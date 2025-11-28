Ultimate Drawdown Recovery MT4

Der ultimative Drawdown Recovery & Trade Protection EA für MT4!





Ihre Trades verdienen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen diesen Soldaten. Kämpfen Sie mit schwebenden Verlusten oder plötzlichen Drawdowns, die Ihr Konto bedrohen? Sehen Sie nicht länger zu, wie Ihre Trades in den roten Zahlen versinken und lassen Sie den Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) Ihre Handelsstrategie automatisch wiederherstellen, schützen und stärken.

Was ist UDR? UDR ist ein ultra-intelligenter, blitzschneller MT4 Expert Advisor, der Drawdowns auffängt, Break-Even Exits sichert, Trades mit Präzision verwaltet und jetzt Recovery Trades in die gleiche und entgegengesetzte Richtung basierend auf anpassbaren Bedingungen eröffnet. Egal, ob Sie ein Scalper, Swing Trader oder Algo-Entwickler sind, UDR vergrößert Ihren Vorteil durch intelligente Automatisierung.

Schlüsselfunktionen, die UDR zu einem Spielveränderer machen

Intelligente Drawdown-Recovery-Engine

Automatische Aktivierung löst Recovery-Trades aus, wenn Verluste einen von Ihnen definierten Schwellenwert erreichen, z. B. 500 Pips, vollständig anpassbar. Dynamischer Trailing TP passt den Take Profit an den Marktpreis an und verwandelt Verluste in potenzielle Gewinne ohne manuelle Eingriffe. Mit der unabhängigen Recovery-Kontrolle können Sie die Recovery auf alle offenen Positionen über alle Symbole hinweg anwenden oder mit ApplyRecoveryToAllOpenPositions auf das Symbol des Charts beschränken.

Flexible Recovery Trades in gleicher und entgegengesetzter Richtung

Duale Recovery-Optionen umfassen Same Direction Recovery, um Trades in der gleichen Richtung wie die ursprüngliche Position zu öffnen, z. B. Buy for a Buy, um Trends zu nutzen, und Opposite Direction Recovery, um Trades in der entgegengesetzten Richtung zu öffnen, z. B. Sell for a Buy, um Umkehrungen abzusichern.

Intelligente Aktivierungsbedingungen beginnen mit Loss Threshold, um die Wiederherstellung bei einem bestimmten Pip-Verlust, z. B. 500 Pips, auszulösen. SMA vs. Bollinger Bands eröffnet Kauf, gleich oder entgegengesetzt, wenn der SMA über dem mittleren Bollinger Band liegt oder Verkauf, wenn er darunter liegt, mit anpassbarem Zeitrahmen, Zeitraum und Abweichung. RSI Levels eröffnet Kauf, gleich oder entgegengesetzt, wenn RSI < 25 oder Verkauf, wenn RSI > 75, mit anpassbarem Zeitrahmen und Zeitraum, plus detaillierter Protokollierung für Transparenz. Kombinierte Bedingungen unterstützen RecoveryStartPips + SMA_BB oder RecoveryStartPips + RSI für präzise Einstiege.

Smart Direction Logic priorisiert Indikatorsignale von RSI oder SMA_BB, wenn beide Erholungstypen aktiviert sind; bei verlustbasierten Triggern hat die Erholung in die gleiche Richtung Vorrang. Die Funktion "Eine Erholung pro Symbol" beschränkt den Handel auf eine Erholung pro Symbol, um ein Überhandeln zu verhindern.

Anpassbare Losgrößen bieten feste Multiplikatoren wie das gleiche, doppelte oder dreifache ursprüngliche Los oder eine aktienbasierte Größe wie 50 % des Aktienrisikos. Recovery Stop-Loss bietet einen optionalen Stop-Loss für Recovery Trades, z.B. 500 Pips, um das Risiko in volatilen Märkten zu begrenzen.

Mit den erweiterten Schließungsoptionen können Sie alle Positionen, nur die Erholungsposition, nur die Anfangsposition, sowohl die Anfangs- als auch die Erholungsposition oder einen Prozentsatz des Erholungsvolumens, z. B. 50 %, schließen, wenn die Gewinnziele erreicht sind. Die präzise Positionsverfolgung folgt den Beziehungen zwischen Anfangs- und Erholungsgeschäften, um ein genaues Schließen zu ermöglichen, wie z. B. CloseInitialAndRecovery.

Multi-Symbol-Erholungsmodus

Die portfolioweite oder symbolspezifische Anwendung deckt Recovery, Trailing TP oder Break-Even für alle offenen Positionen ab oder konzentriert sich auf das Symbol des aktuellen Charts, unabhängig gesteuert. Umfassendes Management behandelt Forex, Gold, BTC, Indizes und mehr mit maßgeschneiderten Pip-Berechnungen für Genauigkeit.

Eingebauter Break-Even-Schutz

Die automatische Break-Even-Funktion stellt den TP so ein, dass er bei einer bestimmten Verlustschwelle, z. B. 100 Pips, die Gewinnschwelle erreicht und somit einen Totalverlust verhindert. Flexible Anwendung auf alle Positionen oder das Symbol des Charts mit BreakEvenAllOpenPositions. Trailing Priority deaktiviert Break-Even, wenn Trailing TP aktiv ist, um eine optimale Gewinnsicherung zu gewährleisten.

Dynamische Trailing-TP-Anpassung

Intelligent TP Movement aktiviert Trailing TP bei einer Verlustschwelle, z. B. 500 Pips, und passt es nur an, wenn es von Vorteil ist. Unabhängige Steuerung gilt für alle Positionen oder das Symbol des Charts mit ApplyTrailingTPToAllOpenPositions. Profit Locking sichert die Gewinne während der Erholung und minimiert das Risiko.

Ultra-flexible Konfiguration

Aktivieren oder deaktivieren Sie unabhängig voneinander Funktionen für Trailing TP, Break-even, Erholungen in die gleiche Richtung, Erholungen in die entgegengesetzte Richtung und Erholungs-Stop-loss. Benutzerdefinierte Pip-Thresholds legen Verlust-, Gewinn- und Stop-Loss-Trigger fest, die Ihrem Risikoprofil entsprechen. Indikator-Zeitrahmen konfigurieren Sie SMA_BB oder RSI auf jedem Zeitrahmen mit anpassbaren Perioden und Abweichungen.

Schließungsoptionen Wählen Sie zwischen der Schließung aller Positionen, nur Erholung, nur anfänglich, beides oder teilweises Erholungsvolumen. Flexibilität bei der Losgröße: Feste Multiplikatoren oder aktienbasierte Größe für Erholungsgeschäfte. Detaillierte Protokollierung überwacht RSI-Bedingungen, Handelsauslöser und Positionsverfolgung für vollständige Transparenz.

Rasend schnelle Ausführung

Optimiert für MT4, läuft es nahtlos auf jeden Tick ohne Verzögerung oder Unordnung. Universelle Kompatibilität funktioniert mit jedem Broker, einschließlich Prop-Firm-Konten, und passt sich an alle Markttypen an.

Was ist neu in v2.7 (2025 Final Edition)

Täglicher Verlustbegrenzer - hält den EA automatisch an, wenn der tägliche Verlust den von Ihnen festgelegten Prozentsatz erreicht (Standardwert 10 %)

Separate Trailing TP nur für Initial Trades - Recovery Trades werden nicht mehr durcheinander gebracht

Unabhängiger Break-Even für Initial UND Recovery Trades - volle Kontrolle

Klassischer Trailing Stop für Erholungsgeschäfte (Gewinnseite) - sichert Gewinne wie ein Profi

Vollständige "When Recovery SL Hit"-Schließoptionen - schließen Sie Initial + Recovery, teilweise, etc.

Kugelsicheres universelles GetPip() - funktioniert jetzt perfekt auf XAUUSD, BTCUSD, Indizes, JPY-Paaren bei jedem Broker in 2025+

Empfohlene Standardwerte als Eingaben

Für wen ist es geeignet?

Manuelle Trader können sich gegen Verluste mit automatischer Wiederherstellung und Schutz absichern. Grid- und Martingale-Benutzer verbessern Strategien mit intelligenten Erholungsgeschäften in die gleiche oder entgegengesetzte Richtung. Bot-Trader integrieren ein ausfallsicheres System, um jeden Handel zu schützen. Alle seriösen Trader konzentrieren sich auf langfristige Rentabilität und Kapitalerhalt.

Warum UDR? Ein einziger schlechter Handel kann monatelange Fortschritte zunichte machen. UDR bietet Ihnen Kontrolle, Schutz und Erholung, selbst bei hoher Volatilität der Märkte. Verwandeln Sie Ihre größten Verlierer in kostendeckende Ausgänge, kleinere Verluste oder Gewinne mit intelligenten Erholungsgeschäften in die gleiche oder entgegengesetzte Richtung. Das ist nicht nur Strategie, das ist Nachhaltigkeit.

Zuverlässige Leistung

100+ Optimierungen für MT4 mit präziser Pip-Verarbeitung für EURUSD, XAUUSD, BTCUSD und mehr. Zuverlässige Ausführung passt sich der Pip-Struktur jedes Symbols an, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.

Einmalige Einrichtung. Vorteile auf Lebenszeit. Installieren Sie UDR, konfigurieren Sie Ihre Präferenzen und lassen Sie es als Ihren 24/7-Risikomanager, Handelswächter und Gewinnverstärker laufen. Einmal einstellen und lebenslangen Schutz genießen.

Wichtige Hinweise

Nur Trade Management bedeutet, dass UDR keine neuen Trades eröffnet, sondern bestehende Trades verwaltet und wiederherstellt. Universelle Kompatibilität Funktioniert auf jedem Zeitrahmen und mit jedem Broker. Demotest Empfohlen wird ein Demokonto zum Testen und zur Feinabstimmung der Parameter für Ihre Strategie.