Anchored VWAP with STD Deviation Bands
- Indikatoren
- Rowan Stephan Buys
- Version: 1.0
Anchored VWAP (AVWAP) mit Standardabweichungsbändern – MT5
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit präzisen Anchored VWAPs, erweitert durch dynamische Standardabweichungsbänder. Entwickelt für Trader, die Geschwindigkeit, Klarheit und umsetzbare Marktinformationen schätzen.
Hauptfunktionen:
-
Mehrere Anker: Platzieren Sie unbegrenzt viele VWAPs mit individuellen Startdaten und -zeiten.
-
Erweiterte Std-Dev-Bänder: Bis zu 3 Bänder pro VWAP mit vollständig anpassbaren Multiplikatoren für präzise Volatilitätsanalyse.
-
Schnelle Marktinformationen: Schlüsselunterstützungs-/-widerstandsniveaus, Trends und mögliche Umkehrpunkte auf einen Blick erkennen.
-
Intuitive Oberfläche: Schlankes, benutzerfreundliches Design für schnelle und effiziente Entscheidungen.
Warum Trader es wählen:
Professionelle Werkzeuge kombiniert mit Einfachheit – ideal für Intraday-, Swing- und Algorithmustrading. Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil mit klarerer Marktübersicht.