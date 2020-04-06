GOLD Stone
🥇 GOLD Stone EA - Die ultimative Trendfolgestrategie für Gold
⚡ RABATT - Verpassen Sie es nicht!
Ursprünglicher Preis: $800 → Jetzt: $150
💰 Atemberaubende Ergebnisse: 12x Rendite in 2 Jahren
🔥 Ersteinzahlung: $10.000 Endsaldo: $122.532 Nettogewinn: $112.532 (+1.125%) Testzeitraum: Januar 2024 - Dezember 2025 (ca. 2 Jahre)
📈 Herausragende Leistungskennzahlen
|Kennzahl
|Ergebnis
|Bewertung
|Gewinnfaktor
|19.48
|🔥 Außergewöhnlich (1,5+ wird als gut angesehen)
|Sharpe-Ratio
|2.41
|🔥 Ausgezeichnet (1,0+ gilt als gut)
|Erholungsfaktor
|2.84
|✅ Stark
|Erwartete Auszahlung
|$83.48
|✅ Hohe Rentabilität
|Maximaler Drawdown
|23.59%
|✅ Annehmbar
|Gewinnrate
|54.82%
|✅ Stabil
🎯 Die GOLD Stone Philosophie
"Gewinne laufen lassen, Verluste kurz halten"
Kein fester Take Profit - nutzen Sie den Trend, solange er anhält. Unser firmeneigenes zweistufiges Stop-Loss-System schützt Ihr Kapital und sichert die Gewinne, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt.
✅ Sicher durch Design
|Merkmal
|Beschreibung
|❌ Kein Martingal
|Eliminiert das Risiko, dass das Konto explodiert
|❌ Kein Raster
|Verhindert unkontrollierbare Verluste
|❌ Kein Averaging Down
|Strenges Geldmanagement
|✅ Einseitiger Handel
|Einfache und transparente Logik
⚙️ Empfohlene Einstellungen
|Parameter
|Empfohlen
|Symbol
|XAUUSD (Gold)
|Zeitrahmen
|H1
|Hebelwirkung
|1:100 oder höher
|Mindest-Einzahlung
|$1,000
|Makler
|Niedriger Spread empfohlen
🚀 Betreten Sie die neue Ära des Goldhandels mit GOLD Stone
Profit Factor 19.48 - Die Zahlen sprechen für sich.