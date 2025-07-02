LONDON EDGE – GBPUSD M30 Scalping Expert Advisor

LONDON EDGE ist ein strukturierter Expert Advisor für den Handel des Währungspaares GBPUSD auf dem M30-Zeitrahmen. Er arbeitet mit einer klar definierten Handelslogik, festen Stop-Loss- und Take-Profit-Werten. Die Lotgröße wird automatisch an das Kontoguthaben angepasst. Es werden keine Martingale-, Grid- oder Hedging-Strategien verwendet.

Dieser EA eignet sich für den Einsatz bei Prop Trading Firmen, da er strenge Risikovorgaben und Anforderungen an eine geringe Drawdown-Rate erfüllt.

Systemparameter

Handelspaar: GBPUSD

Zeitrahmen: M30

Stop Loss: 500 Punkte

Take Profit: 200 Punkte

Lotgröße: Automatische Anpassung an das Kontoguthaben

Recovery-Modus: Optional, wirkt auf offene Positionen

Mindestkapital: 100 USD

Broker-Typ: ECN empfohlen

VPS: Empfohlen für unterbrechungsfreien Betrieb

Hauptmerkmale

Feste SL- und TP-Werte für kontrolliertes Risiko

Keine Verwendung von Martingale, Grid oder Hedge

Durchgehender Betrieb während der Handelszeiten

Lotgröße passt sich automatisch an das Kapital an

Recovery-Funktion für bestehende Positionen verfügbar

Geeignet für Prop-Firm-Challenges und Funded Accounts

Optimale Leistung mit ECN-Brokern mit niedrigem Spread

Hinweise zur Nutzung

Nur auf GBPUSD im M30-Zeitrahmen verwenden

Dauerhafter Betrieb über einen stabilen VPS empfohlen

Broker mit niedriger Latenz wählen

Support

Für Hilfe oder Unterstützung kontaktieren Sie mich bitte über den MQL5-Chat