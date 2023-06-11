Click and Go Trade Manager

5

Click and Go Trade Manager: Die ultimative MT4-Ausführungssuite

Präzise Ausführung. Professionelle Performance-Überwachung. Totale Kontrolle.

In der Welt von Smart Money Concepts (SMC), ICT und Hochfrequenz-Scalping ist Präzision Ihr einziger Vorteil. Die meisten Händler verlieren nicht, weil ihre Analyse falsch ist, sondern weil ihre Ausführung langsam und ihre Psychologie undiszipliniert ist.

Die harte Wahrheit: Wenn Sie immer noch manuell Losgrößen berechnen oder Linien ziehen, während sich der Kurs gegen Sie bewegt, handeln Sie mit einem Nachteil. Click and Go Trade Manager verwandelt Ihren MT4 in einen Hochgeschwindigkeits-Handelsarbeitsplatz und eliminiert die "menschliche Verzögerung" zwischen dem Erkennen eines Setups und dem Einstieg in den Markt.

📊 Meistern Sie Ihre Psychologie: Das Performance Dashboard

Disziplin ist das, was die 1 % vom Rest trennt. Mit Click and Go haben Sie Ihre Statistiken immer im Blick, damit Sie wie ein Profi handeln können:

  • Live Today's P/L: Überwachen Sie Ihren täglichen Gewinn/Verlust in Echtzeit, um sicherzustellen, dass Sie Ihr tägliches Stop-Loss-Limit einhalten.

  • 5-Tage-Leistungshistorie: Zeigen Sie Ihre Ergebnisse der letzten 5 Handelstage direkt in Ihrem Chart an. Dieser visuelle "Verantwortungspartner" hilft Ihnen, Konsistenz zu wahren und emotionale Racheakte zu vermeiden.

🎯 Der "Zwei-Klick"-Vorteil (SMC-fokussiert)

  • Der 1-Sekunden-Einstieg: Kein Tippen. Keine Menüs. 2 Klicks und Sie sind im Markt mit perfektem Risiko.

  • SMC-Präzision (einschließlich Spread und Kommission): Beim Handel mit engen 2-Pip-Stopps können die Maklerkosten Ihre RR ruinieren. Click and Go berücksichtigt Spreads und Provisionen automatisch und stellt sicher, dass Ihr tatsächliches Risiko genau dem entspricht, was Sie geplant haben.

  • POI-Beherrschung: Perfekt für den Einstieg bei Order-Blocks oder Breakers. Legen Sie Ihren Pending Entry und SL direkt auf den Kerzenebenen mit sofortiger visueller Platzierung fest.

  • Automatisiertes Management: Verwenden Sie Auto-Break Even und Partial Takes, um Gewinne automatisch zu sichern, sobald der Preis die Liquidität ausschöpft.

🛠 Ultra-vereinfachter Workflow (2 Klicks zur Ausführung)

Wir haben die Reibungsverluste beseitigt. Die Ausführung ist jetzt ein Reflex:

  1. Wählen Sie die Auftragsart: Klicken Sie auf die Schaltfläche Market oder Pending.

  2. Zeigen & Ausführen: Klicken Sie auf das Diagramm, um Ihren Stop Loss (und Entry für Pending) zu setzen.

Das ist alles. Der Manager berechnet die perfekte Losgröße einschließlich aller Gebühren und platziert die Order in weniger als einer Sekunde.

🚀 Kernfunktionen

  • Dynamisches Risikomanagement: Risiko in % des Saldos oder fester Cash-Betrag.

  • Sofortige Berechnung: Losgrößenberechnung in Echtzeit auf der Grundlage des aktuellen Kontostandes.

  • Tastaturkürzel: Ausführen, alles schließen oder zum Break-Even bewegen mit Hotkeys.

  • Tarnmodus: Halten Sie Ihre SL und TP vor dem Server des Brokers verborgen, um Hunt-Volatilität zu vermeiden.

🛡 Prop Firm Schutz (FTMO, FundedNext, etc.)

  • Harte Risiko-Caps: Überschreiten Sie niemals Ihr erlaubtes Risiko pro Handel.

  • Visuelle Disziplin: Bleiben Sie innerhalb der "Maximum Daily Loss"-Regeln, indem Sie genau sehen, wo Sie für den Tag und die Woche stehen, ohne Ihren Chart zu verlassen.

📝 Technische Spezifikationen

  • Plattformen: MT4, auch für MT5 verfügbar (vollständig optimiert)

  • Instrumente: Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen.

  • Unterstützung: Einschließlich lebenslanger Updates und Zugang zu unserem Einrichtungsleitfaden.

Hören Sie auf, ein "Retail"-Klicker zu sein. Senden Sie mir jetzt eine Nachricht für die Demo und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Ausführung!

Wendy Cheung
Wendy Cheung 2024.03.01 09:48 
 

Love, love, love this trade manager!! It's such great value and packed full of features that has made execution & trade management 10x faster & easier for me. It's a game changer for sure and I'm so glad I found it. The tool is pretty easy to use and Victor is always quick to respond if any questions.

leekim617
leekim617 2024.02.28 21:00 
 

Elegant and simple solution to trade management. NOT buggy feels compact and light with a clean and intuitive user interface. Easy to follow user manual video. EA does what it is supposed to do. Reliable and robust so far in my experience. I luv it! I rented it for 30 days will end up buying a copy.

Md Ashikuzzaman
Md Ashikuzzaman 2024.02.25 11:52 
 

Highly appreciated. Amazing trade manager with helpful support

Antwort auf eine Rezension