Scodur
- Эксперты
- Damian Blaha
- Версия: 1.32
- Активации: 10
Советник MT5, построенный на реальной логике ручной торговли: объём → причина, цена → следствие.
Работает строго на закрытых свечах (без перерисовок), ищет зоны накопления и открывает сделки по каждому подтверждённому сигналу.
Встроен фильтр направления: суммирует объём BUY/SELL за период, показывает проценты и автоматически ограничивает торговлю по доминирующей фазе.
Часть параметров имеет нейтральные названия в целях защиты алгоритма.
Советник оптимизирован для золота.
Если у вас есть вопросы, или нужна помощь в подборе оптимального риска, напишите мне.