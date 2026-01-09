MovingAverageDeviationBandsMT5

MAD Bands (Moving Average Deviation Bands) ist ein volatilitätsbasierter Bandindikator, der das Konzept der Bollinger-Bänder verallgemeinert.

Im Gegensatz zu den traditionellen Bollinger Bändern, die strikt auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) basieren, ermöglicht dieser Indikator die Anwendung von Standardabweichungsbändern auf verschiedene gleitende Durchschnittstypen, wie EMA, WMA, SMMA, ZLMA, KAMA und andere.

Durch die Entkopplung der Volatilitätsmessung vom SMA bietet MAD Bands mehr Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen, Handelsstile und Zeitrahmen.

Hauptmerkmale:
- Standardabweichungsbänder um auswählbare gleitende Durchschnittstypen
- Mehrere MA-Methoden werden unterstützt (SMA, EMA, WMA, SMMA, ZLMA usw.)
- Anpassbare Abweichungsmultiplikatoren
- Geeignet für Trendfolge-, Volatilitätsausbruchs- und Squeeze/Expansions-Analysen
- Keine Neubemalung bei geschlossenen Bars

Wichtiger Hinweis:
Dieser Indikator ist kein Klon von Bollinger Bands.
Er ist ein verallgemeinertes Abweichungsband-Rahmenwerk, das über SMA-basierte Annahmen hinausgeht.

MAD Bands ist für Händler gedacht, die mehr Kontrolle darüber haben möchten, wie die Volatilität im Verhältnis zum Preis gemessen und visualisiert wird.

