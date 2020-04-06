GOLD Stone

🥇 GOLD Stone EA - Die ultimative Trendfolgestrategie für Gold


💰 Atemberaubende Ergebnisse: 12x Rendite in 2 Jahren

🔥 Ersteinzahlung: $10.000 Endsaldo: $122.532 Nettogewinn: $112.532 (+1.125%) Testzeitraum: Januar 2024 - Dezember 2025 (ca. 2 Jahre)


📈 Herausragende Leistungskennzahlen

Kennzahl Ergebnis Bewertung
Gewinnfaktor 19.48 🔥 Außergewöhnlich (1,5+ wird als gut angesehen)
Sharpe-Ratio 2.41 🔥 Ausgezeichnet (1,0+ gilt als gut)
Erholungsfaktor 2.84 ✅ Stark
Erwartete Auszahlung $83.48 ✅ Hohe Rentabilität
Maximaler Drawdown 23.59% ✅ Annehmbar
Gewinnrate 54.82% ✅ Stabil


🎯 Die GOLD Stone Philosophie

"Gewinne laufen lassen, Verluste kurz halten"

Kein fester Take Profit - nutzen Sie den Trend, solange er anhält. Unser firmeneigenes zweistufiges Stop-Loss-System schützt Ihr Kapital und sichert die Gewinne, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt.


✅ Sicher durch Design

Merkmal Beschreibung
❌ Kein Martingal Eliminiert das Risiko, dass das Konto explodiert
❌ Kein Raster Verhindert unkontrollierbare Verluste
❌ Kein Averaging Down Strenges Geldmanagement
✅ Einseitiger Handel Einfache und transparente Logik


⚙️ Empfohlene Einstellungen

Parameter Empfohlen
Symbol XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen H1
Hebelwirkung 1:100 oder höher
Mindest-Einzahlung $1,000
Makler Niedriger Spread empfohlen


🚀 Betreten Sie die neue Ära des Goldhandels mit GOLD Stone

Profit Factor 19.48 - Die Zahlen sprechen für sich.


