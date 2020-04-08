MA7 Lavender MT5

Описание работы

Индикатор MA7 Lavender основан на стандартном индикаторе Stochastic Oscillator. Показывает пересечение главной и сигнальной линий в зонах перекупленности и перепроданности.

Подробная информация о индикаторе MA7 Lavender.


Настройки индикатора

General settings

В данной группе располагаются настройки индикатора Stochastic Oscillator.


Message settings

В данной группе располагаются настройки уведомлений при появлении стрелок.


Arrow display settings

В данной группе располагаются настройки отображения стрелок.


Более подробно о настройках индикатора можно ознакомится в статье MA7 Lavender.


Индикаторы MA7 Lavender

MA7 Lavender MT4

MA7 Lavender MT5


