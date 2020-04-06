Un Asesor Experto MT5 construido sobre la lógica real del trading manual: volumen → causa, precio → efecto.

Trabaja estrictamente en velas cerradas (sin redibujar), busca zonas de acumulación y abre operaciones en cada señal confirmada.

Un filtro de dirección integrado resume el volumen de COMPRA/VENTA durante un periodo, muestra los porcentajes y limita automáticamente las operaciones en función de la fase dominante.

Algunos parámetros tienen nombres neutros para proteger el algoritmo.

El Asesor Experto está optimizado para el oro.