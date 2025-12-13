AVWAP Machine Gun

AVWAP Machine Gun – Expertenberater Beschreibung

AVWAP Machine Gun kombiniert die Präzision der Anchored VWAP Analyse mit gleitenden Durchschnitts-Trendfiltern, MFI-Bestätigung und ATR-basierter Volatilitätssteuerung, um eine hochwahrscheinliche Multi-Entry-Handelsmaschine zu bieten.
Dieser EA richtet sich an Trader, die bei starken Bewegungen skalieren möchten, ohne wichtige Chancen zu verpassen — mehrere Trades pro Kerze, wenn Momentum und institutionelle Signale übereinstimmen.

Anchored VWAP Engine
Verwendet einen benutzerdefinierten Anchored VWAP Indikator für Richtungsbias und dynamische Unterstützungs-/Widerstandsbereiche.
Der Indikator ist vollständig integriert, kann aber für die visuelle Referenz heruntergeladen werden (kostenlos):
Hier herunterladen

Hauptfunktionen

  • Multi-Entry Machine-Gun Modus: konfigurierbare Anzahl von Trades pro Kerze bei starken Signalen.

  • Trend- und Umkehrerkennung auf Basis von AVWAP.

  • Trendfilter mit gleitenden Durchschnitten.

  • Volumengewichtete MFI-Bestätigung.

  • Dynamische ATR-basierte Stops & Ziele.

  • Volle Kontrolle über die Positionsrichtung.

  • Präzises Risikomanagement.

  • Magic Number Isolation.

  • Kill Switch Button zum sofortigen Schließen aller Trades.


