Doi SLSA ist ein kombinierter Expert Advisor, der zwei unabhängige Handelsmodule in einer einzigen Datei zusammenfasst: Scodur S3 und La Strins Aur v1.9 (Strategie A/B).
Beide Systeme beruhen auf dem gleichen Konzept: Volumen + Marktstruktur. Sie setzen es jedoch mit unterschiedlichen Ansätzen um, was die Stabilität in verschiedenen Marktphasen erhöht und die Abhängigkeit von einem einzigen Szenario reduziert.

Der Expert Advisor analysiert den Markt und sucht nach strukturellen Mustern, wobei die Schlüsselbedingung die Akkumulation des Volumens innerhalb einer bestimmten Spanne und die Bestätigung durch die Preisbewegung ist. Der Handel erfolgt nach der Logik der Muster, ohne "klassische" Indikatorsignale als Grundlage zu verwenden.

Einige der Eingabeparameter haben neutrale Namen, um den Algorithmus zu schützen und ein direktes Kopieren der Einstellungen/Logik zu verhindern.

Zum Testen verwenden Sie bitte die Einstellungen aus den letzten Screenshots (oder ich schicke Ihnen eine fertige Setup-Datei).
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Auswahl des optimalen Risikos benötigen, schreiben Sie mir bitte.
