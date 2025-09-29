Der XpertTrader OBV ist ein hochentwickeltes Handelssystem, das die On-Balance-Volume-Analyse (OBV) mit fortschrittlichen technischen Indikatoren kombiniert, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das System verfügt über mehrere Filterebenen, ein umfassendes Risikomanagement und flexible Handelsmodi, die für verschiedene Marktbedingungen geeignet sind.

Wichtiger Haftungsausschluss

Risiko-Warnung: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der EA wird nur zu Bildungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Testen Sie den EA immer gründlich auf Demo-Konten, bevor Sie ihn auf Live-Konten einsetzen.

Keine Gewinngarantie: Dieser EA garantiert keine Gewinne. Die Marktbedingungen ändern sich, und die Handelsergebnisse können variieren. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.