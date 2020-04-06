Asia Scalper ist ein session-basierter Expert Advisor, entwickelt für GBPUSD (M30) und USDJPY (M15).

Das System handelt während der asiatischen Sitzung und dem Übergang zum frühen London, wo diese Paare oft von Konsolidierung in klarere Bewegungen übergehen.

Der EA nutzt einen selektiven, niedrigfrequenten Ansatz und handelt nur bei passenden Bedingungen.

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2344783

Hauptmerkmale

• Handelt nur GBPUSD (M30) und USDJPY (M15)

• Session-basierte Einstiege, wenige Trades pro Tag

• Fester oder automatischer Lot mit Maximumbegrenzung

• Sichtbare SL/TP, einstellbar

• Kontrolle der maximalen Trades pro Symbol

• Optionale Kerzenschluss-Exit-Logik

• Optionaler Hoch/Mittel-Newsfilter

• Equity Stop, Equity Trailing und tägliche/wöchentliche Sperren

• 100% MT5 nativ, keine externen DLLs

Empfohlene Einstellungen

Paare: GBPUSD (M30), USDJPY (H1)

Konto: ECN oder Raw Spread

Lots: Start mit fixem Lot, später Auto-Lot

Brokerzeit: richtigen GMT-Offset setzen

Backtesting & Nutzung

Tickdaten mit realistischen Spreads verwenden

EA auf die richtigen Charts legen

Ideal für strukturierte Session-Trades mit wenigen Positionen pro Tag