Apt Indicator MT5

APT - Advance Pivot Trader Indikator für MT5 (MQL5)

Dieser Indikator arbeitet vollständig mit mathematischen und algorithmischen Berechnungen.

APT - Advance Pivot Trader Indikator für MT5 (MQL5)

Zeitrahmen & Risikohinweise

  • Handel mit geringem Risiko: Empfohlener H4 (4-Stunden) Zeitrahmen

  • Handel mit mittlerem Risiko: Empfohlener M30 (30-Minuten) Zeitrahmen

Prop Firm Ready

Dieser Indikator ist so konzipiert, dass er innerhalb der disziplinierten, von Eigenhandelsfirmen geforderten Rahmenbedingungen arbeitet. Kein Raster und kein Martingal.

    Empfohlene Handelsbedingungen

    1. Verwenden Sie den H4-Zeitrahmen für ein geringeres Risiko und den M30-Zeitrahmen für ein mittleres Risiko.

    2. Mindestguthaben auf Basis der Lotgröße:

      • 0,01 Lot → Mindestguthaben $200

      • 0,10 Lot → Mindestguthaben $2000

    3. Für eine reibungslosere Ausführung wird ein Konto mit geringer Streuung empfohlen.




