Gold Trend Follower
- Experten
- Collins Arthur
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
Gold Trend Follower ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Er folgt dem Trend auf höheren Zeitebenen und sucht nach Handelsmöglichkeiten auf niedrigeren Zeitebenen, indem er das Zusammenspiel von Preisaktionen mit bullischen und bearischen Kerzenmustern (Engulfing Candlesticks) nutzt.
🔹 Überblick über die Strategie
-
Der EA bestimmt den vorherrschenden Markttrend anhand eines höheren Zeitrahmens (z. B. H1 oder H4).
-
Sobald die Richtung des höheren Zeitrahmens bestätigt ist, wechselt er zu einem niedrigeren Zeitrahmen (M5 oder M15), um engulfing Candlestick-Setups in der gleichen Richtung wie der Haupttrend zu identifizieren.
-
Dieser Ansatz filtert Signale aus dem Gegentrend heraus und konzentriert sich auf Fortsetzungs-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.
-
Jeder Handel wird mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zur Risikokontrolle ausgeführt.
⚙️ Hauptmerkmale
-
Multi-Timeframe-Trendanalyse
-
Erkennung von Engulfing-Candlestick-Mustern für präzise Einstiege
-
Automatisches Risikomanagement pro Handel
-
Optionale Trailing-Stop-Funktion
-
Funktioniert sowohl mit Hedging- als auch mit Netting-Kontotypen
-
Kompatibel mit allen Brokern, die XAUUSD unterstützen
📊 Empfohlene Einstellungen
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M5 oder M15
-
Konto-Typ: ECN / Rohspanne
-
Hebelwirkung: 1:500 oder höher empfohlen
-
Mindesteinlage: $100 oder mehr
-
Ausführung: VPS empfohlen für 24/7 Handel
⚠️ Hinweise
-
Der EA verwendet keine Grid-, Martingal- oder Arbitrage-Methoden.
-
Es werden keine externen DLLs oder zusätzliche Indikatoren benötigt.
-
Testen und optimieren Sie ihn immer, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.