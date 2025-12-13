AVWAP Machine Gun – Expertenberater Beschreibung

AVWAP Machine Gun kombiniert die Präzision der Anchored VWAP Analyse mit gleitenden Durchschnitts-Trendfiltern, MFI-Bestätigung und ATR-basierter Volatilitätssteuerung, um eine hochwahrscheinliche Multi-Entry-Handelsmaschine zu bieten.

Dieser EA richtet sich an Trader, die bei starken Bewegungen skalieren möchten, ohne wichtige Chancen zu verpassen — mehrere Trades pro Kerze, wenn Momentum und institutionelle Signale übereinstimmen.

Anchored VWAP Engine

Verwendet einen benutzerdefinierten Anchored VWAP Indikator für Richtungsbias und dynamische Unterstützungs-/Widerstandsbereiche.

Der Indikator ist vollständig integriert, kann aber für die visuelle Referenz heruntergeladen werden (kostenlos):

Hier herunterladen

Hauptfunktionen