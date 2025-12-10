Apt Indicator MT5
- Indikatoren
- Mohamed Samsudeen
- Version: 2.5
APT - Advance Pivot Trader Indikator für MT5 (MQL5)
Dieser Indikator arbeitet vollständig mit mathematischen und algorithmischen Berechnungen.
Zeitrahmen & Risikohinweise
-
Handel mit geringem Risiko: Empfohlener H4 (4-Stunden) Zeitrahmen
-
Handel mit mittlerem Risiko: Empfohlener M30 (30-Minuten) Zeitrahmen
Prop Firm Ready
Dieser Indikator ist so konzipiert, dass er innerhalb der disziplinierten, von Eigenhandelsfirmen geforderten Rahmenbedingungen arbeitet. Kein Raster und kein Martingal.
Empfohlene Handelsbedingungen
-
Verwenden Sie den H4-Zeitrahmen für ein geringeres Risiko und den M30-Zeitrahmen für ein mittleres Risiko.
-
Mindestguthaben auf Basis der Lotgröße:
-
0,01 Lot → Mindestguthaben $200
-
0,10 Lot → Mindestguthaben $2000
-
-
Für eine reibungslosere Ausführung wird ein Konto mit geringer Streuung empfohlen.