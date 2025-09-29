XpertTrader OBV
- Experten
- Divyansh Ingle
- Version: 1.11
- Aktualisiert: 11 Januar 2026
Professioneller Expert Advisor mit On-Balance Volume (OBV) Analyse und umfassendem Risikomanagement
Überblick
Der XpertTrader OBV ist ein hochentwickeltes Handelssystem, das die On-Balance-Volume-Analyse (OBV) mit fortschrittlichen technischen Indikatoren kombiniert, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das System verfügt über mehrere Filterebenen, ein umfassendes Risikomanagement und flexible Handelsmodi, die für verschiedene Marktbedingungen geeignet sind.
Hauptmerkmale
On-Balance-Volumen (OBV)-Analyse
- Mehrere OBV-Strategien: Bewegung, Stärke, Trendbestätigung, Divergenzerfassung
- OBV-EMA Crossover-Signale zur Trendbestätigung
- Konfigurierbare Schwellenwerte für die Stärke und Divergenzparameter
- Unterstützung für verschiedene Volumentypen (Tick, Real, etc.)
Fortschrittliches Filtersystem
- EMA-Trendfilter mit Steigungsanalyse
- 3-Layer-Entry-Gate-System für präzises Einstiegs-Timing
- Extension Guard, Structure Confirmation und Regime Switch Schichten
- Konfigurierbare Mindestanforderungen an die Strategie
Flexible Handelsmodi
- Basis-Einstiegshandel mit signalbasiertem Einstieg
- Optionales Grid-Handelssystem mit mehreren Lot-Sizing-Methoden
- Unterstützung für nur KAUFEN, nur VERKAUFEN oder BEIDE Richtungen
- Konfigurierbare maximale Aufträge und Positionslimits
Umfassendes Risikomanagement
- Fortschrittliches Trailing-Stop-System mit ATR-basierten Berechnungen
- Breakeven-Funktionalität mit konfigurierbaren Triggern
- Partielles Close-Management zur Gewinnabsicherung
- Grid-Stop-Out-Schutz zur Vermeidung übermäßiger Verluste
- Eingebautes Validierungssystem für alle Handelsoperationen
Professionelle Funktionen
- UI-Panel in Echtzeit mit Handelsstatistiken
- Umfassende Logging- und Debugging-Funktionen
- Cooldown-Management zur Vermeidung von Overtrading
- Abstandsbasierte Gitterabstände mit ATR-Anpassung
- Mehrere Methoden zur Berechnung des Take-Profits
Wichtigste Parameter
Allgemeine Einstellungen
|Parameter
|Standard
|Beschreibung
|MagischeZahl
|123456
|Eindeutiger Bezeichner für diesen EA
|LosGröße
|0.01
|Konservative Standard-Losgröße
|Schlupf
|3
|Maximale Kursabweichung in Punkten
OBV-Filter-Einstellungen
|Parameter
|Voreinstellung
|Beschreibung
|OBV-Filter verwenden
|wahr
|OBV-Filter einschalten
|OBVZeitrahmen
|PERIOD_CURRENT
|Zeitrahmen für die OBV-Berechnung
|OBV-Bewegung verwenden
|true
|Aktiviert die OBV-Bewegungsstrategie
|OBV-Stärke verwenden
|wahr
|OBV-Stärke-Strategie aktivieren
|OBVDivergenz verwenden
|wahr
|Erkennung von OBV-Divergenzen einschalten
|OBV_MinStrategien
|2
|Erforderliche Mindeststrategien für das Signal
Grid Trading Einstellungen
|Parameter
|Voreinstellung
|Beschreibung
|Gitternetzhandel verwenden
|falsch
|Grid-Handelssystem einschalten
|GridLotType
|GRID_LOT_FIX
|Grid-Lot-Sizing-Methode
|MaxGridEntryOrders
|3
|Maximale Rastereintrittsaufträge
|MinDistance
|3000
|Mindestabstand zwischen Rasteraufträgen
|UseGridStopout
|true
|Raster-Stopp-Out-Schutz aktivieren
Einstellungen für das Risikomanagement
|Parameter
|Voreinstellung
|Beschreibung
|UseTrailingStop
|falsch
|Trailing-Stop-Funktionalität einschalten
|TrailingType
|TRAILING_ATR
|Art der Trailing-Stop-Berechnung
|UseTrailingBreakeven
|wahr
|Breakeven-Funktionalität einschalten
|UsePartialClose
|wahr
|Partial-Close-Funktionalität aktivieren
|TeilweiseSchließenProzentsatz
|30.0
|Prozentsatz für den Abschluss auf Gewinnniveau
Wie es funktioniert
Signalerzeugung
Der EA analysiert das On-Balance-Volumen mithilfe mehrerer Strategien:
- Bewegungsanalyse: Erkennt signifikante OBV-Bewegungen, die auf eine Volumenakkumulation hinweisen
- Bewertung der Stärke: Misst die OBV-Stärke im Vergleich zu historischen Niveaus
- Trend-Bestätigung: Bestätigt Signale anhand der OBV-Trendrichtung
- Divergenz-Erkennung: Identifiziert Divergenzen zwischen Preis und OBV
- EMA-Überkreuzung: Verwendet OBV-EMA Crossovers zur zusätzlichen Bestätigung
Einstiegs-Logik
Wenn mehrere OBV-Strategien übereinstimmen und zusätzliche Filter (EMA-Trend, Entry Gate) passieren, wird das System:
- Validiert alle Handelsbedingungen mit dem eingebauten Validierungssystem
- Überprüft Geldanforderungen und Volumenbeschränkungen
- Validierung der Stop-Levels und Überprüfung der Marktzeiten
- Führt je nach Konfiguration Basiseinträge oder Grid Trades aus
Risiko-Management
Das System überwacht kontinuierlich die Positionen und wendet an:
- ATR-basierte Trailing Stops für dynamisches Risikomanagement
- Breakeven-Funktionalität zum Schutz des Kapitals
- Partielles Close-Management zur Gewinnsicherung
- Grid-Stop-Out-Schutz, um übermäßige Verluste zu vermeiden
Installation und Einrichtung
Anforderungen
- MetaTrader 5-Plattform
- Ausreichendes Kontoguthaben für den Handel
- Stabile Internetverbindung
Installations-Schritte
- Laden Sie die EA-Datei herunter und installieren Sie sie in Ihrem MetaTrader 5-Expertenordner
- Starten Sie MetaTrader 5 neu
- Ziehen Sie den EA auf Ihr gewünschtes Chart
- Konfigurieren Sie die Parameter entsprechend Ihren Handelspräferenzen
- Aktivieren Sie den automatischen Handel in MetaTrader 5
Empfohlene Einstellungen
Für Anfänger sollten Sie mit konservativen Einstellungen beginnen:
- Aktivieren Sie den OBV-Filter mit mindestens 2 Strategien
- Verwenden Sie kleine Losgrößen (0,01-0,05)
- Aktivieren Sie Trailing Stop und Breakeven-Schutz
- Beginnen Sie nur mit Basiseinträgen (deaktivieren Sie anfangs den Rasterhandel)
Backtesting und Optimierung
Der EA ist vollständig kompatibel mit dem Strategy Tester von MetaTrader 5. Für beste Ergebnisse:
- Verwenden Sie das Modell "Every tick" für die genauesten Ergebnisse
- Testen Sie mit mindestens 3-6 Monaten historischer Daten
- Optimieren Sie die Parameter mithilfe der integrierten Optimierungsfunktion
- Testen Sie mit mehreren Währungspaaren und Zeitrahmen
- Validieren Sie die Ergebnisse mit einer Walk-Forward-Analyse
Wichtiger Haftungsausschluss
Risiko-Warnung: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der EA wird nur zu Bildungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Testen Sie den EA immer gründlich auf Demo-Konten, bevor Sie ihn auf Live-Konten einsetzen.
Keine Gewinngarantie: Dieser EA garantiert keine Gewinne. Die Marktbedingungen ändern sich, und die Handelsergebnisse können variieren. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.
Technische Daten
- Sprache: MQL5
- Plattform: MetaTrader 5
- Symbole: Alle wichtigen Währungspaare und CFDs
- Zeitrahmen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1
- Kontotypen: Standard, ECN, Cent-Konten
- Ausführungsmodi: Markt, Sofort, Anfrage
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen