Anchored VWAP for MT5

Anchored VWAP (AVWAP) für MT5

Fügen Sie mühelos mehrere Anchored VWAP-Linien auf einem Chart hinzu, mit präzisen Datum- und Zeitankern. Entwickelt für Trader, die eine schnelle, klare und flexible Analyse wichtiger Preisniveaus wünschen.

Highlights:

  • Mehrere VWAPs pro Chart verankern

  • Benutzerdefiniertes Startdatum und -zeit für jede Linie festlegen

  • Intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche

  • Ideal für Intraday- und Swing-Trading

  • Trends analysieren, dynamische Unterstützung/Widerstand identifizieren und fundierte Handelsentscheidungen treffen – ohne Komplexität

Automatisieren Sie diese Anchored VWAP-Strategie mit dem vollständigen EA: 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/156780


