen nicht tolerieren kannst, wirken EAs mit Martingale oder Grid oft attraktiv —
aber sie enden meist mit einem kompletten Konto-Wipe-Out.
Wenn du ein solides, langlebiges System suchst, ist dieses EA für dich gemacht.Empfohlene Einrichtung
-
Symbol: XAUUSD
-
Timeframe: Funktioniert auf jedem Zeitrahmen
-
Min. Balance: $500 (persönlich) / $5.000 (Prop Firm)
-
Risiko: Automatisch angepasst
-
Kontotypen: Prop-Firm & persönliche Konten
-
Setup: Plug & Play — keine Set-Files benötigt
Alle Einstellungen sind vollständig anpassbar und für Prop-Firm-Sicherheit ausgelegt.
🟦 1. Risiko-Management
LOT_1__Risk_percentage_acc
Beschreibung:
Prozentsatz des Kontos, der für den ersten Markteinstieg riskiert wird. Dies ist die Hauptposition.
LOT_2__Risk_percentage_per_acc
Beschreibung:
Risiko für die zweite Limit-Order.
Dient dazu, Pullbacks nach dem ersten Einstieg zu nutzen.
🟦 2. Stop-Loss-Einstellungen
SL_1
Stop-Loss-Größe (Punkte/Pips) für den ersten Einstieg.
SL_2
Stop-Loss-Größe für die zweite Limit-Order.
🟦 3. Take-Profit-Einstellungen
TP_1
Take-Profit für den ersten Einstieg.
TP_2
Take-Profit für den zweiten Einstieg.
🟦 4. Pullback-Limit-Order-Einstellungen
PINDING_ORDER
Abstand vom ersten Einstieg, an dem die zweite Limit-Order platziert wird.
pips_away_from_open_price
Mindestabstand, den der Preis sich von der Öffnung entfernen muss, bevor der Trailing Stop aktiviert wird.
🟦 5. Trend-Filter (Daily Timeframe)
TREND_FILTER_1
Primärer Trendfilter auf Tagesbasis.
TREND_FILTER_2
Sekundärer Filter zur Bestätigung der Trendrichtung und zur Reduktion falscher Signale.
🟦 6. Entry-Filter (1-Stunden-Timeframe)
EXECUTE_1
Einstiegssignal basierend auf dem SMA-5 / SMA-50-Cross im 1H-Chart.
EXECUTE_2
Zweite Bestätigung für die Limit-Order, ebenfalls auf Basis von SMA-5 vs SMA-50.📌 Wichtiger Backtesting-Hinweis
Für genaue und realistische Backtesting-Ergebnisse muss das Backtest-Fenster die letzten 12 Monate verwenden.
Das EA passt sich an die aktuelle Marktstruktur von XAUUSD an —
Gold ändert regelmäßig sein Volatilitätsprofil, daher sind ältere Daten nicht repräsentativ für die heutige Marktbewegung.