Moving Average Crossover with RSI

⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — Ein Sauberes, Zuverlässiges Trend-System, Das Einfach Funktioniert

Sie suchen einen EA, der einfach, diszipliniert und effektiv ist – ohne unnötige Komplexität?

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die klare Trend-Einstiege, starke Bestätigungen und intelligentes Risikomanagement benötigen.

Der MA Crossover + RSI EA kombiniert klassische Trendfolge mit Momentum-Bestätigung und liefert hochwertige Signale bei vollständiger Automatisierung.

🚀 Warum Trader diesen EA wählen

1️⃣ Klare und Zuverlässige Trend-Einstiege

Erkennt Trendwechsel über anpassbare schnelle/langsame MAs.

2️⃣ RSI-Bestätigung = Höhere Genauigkeit

Käufe nur bei RSI > 50

Verkäufe nur bei RSI < 50

3️⃣ Adaptives Risikomanagement

ATR SL/TP: dynamisch

Gegencrossover-Exit: ideal für lange Trends

4️⃣ Volle Flexibilität

MA

RSI

ATR

Slippage

Filter

Feste oder %-Risiko Lots

📌 Funktionsweise

✔️ Kauf

Schnelle MA kreuzt nach oben

RSI > 50

✔️ Verkauf

Schnelle MA kreuzt nach unten

RSI < 50

🎯 Für Trader, die folgendes wollen:

Disziplin

Qualitätssignale

Automatisierung

Flexible Risiko-Tools

⚙️ Parameter

Lotgröße

MA

RSI

ATR

Multiplikatoren

Slippage

Magic Number

Risiko %

💡 Fazit

Konzentriert auf das Wesentliche:

Klare Signale. Starke Bestätigung. Intelligentes Risiko.