Venom Crown

Venom Crown – Regelbasierter Expert Advisor (GBPUSD-fokussiert)

Venom Crown ist ein regelbasierter Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für strukturiertes Trading mit Hauptfokus auf GBPUSD, mit Unterstützung für Gold (XAUUSD) sowie optionalem Multi-Symbol-Betrieb über Benutzereinstellungen.
Das System ist für den H1-Zeitrahmen optimiert und kombiniert vordefinierte Ausführungs- und Verwaltungslogik mit strengen Risikokontrollen und einem optionalen News-Filter.
Trades werden ausschließlich ausgeführt, wenn alle internen Bedingungen erfüllt sind.

Hauptmerkmale
– Haupt-Handelssymbol: GBPUSD
– Unterstützung für Gold (XAUUSD)
– Optionaler Multi-Symbol-Betrieb
– Bevorzugter Zeitrahmen: H1 (weitere Zeitrahmen auswählbar)
– Konfigurierbare Handelstage und Handelszeiten
– Feste oder kontobasierte Lotgröße mit benutzerdefinierten Limits
– Einstellbare maximale Anzahl von Trades pro Tag
– Maximales tägliches Verlustlimit zur Risikobegrenzung
– Einstellbarer Stop Loss und Take Profit
– Basket-Level Trade-Management
– Optionaler News-Filter mit wählbaren Auswirkungsstufen
– Trade-Identifikation über Magic Number
– 100% nativer MetaTrader 5 Expert Advisor ohne externe DLLs

Empfohlene Einstellungen
– Basissymbol: GBPUSD
– Unterstützte Symbole: GBPUSD (Hauptsymbol), XAUUSD (optional)
– Zeitrahmen: H1 empfohlen
– Kontotyp: ECN oder Raw-Spread
– Risikomodus: zunächst feste Lotgröße verwenden; kontobasierte Lotgröße erst nach stabilen Tests aktivieren
– Brokerzeit: korrekte Serverzeit für Session-Filter sicherstellen

Backtesting & Nutzung
– MetaTrader 5 Strategy Tester mit realistischen Spreads und hochwertigen historischen Daten verwenden
– Bei Aktivierung von Gold oder weiteren Symbolen die Einstellungen einzeln überprüfen
– Entwickelt für kontrollierte Exponierung, begrenzte tägliche Aktivität und disziplinierte Ausführung

Risikohinweis
Der Handel mit Forex und CFDs ist mit hohem Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
Testen Sie den Expert Advisor immer zuerst auf einem Demokonto und riskieren Sie niemals Kapital, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Experten
Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS DER EA, DER IHR KONTO NIEMALS ZERSTÖREN WIRD SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE , wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist. Verwenden Sie ausschließlich den H1 ️ Warnung : Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen. EINSTIEGSPREIS NUR FÜR 24 STUNDEN! Sichern Sie sich jetzt
Queen Of Gold
Antoine Melhem
Experten
Queen Of Gold — Automatisierter EA für XAUUSD M30 Queen Of Gold ist ein vollautomatischer Expert Advisor für XAUUSD im M30-Zeitrahmen. Er nutzt strukturierte Price-Action-Logik mit optionalen Risikokontrollen zur Verwaltung von Drawdowns. Das System arbeitet ohne Indikatoren oder externe Signale und stützt sich auf reale Marktbewegungen. Hauptmerkmale: Preisbasierte Handelslogik, keine Indikatoren Recovery-Modus zur Drawdown-Steuerung Grid-System mit anpassbaren Risikokontrollen Feste oder dyna
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
Experten
Venom Crown – Regelbasierter Expert Advisor Venom Crown ist ein regelbasierter Expert Advisor für GBPUSD , der auf dem H1-Zeitrahmen mit mehreren Konfluenzbedingungen und kontrollierter täglicher Ausführung arbeitet. Das System bietet konfigurierbare Zeitfilter, Risikomanagement-Regeln sowie einen optionalen News-Filter, die alle über die Eingabeparameter angepasst werden können. Trades werden nur ausgeführt, wenn alle internen Bedingungen erfüllt sind. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/sig
Asia Scalper
Antoine Melhem
Experten
Asia Scalper ist ein session-basierter Expert Advisor, entwickelt für GBPUSD (M30) und USDJPY (M15). Das System handelt während der asiatischen Sitzung und dem Übergang zum frühen London, wo diese Paare oft von Konsolidierung in klarere Bewegungen übergehen. Der EA nutzt einen selektiven, niedrigfrequenten Ansatz und handelt nur bei passenden Bedingungen. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 Hauptmerkmale • Handelt nur GBPUSD (M30) und USDJPY (M15) • Session-basierte Einstiege
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
Indikatoren
Venom Trend Pro — Multi-Zeitrahmen-Trendanalyse-Tool Venom Trend Pro ist ein Trendfolge- und Swing-Trading-Indikator, der entwickelt wurde, um klare Richtungsbewegungen über jedes Paar und jeden Zeitrahmen hinweg zu identifizieren. Es funktioniert gut für Intraday- und Swing-Setups auf Forex, Gold, Krypto, Indizes und mehr. Der Indikator analysiert die jüngste Preisstruktur und das Momentum, um aufkommende oder anhaltende Trends zu erkennen. Sobald ein Trend bestätigt ist, bleiben die Signale fe
FREE
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
Experten
LONDON EDGE – GBPUSD M30 Scalping Expert Advisor LONDON EDGE ist ein strukturierter Expert Advisor für den Handel des Währungspaares GBPUSD auf dem M30-Zeitrahmen. Er arbeitet mit einer klar definierten Handelslogik, festen Stop-Loss- und Take-Profit-Werten. Die Lotgröße wird automatisch an das Kontoguthaben angepasst. Es werden keine Martingale-, Grid- oder Hedging-Strategien verwendet. Dieser EA eignet sich für den Einsatz bei Prop Trading Firmen, da er strenge Risikovorgaben und Anforderungen
