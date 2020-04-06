Scodur
- Asesores Expertos
- Damian Blaha
- Versión: 1.32
- Activaciones: 10
Un Asesor Experto MT5 construido sobre la lógica real del trading manual: volumen → causa, precio → efecto.
Trabaja estrictamente en velas cerradas (sin redibujar), busca zonas de acumulación y abre operaciones en cada señal confirmada.
Un filtro de dirección integrado resume el volumen de COMPRA/VENTA durante un periodo, muestra los porcentajes y limita automáticamente las operaciones en función de la fase dominante.
Algunos parámetros tienen nombres neutros para proteger el algoritmo.
El Asesor Experto está optimizado para el oro.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para elegir un perfil de riesgo óptimo, póngase en contacto conmigo.