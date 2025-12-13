AVWAP Machine Gun
- Experten
- Rowan Stephan Buys
- Version: 4.0
- Aktualisiert: 13 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
AVWAP Machine Gun – Expertenberater Beschreibung
AVWAP Machine Gun kombiniert die Präzision der Anchored VWAP Analyse mit gleitenden Durchschnitts-Trendfiltern, MFI-Bestätigung und ATR-basierter Volatilitätssteuerung, um eine hochwahrscheinliche Multi-Entry-Handelsmaschine zu bieten.
Dieser EA richtet sich an Trader, die bei starken Bewegungen skalieren möchten, ohne wichtige Chancen zu verpassen — mehrere Trades pro Kerze, wenn Momentum und institutionelle Signale übereinstimmen.
Anchored VWAP Engine
Verwendet einen benutzerdefinierten Anchored VWAP Indikator für Richtungsbias und dynamische Unterstützungs-/Widerstandsbereiche.
Der Indikator ist vollständig integriert, kann aber für die visuelle Referenz heruntergeladen werden (kostenlos):
Hier herunterladen
Hauptfunktionen
-
Multi-Entry Machine-Gun Modus: konfigurierbare Anzahl von Trades pro Kerze bei starken Signalen.
-
Trend- und Umkehrerkennung auf Basis von AVWAP.
-
Trendfilter mit gleitenden Durchschnitten.
-
Volumengewichtete MFI-Bestätigung.
-
Dynamische ATR-basierte Stops & Ziele.
-
Volle Kontrolle über die Positionsrichtung.
-
Präzises Risikomanagement.
-
Magic Number Isolation.
-
Kill Switch Button zum sofortigen Schließen aller Trades.