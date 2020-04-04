Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots

Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots erzeugt akustische Warnungen, wenn der Preis das obere oder untere Bollinger-Band überschreitet. Unterschiedliche Töne signalisieren Aufwärts- und Abwärtsdurchbrüche und helfen, potenziell überkaufte oder überverkaufte Situationen zu erkennen.

Diese Version ohne grafische Darstellung zeichnet keine visuellen Elemente im Chart. Anpassbare Parameter sind unter anderem Periodenlänge, Abweichung und Alarmintervalle. Der rein akustische Ansatz eignet sich ideal für saubere Charts.

Mit Hilfe von KI übersetzt.


