MA7 Lavender MT5

Beschreibung der Arbeit

Der MA7 Lavender-Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Stochastic Oscillator. Er zeigt den Schnittpunkt der Haupt- und Signallinien in überkauften und überverkauften Zonen an.

Detaillierte Informationen über den MA7 Lavender Indikator.


Einstellungen des Indikators

Allgemeine Einstellungen

Diese Gruppe enthält Einstellungen für den Stochastik Oszillator Indikator.


Einstellungen für Meldungen

Diese Gruppe enthält die Einstellungen für die Benachrichtigung, wenn die Pfeile erscheinen.


Einstellungen für die Pfeilanzeige

Diese Gruppe enthält die Einstellungen für die Anzeige der Pfeile.


Weitere Informationen zu den Indikatoreinstellungen finden Sie im Artikel MA7 Lavender.


MA7 Lavender Indikatoren

MA7 Lavendel MT4

MA7 Lavendel MT5


Abonnieren Sie den MA7 Space-Kanal, um Benachrichtigungen über neue Programme, Updates und andere Informationen zu erhalten.

Stellen Sie Fragen im Profil auf dem MQL5.

