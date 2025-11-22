Anchored VWAP with STD Deviation Bands

Anchored VWAP (AVWAP) mit Standardabweichungsbändern – MT5

Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit präzisen Anchored VWAPs, erweitert durch dynamische Standardabweichungsbänder. Entwickelt für Trader, die Geschwindigkeit, Klarheit und umsetzbare Marktinformationen schätzen.

Hauptfunktionen:

  • Mehrere Anker: Platzieren Sie unbegrenzt viele VWAPs mit individuellen Startdaten und -zeiten.

  • Erweiterte Std-Dev-Bänder: Bis zu 3 Bänder pro VWAP mit vollständig anpassbaren Multiplikatoren für präzise Volatilitätsanalyse.

  • Schnelle Marktinformationen: Schlüsselunterstützungs-/-widerstandsniveaus, Trends und mögliche Umkehrpunkte auf einen Blick erkennen.

  • Intuitive Oberfläche: Schlankes, benutzerfreundliches Design für schnelle und effiziente Entscheidungen.

Warum Trader es wählen:
Professionelle Werkzeuge kombiniert mit Einfachheit – ideal für Intraday-, Swing- und Algorithmustrading. Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil mit klarerer Marktübersicht.


