DoubleCandle
- Asesores Expertos
- Sudibyo Raharjo
- Versión: 1.2
- Actualizado: 10 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Este EA se basa en el cálculo de dos velas.
Este EA es de Tiro Único
utilizando el NIVEL RSI como filtro de tendencia
Este EA utiliza una función de trailing stop, lo que le permite bloquear sus ganancias al máximo.
Configuración rápida en 4 pasos:
1. 1. Ejecute DoubleCandle en su símbolo elegido:XAUUSD con el marco de tiempo recomendado:M15.
2. 2. Elija sus instrumentos de negociación (ejemplo: XAUUSD) y establezca su configuración.
3. 3. Active lafunción trailing stop, que le permitirá bloquear sus beneficios al máximo.
4. 4. Pruébelo en modo Demo o Backtesting.
5. No dude en darnos su opinión para mejorar el EA.
¿Para quién es?
- Traders que quieren un control estricto sobre el riesgo por operación.
- Aquellos que valoran una estrategia consistente que equilibra el riesgo y la recompensa.
- Cualquier persona cansada de configuraciones complicadas-este EA es plug-and-play.
- Recomiendo la entrada por defecto como la misma que la captura de pantalla
⚠️ Forex Trading Disclaimer
Operar en Forex implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El apalancamiento que ofrece el mercado Forex puede jugar tanto a su favor como en su contra. Antes de decidirse a operar en Forex, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, su nivel de experiencia y su tolerancia al riesgo.
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Ninguna información, análisis o producto -incluyendo Asesores Expertos (EAs), indicadores, estrategias o señales- garantiza beneficios ni elimina el riesgo de pérdidas. Todas las decisiones de inversión que tome son responsabilidad suya.
Sólo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. Consulte siempre con un asesor financiero autorizado si tiene dudas sobre si el trading en Forex es apropiado para usted.
Al utilizar este producto o acceder a la información proporcionada, usted reconoce que entiende y acepta los riesgos que implica el comercio de divisas.