Ich präsentiere den La Strns Aur Expert Advisor - eine automatisierte Version einer komplexen manuellen Strategie, die auf Struktur- und Volumenmustern basiert. Kurz gesagt, er basiert auf Fibonacci-Ratios und Tick-Volumen-Analyse. Der Advisor wurde entwickelt, um die Logik des professionellen Handels in einen Algorithmus zu übertragen und dabei Einfachheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.





Der Advisor ist klar in zwei verschiedene Strategien unterteilt, um zwei Bereiche von Marktbedingungen gleichzeitig abzudecken. Die vollständige Automatisierung einer solchen Strategie ist aufgrund ihrer Komplexität unmöglich, daher liegt die aktuelle Leistung des Advisors bei weniger als 50 % der Leistung eines manuell arbeitenden professionellen Händlers. Ich fahre fort, den Algorithmus zu verbessern, wann immer es möglich ist, und ich gebe eine der ersten Versionen auf dem Markt frei, damit alle, die daran interessiert sind, ihn testen können.





Der Advisor wurde auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung in der Analyse von Volumina und dem Verständnis ihrer Auswirkungen auf die Marktstruktur entwickelt. Jeder Handel wird ausschließlich auf der Grundlage eines Mustersignals eröffnet und hat einen festen Stop-Loss und einen adaptiven Take-Profit. Der Expert Advisor verwendet keine Raster, Martingale oder reine Durchschnittssignale, sondern nur eine klare Logik. Maximale Einfachheit und Zuverlässigkeit.





Der Expert Advisor ist nur für Gold konzipiert.





Testen Sie ihn auf einem realen Konto mit einer Historienqualität von mindestens 90%. Der Zeitrahmen des Charts spielt keine Rolle - verwenden Sie den Zeitrahmen, der für Sie am bequemsten ist. Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Zeitfenstern gleichzeitig: H1 und M5, unabhängig davon, welchen Sie gewählt haben. Ich empfehle außerdem, beide Strategien separat zu testen, um ihre Handelsstile besser zu verstehen - jede kann separat deaktiviert werden. Verwenden Sie zum Testen die Parametereinstellungen auf dem letzten Screenshot.



