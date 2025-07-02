London Edge
- Experten
- Antoine Melhem
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 7 August 2025
LONDON EDGE – GBPUSD M30 Scalping Expert Advisor
LONDON EDGE ist ein strukturierter Expert Advisor für den Handel des Währungspaares GBPUSD auf dem M30-Zeitrahmen. Er arbeitet mit einer klar definierten Handelslogik, festen Stop-Loss- und Take-Profit-Werten. Die Lotgröße wird automatisch an das Kontoguthaben angepasst. Es werden keine Martingale-, Grid- oder Hedging-Strategien verwendet.
Dieser EA eignet sich für den Einsatz bei Prop Trading Firmen, da er strenge Risikovorgaben und Anforderungen an eine geringe Drawdown-Rate erfüllt.
Live-Signal
https://www.mql5.com/en/signals/2313088
Systemparameter
Handelspaar: GBPUSD
Zeitrahmen: M30
Stop Loss: 500 Punkte
Take Profit: 200 Punkte
Lotgröße: Automatische Anpassung an das Kontoguthaben
Recovery-Modus: Optional, wirkt auf offene Positionen
Mindestkapital: 100 USD
Broker-Typ: ECN empfohlen
VPS: Empfohlen für unterbrechungsfreien Betrieb
Hauptmerkmale
Feste SL- und TP-Werte für kontrolliertes Risiko
Keine Verwendung von Martingale, Grid oder Hedge
Durchgehender Betrieb während der Handelszeiten
Lotgröße passt sich automatisch an das Kapital an
Recovery-Funktion für bestehende Positionen verfügbar
Geeignet für Prop-Firm-Challenges und Funded Accounts
Optimale Leistung mit ECN-Brokern mit niedrigem Spread
Hinweise zur Nutzung
Nur auf GBPUSD im M30-Zeitrahmen verwenden
Dauerhafter Betrieb über einen stabilen VPS empfohlen
Broker mit niedriger Latenz wählen
Support
Für Hilfe oder Unterstützung kontaktieren Sie mich bitte über den MQL5-Chat
