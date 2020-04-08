MA7 Lavender MT5

Descripción del trabajo

El indicador MA7 Lavender se basa en el indicador estándar del oscilador estocástico. Muestra la intersección de las líneas principal y de señal en las zonas de sobrecompra y sobreventa.

Información detallada sobre el indicador MA7 Lavender.





Configuración del indicador

Ajustes generales Este grupo contiene ajustes para el indicador Oscilador Estocástico.





Ajustes de mensajes Este grupo contiene los ajustes de notificación cuando aparecen las flechas.





Ajustes de visualización de flechas Este grupo contiene los ajustes de visualización de las flechas.





Para obtener más información sobre la configuración de los indicadores, consulte el artículo MA7 Lavender.





