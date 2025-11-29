[Professioneller, zuverlässiger und sicherer GBPUSD-Handelsroboter.

Einführung in die fortschrittliche Expert Advisor für das GBPUSD-Paar entwickelt, EA kombiniert 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, nämlich Breakout M5 und M12, dann ist dieser EA in einer solchen Art und Weise durch die Verwendung von benutzerdefinierten Fibonacci-Levels und mit dem BULL BEAR POWER-Vergleichsfilter, um Trendstärke auf der M15 TimeFrame zu erkennen, Dieser Indikator ist ein spezieller Indikator durch den Hersteller entwickelt, um den Prozentsatz der BULL und BEAR Kerzenstärke zu bestimmen.

If you have purchased, you can read the documentation regarding the user guide here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764082

Dieser EA ist mit einem zuverlässigen Risikomanager ausgestattet, einschließlich Risikoverhältnis, SL/TP und Dropdown-Limits, so dass er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler geeignet ist. Die Dokumentation des Benutzerhandbuchs unterstützt die automatische Übersetzung in alle Sprachen.

Schaffen Sie sich ein angenehmes Handelserlebnis mit GBPUSD mit Femto Ground.

Empfehlungen:

Zeitrahmen: H1.

Paar: GBPUSD.

Mindestersteinlage : 300 $ und empfohlen 1000 $.

: 300 $ und empfohlen 1000 $. Hebelwirkung: 1:500.

Makler: Makler mit niedrigem/raw Spread (empfohlen für ICMarkets ).

). Konto-Typ: Abgesichert.

Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).

Eigenschaften:

Auto Lot : Für dimamis lot Verwendung.

: Für dimamis lot Verwendung. Risk Ratio : Einstellungen zur Bestimmung des Risikoniveaus von dynamischen Lots.

: Custom Risk Ratio : Anpassbare Auto-Lot-Einstellung.



: Anpassbare Auto-Lot-Einstellung. Drowdown-Manager : Option zur Erhöhung des Schutzes bei Trades.

: Option zur Erhöhung des Schutzes bei Trades. Trailing Point/Stop : Anpassbare Funktionen für das Schließen von Aufträgen.

: Anpassbare Funktionen für das Schließen von Aufträgen. Maximale Spread-Beschränkung : Einstellbare Begrenzung der Spread-Breite, um eine Spread-Ausweitung bei der Bestellung zu vermeiden.

: Rastersteuerung : Zuverlässige Rastereinstellungen können angepasst werden.

: Zuverlässige Rastereinstellungen können angepasst werden. Anzeigefeld : Modernes und optimales Anzeigefeld.

: Modernes und optimales Anzeigefeld. Push Notif MQID: Eine leistungsstarke Benachrichtigungsfunktion, die an Ihr Telefon gesendet wird, damit Sie wissen, wann neue Aufträge vorliegen und wann der maximale Drawdown erreicht ist.

Arbeitsablauf:

Dieser EA optimiert Ausbrüche auf Fibonacci-Ebenen. Ausbrüche basieren auf M5- und M12-Candlesticks, die dann mit Bull/Bear Power verifiziert werden, um Einstiegssignale zu generieren. Dieser EA verwendet Instant Orders für den Einstieg. Darüber hinaus verwendet er zur Handhabung von schwebenden Aufträgen ein Grid Swing Pullback, das mehrere Aufträge öffnet, wenn der Preis sich ausweitet und zum ursprünglichen Auftrag zurückkehrt. Das Grid ist optional; Sie können es wahlweise verwenden oder nicht. Die Standardeinstellungen für die Handhabung von Positionsschließungen sind Take Profit Point für Gewinn und Drawdown Limit für Verlust.

Risikowarnung: