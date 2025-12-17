Venom Crown – Regelbasierter Expert Advisor (GBPUSD-fokussiert)

Venom Crown ist ein regelbasierter Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für strukturiertes Trading mit Hauptfokus auf GBPUSD, mit Unterstützung für Gold (XAUUSD) sowie optionalem Multi-Symbol-Betrieb über Benutzereinstellungen.

Das System ist für den H1-Zeitrahmen optimiert und kombiniert vordefinierte Ausführungs- und Verwaltungslogik mit strengen Risikokontrollen und einem optionalen News-Filter.

Trades werden ausschließlich ausgeführt, wenn alle internen Bedingungen erfüllt sind.

Hauptmerkmale

– Haupt-Handelssymbol: GBPUSD

– Unterstützung für Gold (XAUUSD)

– Optionaler Multi-Symbol-Betrieb

– Bevorzugter Zeitrahmen: H1 (weitere Zeitrahmen auswählbar)

– Konfigurierbare Handelstage und Handelszeiten

– Feste oder kontobasierte Lotgröße mit benutzerdefinierten Limits

– Einstellbare maximale Anzahl von Trades pro Tag

– Maximales tägliches Verlustlimit zur Risikobegrenzung

– Einstellbarer Stop Loss und Take Profit

– Basket-Level Trade-Management

– Optionaler News-Filter mit wählbaren Auswirkungsstufen

– Trade-Identifikation über Magic Number

– 100% nativer MetaTrader 5 Expert Advisor ohne externe DLLs

Empfohlene Einstellungen

– Basissymbol: GBPUSD

– Unterstützte Symbole: GBPUSD (Hauptsymbol), XAUUSD (optional)

– Zeitrahmen: H1 empfohlen

– Kontotyp: ECN oder Raw-Spread

– Risikomodus: zunächst feste Lotgröße verwenden; kontobasierte Lotgröße erst nach stabilen Tests aktivieren

– Brokerzeit: korrekte Serverzeit für Session-Filter sicherstellen

Backtesting & Nutzung

– MetaTrader 5 Strategy Tester mit realistischen Spreads und hochwertigen historischen Daten verwenden

– Bei Aktivierung von Gold oder weiteren Symbolen die Einstellungen einzeln überprüfen

– Entwickelt für kontrollierte Exponierung, begrenzte tägliche Aktivität und disziplinierte Ausführung

Risikohinweis

Der Handel mit Forex und CFDs ist mit hohem Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.

Testen Sie den Expert Advisor immer zuerst auf einem Demokonto und riskieren Sie niemals Kapital, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.