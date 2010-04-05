MSX Hybrid Heiken Scalper

MSX Hybrid Heiken Scalper v1.00

Erhöhen Sie Ihre Scalping-Präzision mit einem Heiken Ashi-Indikator der nächsten Generation ohne Nachzeichnung

Der MSX Hybrid Heiken Scalper ist ein wissenschaftlich entwickelter, nicht nachzeichnender Heiken Ashi-Indikator, der für M1- und M5-Scalping auf MetaTrader 5 optimiert ist. Er führt eine robuste Glättungsmethode für geschlossene Balken ein, die die Trendklarheit bewahrt und gleichzeitig geringfügiges Preisrauschen herausfiltert - und das alles ohne die traditionelle EMA/WMA/HMA-Glättung, die ein Repainting verursacht.

🔹 Zuverlässige Closed Candle Logic
Die Farbe jeder Kerze wird nach dem Schließen fixiert - das garantiert, dass es keine Repainting-Historie für genaue manuelle Ablesung oder automatisierte Strategien gibt.

🔹 Zwei Glättungsmodi (vom Benutzer wählbar)
Wählen Sie zwischen:

  • Modus A - Aggressiv: Schnelle Signalreaktion

  • Modus B - konservativ: Erhöhte Trendstabilität

Diese Flexibilität ermöglicht es Händlern, das Verhalten des Indikators je nach Marktbedingungen und Scalping-Stil zu personalisieren.

🔹 Klare Richtungsfarben

  • GRÜN = KAUFEN Trend

  • ROT = VERKAUFSTENDENZ

Die Farbsignale wurden mit Blick auf Einfachheit und Klarheit in Echtzeit entwickelt und sind selbst in volatilen Märkten leicht zu interpretieren.

In Kombination mit unserem anderen Indikator Master SmoothedHMA Color können Sie mit jedem SYMBOL und ZEITRAHMEN extreme Einstiegs- und Ausstiegsergebnisse für den Scalping-Handel finden.

🔹 Optimiert für Scalping auf M1/M5
Ideal für:
✔ Forex
✔ Edelmetalle
✔ Kryptowährungen
✔ Index CFDs

Ob Sie manuell handeln oder diesen Indikator als Basis für zukünftige Expert Advisors verwenden, er liefert:

⭐ Vertrauen ohne Nachziehen
⭐ Sofortige visuelle Klarheit
⭐ Trendkonsistenz
⭐ Schnelle und intuitive Signalgebung

MSX Hybrid Heiken Scalper v1.00 wird als Grundlage für hochfrequente Scalping-Entscheidungen verwendet.

⚠ Wichtiger Risikohinweis

  • Dieser Indikator bietetkeine Gewinngarantie .

  • Gewinn und Drawdown hängen von den Marktbedingungen, der Qualität des Brokers, der Slippage, der Latenzzeit und den Benutzereinstellungen ab.

  • Eine hohe Hebelwirkung und aggressive Risikoeinstellungen können zu schnellen Verlusten führen.

  • Testen Sie immer zuerst mit einer kostenlosenDemo und erhöhen Sie das Risiko schrittweise.

  • Die Performance der Screenshots in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


