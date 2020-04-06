Ein MT5 Expert Advisor, der auf der echten Logik des manuellen Handels basiert: Volumen → Ursache, Preis → Wirkung.

Er arbeitet ausschließlich mit geschlossenen Kerzen (ohne Neuzeichnung), sucht nach Akkumulationszonen und eröffnet Trades bei jedem bestätigten Signal.

Ein integrierter Richtungsfilter fasst das KAUFEN/VERKAUFEN-Volumen über einen bestimmten Zeitraum zusammen, zeigt Prozentsätze an und begrenzt den Handel automatisch auf der Grundlage der vorherrschenden Phase.

Einige Parameter haben neutrale Namen, um den Algorithmus zu schützen.

Der Expert Advisor ist für Gold optimiert.