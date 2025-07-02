London Edge

5

LONDON EDGE – GBPUSD M30 Scalping Expert Advisor

LONDON EDGE ist ein strukturierter Expert Advisor für den Handel des Währungspaares GBPUSD auf dem M30-Zeitrahmen. Er arbeitet mit einer klar definierten Handelslogik, festen Stop-Loss- und Take-Profit-Werten. Die Lotgröße wird automatisch an das Kontoguthaben angepasst. Es werden keine Martingale-, Grid- oder Hedging-Strategien verwendet.

Dieser EA eignet sich für den Einsatz bei Prop Trading Firmen, da er strenge Risikovorgaben und Anforderungen an eine geringe Drawdown-Rate erfüllt.

Live-Signal
https://www.mql5.com/en/signals/2313088

Systemparameter
Handelspaar: GBPUSD
Zeitrahmen: M30
Stop Loss: 500 Punkte
Take Profit: 200 Punkte
Lotgröße: Automatische Anpassung an das Kontoguthaben
Recovery-Modus: Optional, wirkt auf offene Positionen
Mindestkapital: 100 USD
Broker-Typ: ECN empfohlen
VPS: Empfohlen für unterbrechungsfreien Betrieb

Hauptmerkmale
Feste SL- und TP-Werte für kontrolliertes Risiko
Keine Verwendung von Martingale, Grid oder Hedge
Durchgehender Betrieb während der Handelszeiten
Lotgröße passt sich automatisch an das Kapital an
Recovery-Funktion für bestehende Positionen verfügbar
Geeignet für Prop-Firm-Challenges und Funded Accounts
Optimale Leistung mit ECN-Brokern mit niedrigem Spread

Hinweise zur Nutzung
Nur auf GBPUSD im M30-Zeitrahmen verwenden
Dauerhafter Betrieb über einen stabilen VPS empfohlen
Broker mit niedriger Latenz wählen

Support
Für Hilfe oder Unterstützung kontaktieren Sie mich bitte über den MQL5-Chat

Bewertungen 1
Sergey Porphiryev
1950
Sergey Porphiryev 2025.10.13 23:26 
 

Profitable

Queen Of Gold
Antoine Melhem
Experten
Queen Of Gold — Automatisierter EA für XAUUSD M30 Queen Of Gold ist ein vollautomatischer Expert Advisor für XAUUSD im M30-Zeitrahmen. Er nutzt strukturierte Price-Action-Logik mit optionalen Risikokontrollen zur Verwaltung von Drawdowns. Das System arbeitet ohne Indikatoren oder externe Signale und stützt sich auf reale Marktbewegungen. Hauptmerkmale: Preisbasierte Handelslogik, keine Indikatoren Recovery-Modus zur Drawdown-Steuerung Grid-System mit anpassbaren Risikokontrollen Feste oder dyna
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
Experten
Venom Crown – Regelbasierter Expert Advisor Venom Crown ist ein regelbasierter Expert Advisor für GBPUSD , der auf dem H1-Zeitrahmen mit mehreren Konfluenzbedingungen und kontrollierter täglicher Ausführung arbeitet. Das System bietet konfigurierbare Zeitfilter, Risikomanagement-Regeln sowie einen optionalen News-Filter, die alle über die Eingabeparameter angepasst werden können. Trades werden nur ausgeführt, wenn alle internen Bedingungen erfüllt sind. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/sig
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Experten
Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS DER EA, DER IHR KONTO NIEMALS ZERSTÖREN WIRD SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE , wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist. Verwenden Sie ausschließlich den H1 ️ Warnung : Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen. EINSTIEGSPREIS NUR FÜR 24 STUNDEN! Sichern Sie sich jetzt
Asia Scalper
Antoine Melhem
Experten
Asia Scalper ist ein session-basierter Expert Advisor, entwickelt für GBPUSD (M30) und USDJPY (M15). Das System handelt während der asiatischen Sitzung und dem Übergang zum frühen London, wo diese Paare oft von Konsolidierung in klarere Bewegungen übergehen. Der EA nutzt einen selektiven, niedrigfrequenten Ansatz und handelt nur bei passenden Bedingungen. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 Hauptmerkmale • Handelt nur GBPUSD (M30) und USDJPY (M15) • Session-basierte Einstiege
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
Indikatoren
Venom Trend Pro — Multi-Zeitrahmen-Trendanalyse-Tool Venom Trend Pro ist ein Trendfolge- und Swing-Trading-Indikator, der entwickelt wurde, um klare Richtungsbewegungen über jedes Paar und jeden Zeitrahmen hinweg zu identifizieren. Es funktioniert gut für Intraday- und Swing-Setups auf Forex, Gold, Krypto, Indizes und mehr. Der Indikator analysiert die jüngste Preisstruktur und das Momentum, um aufkommende oder anhaltende Trends zu erkennen. Sobald ein Trend bestätigt ist, bleiben die Signale fe
FREE
Venom Crown
Antoine Melhem
Experten
Venom Crown – Regelbasierter Expert Advisor (GBPUSD-fokussiert) Venom Crown ist ein regelbasierter Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für strukturiertes Trading mit Hauptfokus auf GBPUSD , mit Unterstützung für Gold (XAUUSD) sowie optionalem Multi-Symbol-Betrieb über Benutzereinstellungen. Das System ist für den H1-Zeitrahmen optimiert und kombiniert vordefinierte Ausführungs- und Verwaltungslogik mit strengen Risikokontrollen und einem optionalen News-Filter. Trades werden ausschließl
Antoine Melhem
2783
Antwort vom Entwickler Antoine Melhem 2025.10.13 23:35
Thank you Mr. Sergey for taking the time to share your feedback. I appreciate your support and your experience with the EA
Antwort auf eine Rezension