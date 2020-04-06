BigMove Catcher PRO MQ4

BigMove Catcher PRO MQ4 ist ein einfaches, aber äußerst leistungsstarkes trendbasiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, die großen Fortsetzungsbewegungen auf XAUUSD einzufangen.

Anstatt jeden Tag gewinnen zu wollen, konzentriert sich dieser EA darauf, die eine große Bewegung zu erwischen, die perfekt mit den höheren Zeitrahmen übereinstimmt – genau die Art von Bewegung, die ein Konto über Wochen oder sogar Monate wachsen lassen kann.

Der EA nutzt einen klaren Top-Down-Analyseansatz:

Monat → Woche → Tag zur Bestimmung der Richtung,

und wartet dann auf einen präzisen 1H-Sniper-Entry mit einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:8.

Kleine Verluste gehören zum Prozess.

Doch eine einzige starke Trendfortsetzung bezahlt alles und treibt das Konto langfristig nach vorne.

🔹 Funktionsweise der Logik

1️⃣ Monatstrend-Ausrichtung

Der EA beginnt mit der Identifizierung der langfristigen Haupttrendrichtung im Monatschart.

Dies bildet die Grundlage für alle Handelsentscheidungen.

2️⃣ Bestätigung im Wochenchart

Anschließend überprüft er die Struktur des Wochencharts, um Liquiditätsfluss und Momentum zu bestätigen.

3️⃣ Richtungscheck im Tageschart

Der Tageschart wird verwendet, um den kurzfristigen Trend zu verfeinern und sicherzustellen, dass er sauber und konsistent mit den höheren Zeitrahmen ist.

4️⃣ Sniper-Einstieg im 1H-Chart

Wenn Monats-, Wochen- und Tagestrend übereinstimmen, wartet der EA auf folgende Bedingungen:

✔ sauberer Pullback

✔ Marktstruktur bestätigt

✔ SMA5 kreuzt SMA10 im 1H-Chart

✔ Preis bewegt sich in Trendrichtung

Sobald alle Bedingungen erfüllt sind, öffnet der EA einen einzigen präzisen Trade.

Kein Martingale

Kein Grid

Keine zweite Position

5️⃣ Risiko-Rendite-Verhältnis 1:8

Jeder Trade zielt auf eine realistische 1:8-Fortsetzungsbewegung ab.

Kleine, kontrollierte Verluste – große, bedeutende Gewinne.

Das ist der Schlüssel zu einem stabilen langfristigen Wachstum.

⚠️ Wichtiger Realitätscheck

Dieser EA ist nicht geeignet für Trader, die Folgendes suchen:

❌ 100 % Gewinnrate

❌ garantierte tägliche Gewinne

❌ schnelle Kontoverdoppelung

Dies ist ein echtes, richtungsbasiertes Trendfolgesystem.

Es wird Verlusttrades geben.

Eine Verlustwoche ist möglich.

Aber wenn die große Bewegung kommt – und sie kommt immer –

macht sie alles wett und bringt das Konto deutlich nach vorne.

🔧 Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Einstiegszeitrahmen: 1H

Trendfilter: Monat → Woche → Tag

Mindestkapital:

Privatkonten: $500

Prop-Firm-Konten: $5.000

Risiko: automatisch angepasst

Setup: Plug & Play – keine zusätzlichen Dateien benötigt

📘 EA-Parameter & Einstellungen

🟦 1. Risikomanagement

LOT_1__Risk_percentage_acc

Prozentsatz des Kontos, der für den einzigen Entry riskiert wird.

Richtet sich automatisch nach dem Haupttrend.

🟦 2. Stop-Loss-Einstellungen

SL_1

Stop-Loss-Größe in Punkten/Pips.

🟦 3. Take-Profit-Einstellungen

TP_1

Take-Profit-Level in Punkten/Pips (optimiert für etwa 1:8 R:R).

🟦 4. Trailing-Stop-Aktivierung

pips_away_from_open_price

Mindestabstand vom Einstieg, bevor der Trailing-Stop aktiviert wird.

Hilft, frühe Gewinne zu sichern und Risiko zu reduzieren.

🟦 5. Trendrichtungs-Filter

TREND_FILTER_1

Primärer Filter zur Erkennung der übergeordneten Marktstruktur.

TREND_FILTER_2

Sekundärer Filter zur Reduzierung von Fehlsignalen und Bestätigung des Preisflusses.

🟦 6. Signale für Einstiegsausführung

EXECUTE_1

Einstiegssignal basierend auf dem SMA5-/SMA10-Kreuz im 1H-Chart.

Wird nur ausgelöst, wenn alle höheren Zeitrahmen übereinstimmen.

📌 Hinweis zum Backtesting

Für genaue und realistische Ergebnisse sollte das Backtesting mit aktuellen Tickdaten der letzten 12 Monate durchgeführt werden.

Die Volatilität von Gold ändert sich häufig – ältere Daten bilden die heutige Marktstruktur nicht korrekt ab.