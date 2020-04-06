TPFX Vwap EA

VWAP Master Institutional | Multi-Strategy Algorithmus

Produktübersicht

Erschließen Sie die Möglichkeiten des institutionellen Handels mit VWAP Master. Dieser professionelle Expert Advisor automatisiert die zuverlässigsten volumengewichteten Durchschnittspreise (VWAP), die von Hedgefonds und Parketthändlern verwendet werden. Dieser Algorithmus wurde speziell für Indizes (US30, NAS100, SP500) und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und passt sich mithilfe von vier verschiedenen Logik-Engines an unterschiedliche Marktphasen an.

Im Gegensatz zu einfachen Crossover-Bots versteht der VWAP Master die Marktstruktur. Er nutzt Standard Deviation Bands (SD) und Candle Price Action, um hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig das Kapital mit einem institutionellen Risikomanagement zu schützen.

4 Trading-Strategien in einem EA

Sie können eine bestimmte Strategie auswählen oder den EA diese auf der Grundlage Ihrer Konfiguration verwalten lassen:

VWAP BOUNCE (Trend Following): Der EA steigt ein, wenn der Kurs auf den VWAP zurückgeht und diesen verwirft, wodurch die Fortsetzung des Trends bestätigt wird. VWAP RECLAIM (Fallenhandel): Identifiziert falsche Ausbrüche (Traps). Steigt ein, wenn der Kurs den VWAP durchbricht, sich aber sofort wieder umkehrt, um gefangene Trader aufzuspüren. VWAP CROSS (Ausbruch): Handelt mit dem Momentum, wenn der Kurs die VWAP-Linie mit einem starken Schlusskurs physisch überschreitet. VWAP FADE (Mittelwertumkehr): Identifiziert überzogene Kurse an den äußeren Standardabweichungsbändern (2,0 SD) und handelt die Umkehr zum Mittelwert (VWAP).

Hauptmerkmale

Struktureller Stop Loss: Berechnet den Stop Loss dynamisch auf der Grundlage der Volatilität der Signalkerze (Wick High/Low) und gewährleistet so eine strenge Risikokontrolle.

Dynamisches Risikomanagement: Automatische Berechnung der Losgröße auf der Grundlage eines festen Prozentsatzes Ihres Kontostands pro Handel.

Intelligente Filter: Umfasst Zeitfilter (um nur während der NY/Londoner Sitzungen zu handeln), Spread-Schutz und ein tägliches Max-Trades-Limit, um Overtrading zu verhindern.

On-Chart-Dashboard: Zeigt Echtzeit-Strategiestatus, Spreads und Tagesstatistiken direkt auf Ihrem Chart an.

Visuelles Backtesting: Zeichnet automatisch die VWAP- und SD-Bänder während des visuellen Tests, damit Sie jede Handelslogik überprüfen können.

Parameter und Einstellungen

Strategie-Modus: Wählen Sie zwischen Bounce, Reclaim, Cross, Fade oder All.

Zeit-Filter: Definieren Sie genaue Start- und Endzeiten (z.B. 16:30 bis 23:00).

Risiko-Einstellungen: Wählen Sie zwischen Fixed Lots oder Auto-Risk %.

Ausstiegslogik: Wählen Sie zwischen Structural SL oder Fixed Points und Risk:Reward Ratio TP oder Fixed Points.

Band-Multiplikator: Anpassbarer Standardabweichungsmultiplikator für die Fade-Strategie (Standard: 2,0).

Empfehlungen