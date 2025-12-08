Dieser EA basiert auf der Berechnung von zwei Kerzen.

Dieser EA kann entweder als Martingale EA oder als Averaging EA verwendet werden.

Sie können die Anzahl der zu eröffnenden Aufträge begrenzen.

Dieser EA verwendet eine Trailing-Stop-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Gewinne bis zum Maximum zu sichern.

Schnelle Einrichtung in 4 Schritten:

1. Starten Sie RZK auf dem von Ihnen gewählten Symbol:XAUUSD mit dem empfohlenen Zeitrahmen:M15.

2. Wählen Sie Ihr Handelsinstrument (Beispiel: XAUUSD) und legen Sie Ihre Einstellung fest.

3. Aktivieren Sie die Trailing-Stop-Funktion , die es Ihnen ermöglicht, Ihre Gewinne maximal zu sichern.

4. Probieren Sie es einfach im Demo- oder Backtesting-Modus aus.

Für wen ist es geeignet?