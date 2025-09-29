XpertTrader OBV

XpertTrader OBV - Fortgeschrittenes Handelssystem

Professioneller Expert Advisor mit On-Balance Volume (OBV) Analyse und umfassendem Risikomanagement

Überblick

Der XpertTrader OBV ist ein hochentwickeltes Handelssystem, das die On-Balance-Volume-Analyse (OBV) mit fortschrittlichen technischen Indikatoren kombiniert, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das System verfügt über mehrere Filterebenen, ein umfassendes Risikomanagement und flexible Handelsmodi, die für verschiedene Marktbedingungen geeignet sind.

Hauptmerkmale

On-Balance-Volumen (OBV)-Analyse

  • Mehrere OBV-Strategien: Bewegung, Stärke, Trendbestätigung, Divergenzerfassung
  • OBV-EMA Crossover-Signale zur Trendbestätigung
  • Konfigurierbare Schwellenwerte für die Stärke und Divergenzparameter
  • Unterstützung für verschiedene Volumentypen (Tick, Real, etc.)

Fortschrittliches Filtersystem

  • EMA-Trendfilter mit Steigungsanalyse
  • 3-Layer-Entry-Gate-System für präzises Einstiegs-Timing
  • Extension Guard, Structure Confirmation und Regime Switch Schichten
  • Konfigurierbare Mindestanforderungen an die Strategie

Flexible Handelsmodi

  • Basis-Einstiegshandel mit signalbasiertem Einstieg
  • Optionales Grid-Handelssystem mit mehreren Lot-Sizing-Methoden
  • Unterstützung für nur KAUFEN, nur VERKAUFEN oder BEIDE Richtungen
  • Konfigurierbare maximale Aufträge und Positionslimits

Umfassendes Risikomanagement

  • Fortschrittliches Trailing-Stop-System mit ATR-basierten Berechnungen
  • Breakeven-Funktionalität mit konfigurierbaren Triggern
  • Partielles Close-Management zur Gewinnabsicherung
  • Grid-Stop-Out-Schutz zur Vermeidung übermäßiger Verluste
  • Eingebautes Validierungssystem für alle Handelsoperationen

Professionelle Funktionen

  • UI-Panel in Echtzeit mit Handelsstatistiken
  • Umfassende Logging- und Debugging-Funktionen
  • Cooldown-Management zur Vermeidung von Overtrading
  • Abstandsbasierte Gitterabstände mit ATR-Anpassung
  • Mehrere Methoden zur Berechnung des Take-Profits

Wichtigste Parameter

Allgemeine Einstellungen

Parameter Standard Beschreibung
MagischeZahl 123456 Eindeutiger Bezeichner für diesen EA
LosGröße 0.01 Konservative Standard-Losgröße
Schlupf 3 Maximale Kursabweichung in Punkten

OBV-Filter-Einstellungen

Parameter Voreinstellung Beschreibung
OBV-Filter verwenden wahr OBV-Filter einschalten
OBVZeitrahmen PERIOD_CURRENT Zeitrahmen für die OBV-Berechnung
OBV-Bewegung verwenden true Aktiviert die OBV-Bewegungsstrategie
OBV-Stärke verwenden wahr OBV-Stärke-Strategie aktivieren
OBVDivergenz verwenden wahr Erkennung von OBV-Divergenzen einschalten
OBV_MinStrategien 2 Erforderliche Mindeststrategien für das Signal

Grid Trading Einstellungen

Parameter Voreinstellung Beschreibung
Gitternetzhandel verwenden falsch Grid-Handelssystem einschalten
GridLotType GRID_LOT_FIX Grid-Lot-Sizing-Methode
MaxGridEntryOrders 3 Maximale Rastereintrittsaufträge
MinDistance 3000 Mindestabstand zwischen Rasteraufträgen
UseGridStopout true Raster-Stopp-Out-Schutz aktivieren

Einstellungen für das Risikomanagement

Parameter Voreinstellung Beschreibung
UseTrailingStop falsch Trailing-Stop-Funktionalität einschalten
TrailingType TRAILING_ATR Art der Trailing-Stop-Berechnung
UseTrailingBreakeven wahr Breakeven-Funktionalität einschalten
UsePartialClose wahr Partial-Close-Funktionalität aktivieren
TeilweiseSchließenProzentsatz 30.0 Prozentsatz für den Abschluss auf Gewinnniveau

Wie es funktioniert

Signalerzeugung

Der EA analysiert das On-Balance-Volumen mithilfe mehrerer Strategien:

  • Bewegungsanalyse: Erkennt signifikante OBV-Bewegungen, die auf eine Volumenakkumulation hinweisen
  • Bewertung der Stärke: Misst die OBV-Stärke im Vergleich zu historischen Niveaus
  • Trend-Bestätigung: Bestätigt Signale anhand der OBV-Trendrichtung
  • Divergenz-Erkennung: Identifiziert Divergenzen zwischen Preis und OBV
  • EMA-Überkreuzung: Verwendet OBV-EMA Crossovers zur zusätzlichen Bestätigung

Einstiegs-Logik

Wenn mehrere OBV-Strategien übereinstimmen und zusätzliche Filter (EMA-Trend, Entry Gate) passieren, wird das System:

  • Validiert alle Handelsbedingungen mit dem eingebauten Validierungssystem
  • Überprüft Geldanforderungen und Volumenbeschränkungen
  • Validierung der Stop-Levels und Überprüfung der Marktzeiten
  • Führt je nach Konfiguration Basiseinträge oder Grid Trades aus

Risiko-Management

Das System überwacht kontinuierlich die Positionen und wendet an:

  • ATR-basierte Trailing Stops für dynamisches Risikomanagement
  • Breakeven-Funktionalität zum Schutz des Kapitals
  • Partielles Close-Management zur Gewinnsicherung
  • Grid-Stop-Out-Schutz, um übermäßige Verluste zu vermeiden

Installation und Einrichtung

Anforderungen

  • MetaTrader 5-Plattform
  • Ausreichendes Kontoguthaben für den Handel
  • Stabile Internetverbindung

Installations-Schritte

  1. Laden Sie die EA-Datei herunter und installieren Sie sie in Ihrem MetaTrader 5-Expertenordner
  2. Starten Sie MetaTrader 5 neu
  3. Ziehen Sie den EA auf Ihr gewünschtes Chart
  4. Konfigurieren Sie die Parameter entsprechend Ihren Handelspräferenzen
  5. Aktivieren Sie den automatischen Handel in MetaTrader 5

Empfohlene Einstellungen

Für Anfänger sollten Sie mit konservativen Einstellungen beginnen:

  • Aktivieren Sie den OBV-Filter mit mindestens 2 Strategien
  • Verwenden Sie kleine Losgrößen (0,01-0,05)
  • Aktivieren Sie Trailing Stop und Breakeven-Schutz
  • Beginnen Sie nur mit Basiseinträgen (deaktivieren Sie anfangs den Rasterhandel)

Backtesting und Optimierung

Der EA ist vollständig kompatibel mit dem Strategy Tester von MetaTrader 5. Für beste Ergebnisse:

  • Verwenden Sie das Modell "Every tick" für die genauesten Ergebnisse
  • Testen Sie mit mindestens 3-6 Monaten historischer Daten
  • Optimieren Sie die Parameter mithilfe der integrierten Optimierungsfunktion
  • Testen Sie mit mehreren Währungspaaren und Zeitrahmen
  • Validieren Sie die Ergebnisse mit einer Walk-Forward-Analyse

Wichtiger Haftungsausschluss

Risiko-Warnung: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der EA wird nur zu Bildungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Testen Sie den EA immer gründlich auf Demo-Konten, bevor Sie ihn auf Live-Konten einsetzen.

Keine Gewinngarantie: Dieser EA garantiert keine Gewinne. Die Marktbedingungen ändern sich, und die Handelsergebnisse können variieren. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.

Technische Daten

  • Sprache: MQL5
  • Plattform: MetaTrader 5
  • Symbole: Alle wichtigen Währungspaare und CFDs
  • Zeitrahmen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1
  • Kontotypen: Standard, ECN, Cent-Konten
  • Ausführungsmodi: Markt, Sofort, Anfrage
Empfohlene Produkte
EAVN001 Moving Average Single
Hong Thai Pham
Experten
EAVN001 - Eine einfache, wirksame und flexible Handelslösung In der Welt des Finanzhandels kann Einfachheit oft der Schlüssel zur Effizienz sein. EAVN001 basiert auf dem Prinzip des gleitenden Durchschnitts einer einzelnen Linie und ermöglicht es Händlern, Trends schnell zu erkennen und zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Die Funktionsweise ist einfach: Eröffnen Sie eine KAUF-Position, wenn der Kurs die MA-Linie überschreitet , und eröffnen Sie eine VERKAUF-Position, wenn der Kurs die MA-Linie
FREE
The Sandman
Maxwell Brighton Onyango
Experten
Der Sandman EA - MT5 Scalping Roboter für ruhige Präzision im Chaos "Andere haben gesehen, was ist, und gefragt, warum. Wir haben gesehen, was sein könnte, und gefragt, warum nicht." Wir stellen vor: The Sandman - ein hochpräziser, nüchterner MT5-Scalping-Roboter, der Ruhe und Kontrolle in Ihr Handelserlebnis bringt. Überblick Der Markt ist chaotisch und unberechenbar - selbst erfahrene Trader müssen mit Verlusten rechnen. Der Sandman wurde entwickelt, um Sie vom emotionalen Handel zu befreien.
FREE
Killzone Liquidity Sweep EV
Enrique Valeros Muriana
5 (3)
Experten
Killzone Liquidity Sweep EA Pro von EV Trading Labs Dieser Expert Advisor basiert auf institutionellen Konzepten (Smart Money / ICT-Methodik) und konzentriert sich auf die Identifizierung und Ausführung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Londoner und New Yorker Killzones. Das System kombiniert direktionale Tendenzen, Liquiditätsbestätigungen und präzise Stop-Entries, die mit der institutionellen Handelslogik abgestimmt sind. Der Algorithmus arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und
FREE
MiniMax EA
Loungvilat Seehalat
Experten
MiniMax EA (XAUUSD) - Intelligenter Goldhandel auf Autopilot Kleines Kapital, geringes Risiko, maximales Gewinnpotenzial. Hauptmerkmale Kerzen- und Volumensignalanalyse MiniMax EA kombiniert bullische/bärische Kerzenmuster mit mehrstufigen Volumenfiltern, um hochpräzise Marktumkehrsignale zu identifizieren. Intelligentes Kapitalmanagement Berechnet die Losgröße auf Basis eines festen Startkapitals Setzt das Engagement zurück, nachdem der TP erreicht wurde, und schützt so Ihr Guthaben vor
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experten
Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss. Wie
Thanos BETA
Omega J Msigwa
4.08 (12)
Experten
Übersicht   Thanos EA BETA ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der modernste KI- und maschinelle Lerntechnologien nutzt, die speziell für Handelsanwendungen entwickelt wurden. Ausgestattet mit modernen und tiefen Lernalgorithmen der künstlichen Intelligenz, bietet dieser EA überlegene Vorhersagefähigkeiten und übertrifft viele bestehende Modelle in diesem Bereich. Diese kostenlose Beta-Version ist eine Entwicklungsplattform, auf der ich kontinuierlich neue Funktionen integriere und innovati
FREE
Forex 1 hour candle trader
Thej Karthiarath
5 (1)
Experten
Diese EA ist völlig privat EA nach Back-Testing eine bestimmte Strategie gegeben. Sie können die Strategie durch Kontaktaufnahme mit der folgenden Nummer in WhatsApp +91 9567407508 zu erhalten. Sie können in Telegramm zu kontaktieren. Die EA grundsätzlich nimmt den Handel auf bestimmte eine Stunde Kerze bricht. Sie sollten diese EA nur nach der Teilnahme an einem Zoom-Sitzung und eine ordnungsgemäße Back-Test verwenden. Verstehen Sie die Regeln und Vorschriften Ihres Landes, während Sie den Ha
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Stratos Zephyr mt5
Michela Russo
4.75 (175)
Experten
Stratos Zephyr ist ein hochmoderner Handelsroboter , der für den Devisenmarkt entwickelt wurde und die Stärke des Relative Strength Index (RSI) Indikators nutzt. Mit 10 ausgefeilten Strategien ist Stratos Zephyr so konzipiert, dass er eine breite Palette von Handelsvorlieben abdeckt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Stratos Zephyr bietet Ihnen ein dynamisches und intuitives Handelserlebnis, das sicherstellt, dass Sie in der schnelll
FREE
Best Trend Expert Advisor
Harshika Govind
5 (1)
Experten
BestTrendEA - Fortgeschrittener Trendfolge-EA für MT5 Leistungsstark. Anpassungsfähig. Vollständig automatisiert. ️ Entwickelt für Händler, die Präzision, Kontrolle und intelligenten Markteintritt in Forex, Gold und mehr verlangen. Laden Sie die neueste Version herunter oder aktualisieren Sie einfach Ihren EA mit der neuesten Version von BestTrend EA 9 Bitte senden Sie mir ein DM, um das Setfile für XAUUSD zu erhalten Für die neue Version Best Trend Version 9.0, verwenden Sie den 5min Zeit
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experten
King_Expert EA - Professionelles Handelssystem Übersicht King_Expert EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen mehrschichtigen Ansatz, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, während er fortschrittliche Funktionen wie Grid Averaging und dynamisches Positionsmanagement integriert. Kern-Handelsstrategie Primäre Signalgenerierung EMA-Crossove
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indikatoren
Spike Catch Pro 22:03 Neuerungen Erweiterte Engine für die Suche nach Handelseinträgen in allen Boom- und Crash-Paaren (300, 500 und 1000) Programmierte Strategien Verbesserungen Mx_Spikes (um Mxd,Mxc und Mxe zu kombinieren), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) Wir haben einen Pfeil zur Strategieidentifikation hinzugefügt, der auch beim visuellen manuellen Backtesting der enthaltenen Strategie
FREE
Precision Breakout EA
Mbuso Nkosi
5 (2)
Experten
Der 2025 Breakout Strategy EA ist eine automatisierte Lösung, die entwickelt wurde, um Ausbruchschancen mit fortschrittlichem Risikomanagement zu nutzen. Durch die Analyse von Marktverzerrungen, ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profits und ein anpassbares Risiko-Ertrags-Verhältnis gewährleistet dieser EA eine präzise Handelsausführung. Hauptmerkmale: Breakout-Strategie : Identifiziert aussichtsreiche Breakout-Trades. Anpassbare Handelssitzungen : Legen Sie Ihre bevorzugten Handelszeiten fest, ei
FREE
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Karminroter vulkanischer Oberbefehlshaber AI [Untertitel: Volatilitätsausbruch | Keltner-Kanäle | Prop Firm Safe] Einführung Crimson Volcanic Overlord ist eine algorithmische Handelslösung, die auf den Prinzipien der Volatility Breakout-Logik entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Strategien, die versuchen, Umkehrungen in schwankenden Märkten vorherzusagen, identifiziert dieser Expert Advisor (EA) Perioden der Preiskonsolidierung (der Vul
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experten
DeM_Expert ist auf der Grundlage eines spezifischen Indikators der technischen Analyse ( DeMarker ) aufgebaut . Er verfügt über zahlreiche Parameter, so dass jeder Benutzer die passenden Einstellungen für sein Anlageprofil finden kann. Er kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten, ein Paar pro Chart. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um seine eigenen Einstellungen zu finden.
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experten
Dreifach-Indikator Pro: ADX, BB & MA gestützter Handelsexperte Erschließen Sie den Präzisionshandel mit Triple Indicator Pro, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Marktvorteil zu maximieren. Dieser EA kombiniert die Leistung des ADX (Trendstärke), der Bollinger Bänder (Marktvolatilität) und des gleitenden Durchschnitts (Trendrichtung) und eröffnet Trades nur, wenn alle drei Indikatoren übereinstimmen 1 - ADX-Indikator (Average Directional Index) - Dieser Indi
FREE
FiboEvo
Dion Lima Dasilva
4 (1)
Experten
FiboEvo WIN: Hybride Fibo-Strategie & Adaptives Raster Kurzbeschreibung Graybox Expert Advisor, spezialisiert auf den Mini-Index (WIN). Er kombiniert technische Fibonacci-Inputs, Flow-Filter (VWAP/ADX) und ein ATR Adaptive Grid-System zur Positionserholung. Überblick FiboEvo WIN wurde für die Realität des brasilianischen Marktes (B3) entwickelt. Er arbeitet mit Ausbrüchen und Retracements von Fibonacci-Levels zugunsten des Trends. Sein großes Unterscheidungsmerkmal ist das Auto-Adaptive Trading
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Ratio Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (2)
Indikatoren
Ratio Indicator - Benutzerhandbuch Sonderangebot! Hinterlassen Sie eine Bewertung und erhalten Sie den Indikator Long & Short Cointegration Analyzer kostenlos - senden Sie mir einfach eine Nachricht! Dieser Ratio-Indikator zwischen Vermögenswerten ermöglicht es Ihnen, die Preisbeziehung zwischen zwei vom Benutzer ausgewählten Vermögenswerten zu überwachen und zu handeln. Er berechnet das Verhältnis zwischen den Preisen von zwei Vermögenswerten, die als Asset1 und Asset2 bezeichnet werden (z.B.
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experten
MACD RSI Optimized EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Trends mithilfe einer klassischen Kombination von Indikatoren zu erfassen. Durch die Verschmelzung der Trendfolge-Fähigkeiten des MACD (Moving Average Convergence Divergence) mit der Momentum-Filterung des RSI (Relative Strength Index) zielt dieser EA darauf ab, Marktgeräusche herauszufiltern und Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit einzugehen. Diese Version wurde speziell für den Monat Oktober
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (49)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.53 (17)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (27)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 5 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Das große Update wurde abgeschlossen. Der Preis wird bald auf 599 USD steigen, der Endpreis liegt bei 1500  USD . Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Da
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experten
Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig) Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse Öffentliche Gemeinschaft:   Hier klicken Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (XAUUSD). Es nutzt einen Multi-Entry-Breakout-Ansatz, um sow
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experten
Neptun: Ein Gold Trend-Following EA Ein professionelles Trendfolgesystem, das für XAUUSD auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Neptune identifiziert mit Hilfe von Multi-Faktor-Bestätigungen hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten und schützt dann die Gewinne mit adaptiven Ausstiegen. Entwickelt für Händler, die echte Vorteile und keine Spielereien wollen. Der spezielle Einführungspreis endet bald! Der Preis steigt mit jedem größeren Update. Aktuelle Käufer erhalten alle zukünftigen Updates
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experten
Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****9 verbleibende Exemplare zu diesem Preis**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach den Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minu
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experten
VolumeHedger EA [ Live-Signale ]  ,  [ Mein Kanal ]   ,  [ Set-Dateien ]  ,   [ Blog ]   , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA  Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.87 (53)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
Weitere Produkte dieses Autors
XpertTrader BB
Divyansh Ingle
Experten
XpertTrader BB - Fortgeschrittenes Handelssystem Professioneller Expert Advisor mit Bollinger Bands (BB) Analyse und umfassendem Risikomanagement Überblick Der XpertTrader BB ist ein hochentwickeltes Handelssystem, das die Bollinger-Band-Analyse mit fortschrittlichen technischen Indikatoren kombiniert, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das System bietet mehrere BB-Strategien, ein umfassendes Risikomanagement und flexible Handelsmodi, die für verschiedene Ma
FREE
Auswahl:
Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.10.02 06:31 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Divyansh Ingle
1047
Antwort vom Entwickler Divyansh Ingle 2025.10.02 12:19
I have added set file in comment section, you can check it
Gaurang Gandhi
179
Gaurang Gandhi 2025.09.30 05:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension