Anchored VWAP for MT5
- Indikatoren
- Rowan Stephan Buys
- Version: 1.0
Anchored VWAP (AVWAP) für MT5
Fügen Sie mühelos mehrere Anchored VWAP-Linien auf einem Chart hinzu, mit präzisen Datum- und Zeitankern. Entwickelt für Trader, die eine schnelle, klare und flexible Analyse wichtiger Preisniveaus wünschen.
Highlights:
-
Mehrere VWAPs pro Chart verankern
-
Benutzerdefiniertes Startdatum und -zeit für jede Linie festlegen
-
Intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche
-
Ideal für Intraday- und Swing-Trading
-
Trends analysieren, dynamische Unterstützung/Widerstand identifizieren und fundierte Handelsentscheidungen treffen – ohne Komplexität
Automatisieren Sie diese Anchored VWAP-Strategie mit dem vollständigen EA: 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/156780