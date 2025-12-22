Risk Calculator Fast Trade Management Buttons

Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche.

Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Risk/Reward Tool visuelle Trade-Planung mit sofortigen Ausführungsmöglichkeiten, Echtzeit-Gewinn/Verlust-Überwachung und umfassenden Trade-Management-Funktionen. Das Tool ist vollständig kompatibel mit dem MT4 Strategy Tester, sodass Sie Ihre Handelsstrategie üben und Ihren Ansatz verfeinern können, ohne echtes Kapital zu riskieren.

Das vollständige Handbuch für das Tool ist hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/158601



Hauptfunktionen

Visuelle Trade-Planung

Interaktive Drag-and-Drop Entry-, Stop-Loss- und Take-Profit-Linien

Farbcodierte Risiko/Reward-Zonen, die sich in Echtzeit aktualisieren, wenn Sie Ihre Trade-Parameter anpassen

ATR-basierte automatische Stop-Loss-Berechnung für volatilitätsangepasste Positionsgrößen

Konfigurierbares Risiko/Reward-Verhältnis mit visueller Darstellung

Unterstützung für sowohl Market Orders als auch Pending Orders (Limit/Stop) basierend auf der Entry-Linien-Position

Intelligente Positionsgrößenberechnung

Risiko als Prozentsatz des Kontostands oder fester Geldbetrag

Echtzeit-Lotgrößenberechnung, die sich aktualisiert, wenn Sie Ihren Stop-Loss verschieben

Anpassbares Risiko mit praktischen Auf/Ab-Buttons oder direkter Eingabe

Automatische Lot-Normalisierung nach Broker-Spezifikationen

One-Click Trade-Ausführung

Sofortige Market-Order-Ausführung mit vorberechneter Positionsgröße

Automatische Pending-Order-Platzierung, wenn der Entry vom aktuellen Preis entfernt ist

Market-Order-Modus-Umschalter für sofortige Ausführung zum aktuellen Preis

Visuelle Bestätigung vor Trade-Platzierung

Umfassendes Trade-Management

Move to Breakeven-Button für einzelne Trades

Breakeven-Durchschnittsfunktion für mehrere Positionen

Teilschließungsfunktionalität mit anpassbarem Prozentsatz

Alle Positionen schließen-Button für schnellen Ausstieg

Profitabelste Position schließen für das Skalieren von Gewinn-Trades

Echtzeit-Trade-Überwachung

Live-Gewinn/Verlust-Anzeige auf dem Kontrollpanel

Individuelle Trade-P/L-Labels auf dem Chart

SL/TP-Betragsanzeigen mit potenziellem Verlust/Gewinn auf jedem Level

Durchschnittspreis-Linie für mehrere Positionen in derselben Richtung

Intelligente Label-Gruppierung zur Vermeidung überladener Charts

Strategy Tester Kompatibilität

Volle Funktionalität im MT4 Visual Strategy Tester

Verschiebbares Panel zur Neupositionierung während des Tests

Anpassbare SL/TP-Linien bei offenen Orders zum Testen des Trade-Managements

Üben Sie Ihre Strategie ohne echtes Geld zu riskieren

Vorteile und Nutzen

Für das Risikomanagement

Riskieren Sie nie mehr als beabsichtigt - automatische Positionsgrößenberechnung gewährleistet konsistentes Risiko pro Trade

Visuelle Risiko/Reward-Zonen erleichtern die Bewertung der Trade-Qualität vor der Ausführung

ATR-basierte Stops passen sich automatisch an die Marktvolatilität an

Schützen Sie Ihr Kapital mit Breakeven- und Teilschließungsfunktionen

Für die Trade-Ausführung

Eliminieren Sie Berechnungsfehler durch automatisierte Lotgrößenberechnung

Führen Sie Trades schneller aus mit One-Click-Orderplatzierung

Reduzieren Sie emotionales Trading durch visuelle Planung von Entries vor dem Commitment

Nahtlose Unterstützung für sowohl Market- als auch Pending Orders

Für das Trade-Management

Verwalten Sie mehrere Positionen effizient mit Durchschnittspreis-Tracking

Sichern Sie Gewinne schnell mit der sofortigen Breakeven-Funktionalität

Skalieren Sie aus Gewinn-Trades mit der Teilschließungsfunktion

Überwachen Sie alle Positionen auf einen Blick mit Echtzeit-P/L-Anzeige

Für die Strategieentwicklung