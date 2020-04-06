Moving Average Crossover with RSI
⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — Ein Sauberes, Zuverlässiges Trend-System, Das Einfach Funktioniert
Sie suchen einen EA, der einfach, diszipliniert und effektiv ist – ohne unnötige Komplexität?
Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die klare Trend-Einstiege, starke Bestätigungen und intelligentes Risikomanagement benötigen.
Der MA Crossover + RSI EA kombiniert klassische Trendfolge mit Momentum-Bestätigung und liefert hochwertige Signale bei vollständiger Automatisierung.
🚀 Warum Trader diesen EA wählen
1️⃣ Klare und Zuverlässige Trend-Einstiege
Erkennt Trendwechsel über anpassbare schnelle/langsame MAs.
2️⃣ RSI-Bestätigung = Höhere Genauigkeit
Käufe nur bei RSI > 50
Verkäufe nur bei RSI < 50
3️⃣ Adaptives Risikomanagement
ATR SL/TP: dynamisch
Gegencrossover-Exit: ideal für lange Trends
4️⃣ Volle Flexibilität
MA
RSI
ATR
Slippage
Filter
Feste oder %-Risiko Lots
📌 Funktionsweise
✔️ Kauf
Schnelle MA kreuzt nach oben
RSI > 50
✔️ Verkauf
Schnelle MA kreuzt nach unten
RSI < 50
🎯 Für Trader, die folgendes wollen:
Disziplin
Qualitätssignale
Automatisierung
Flexible Risiko-Tools
⚙️ Parameter
Lotgröße
MA
RSI
ATR
Multiplikatoren
Slippage
Magic Number
Risiko %
💡 Fazit
Konzentriert auf das Wesentliche:
Klare Signale. Starke Bestätigung. Intelligentes Risiko.