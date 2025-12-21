DailyGold Surge EA

DailyGold Surge EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er erkennt den aktuellen monatlichen Trend und platziert trendkonforme Trades präzise im hochwahrscheinlichen täglichen Zeitfenster von 01:00 bis 02:00 Uhr (Serverzeit).

Wenn Gold eine natürliche kurzfristige Gegenbewegung macht, fügt der EA intelligent einen zweiten Einstieg in entgegengesetzter Richtung hinzu – so werden temporäre Pullbacks in zusätzliche Chancen verwandelt, stets mit striktem Risikomanagement.

Saubere & professionelle Strategie

❌ Kein Martingale
❌ Kein Grid
❌ Kein Hedging
❌ Kein gefährliches Nachkaufen (Averaging)

Reine Trendfolge-Logik, entwickelt für nachhaltige, langfristige Performance.

Hauptfunktionen

Monatliche Trend-Erkennung: Alle Trades sind am dominanten Goldtrend ausgerichtet – für maximale Edge.
Tägliche zeitgesteuerte Einstiege: Primäre Positionen eröffnen sich exakt im Zeitfenster 01:00–02:00.
Adaptiver Gegen-Einstieg: Intelligenter Einstieg in Gegenrichtung, ausgelöst durch opposite_pips_away.
Gewinnsicherung: Trailing Stop aktiviert sich nach der pips_away-Distanz, um Gewinne zu sichern.
Kontrolliertes Risikomanagement: Prozentbasierte Lotgröße (Standard 0,5 % pro Einstieg) für konstante Exponierung.

⚠️ Wichtiger Realitätscheck

Dieser EA ist nicht für Trader, die Folgendes erwarten:
❌ 100 % Gewinnquote
❌ Garantierte tägliche Gewinne
❌ Schnelles Kontoverdoppeln

Hochriskante Martingale- oder Grid-Systeme versprechen oft schnelle Ergebnisse – enden jedoch häufig im Totalverlust.

DailyGold Surge EA ist für disziplinierte Trader konzipiert, die sichere, professionelle Trendstrategien bevorzugen. Verlusttrades und Drawdown-Phasen gehören dazu. Wenn jedoch der große Gold-Surge kommt (und er kommt immer), gleicht er frühere Verluste aus und treibt das Konto stetig nach vorne.

📊 Transparenz beim Backtesting

DailyGold Surge EA arbeitet trendbasiert auf den aktuellen Marktbedingungen. Daher gilt:

  • Backtests nur mit aktuellen Daten bewerten

  • Empfohlener Testzeitraum: letzte 12 Monate oder konkrete jüngere Zeiträume

  • Ältere historische Daten spiegeln das heutige Marktverhalten oft nicht wider

So entstehen realistische und ehrliche Performance-Erwartungen.

EA-Parameter

  • LOT__Risk_percentage_1: Risiko % für den ersten täglichen Einstieg (Standard: 0,5 %)

  • LOT__Risk_percentage_2: Risiko % für den Gegen-Einstieg (Standard: 0,5 %)

  • S_L: Stop Loss (in Pips)

  • T_P: Take Profit (in Pips)

  • opposite_pips_away: Pip-Distanz zur Auslösung des Gegen-Einstiegs

  • pips_away: Distanz vor Aktivierung des Trailing Stops

  • Trailing_stop: Trailing-Stop-Abstand

  • Trailing_start: Startniveau des Trailing Stops

🔧 Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD

  • Timeframe: H1

  • Mindestkapital:

    • $500 (Privatkonten)

    • $5.000 (Prop-Firms)

  • Broker: ECN-Konto mit niedrigen Spreads für optimale Ausführung empfohlen

Hinweis für Prop-Firm-Trader:
Mit einem maximalen Drawdown unter 6 % und konservativen Risikoeinstellungen ist DailyGold Surge EA ideal zum Bestehen von Prop-Firm-Challenges und zum sicheren Management finanzierter Konten.

DailyGold Surge EA bietet geduldigen Tradern einen zuverlässigen Weg, echte tägliche Gold-Surges mit professioneller Trendlogik zu handeln.
Starte jetzt mit konstanten Ergebnissen auf dem MQL5-Markt!


