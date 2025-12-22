Risk Calculator Fast Trade Management Buttons

Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche.

Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Risk/Reward Tool visuelle Trade-Planung mit sofortigen Ausführungsmöglichkeiten, Echtzeit-Gewinn/Verlust-Überwachung und umfassenden Trade-Management-Funktionen. Das Tool ist vollständig kompatibel mit dem MT4 Strategy Tester, sodass Sie Ihre Handelsstrategie üben und Ihren Ansatz verfeinern können, ohne echtes Kapital zu riskieren.

Das vollständige Handbuch für das Tool ist hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/158601

Hauptfunktionen

Visuelle Trade-Planung

  • Interaktive Drag-and-Drop Entry-, Stop-Loss- und Take-Profit-Linien
  • Farbcodierte Risiko/Reward-Zonen, die sich in Echtzeit aktualisieren, wenn Sie Ihre Trade-Parameter anpassen
  • ATR-basierte automatische Stop-Loss-Berechnung für volatilitätsangepasste Positionsgrößen
  • Konfigurierbares Risiko/Reward-Verhältnis mit visueller Darstellung
  • Unterstützung für sowohl Market Orders als auch Pending Orders (Limit/Stop) basierend auf der Entry-Linien-Position

Intelligente Positionsgrößenberechnung

  • Risiko als Prozentsatz des Kontostands oder fester Geldbetrag
  • Echtzeit-Lotgrößenberechnung, die sich aktualisiert, wenn Sie Ihren Stop-Loss verschieben
  • Anpassbares Risiko mit praktischen Auf/Ab-Buttons oder direkter Eingabe
  • Automatische Lot-Normalisierung nach Broker-Spezifikationen

One-Click Trade-Ausführung

  • Sofortige Market-Order-Ausführung mit vorberechneter Positionsgröße
  • Automatische Pending-Order-Platzierung, wenn der Entry vom aktuellen Preis entfernt ist
  • Market-Order-Modus-Umschalter für sofortige Ausführung zum aktuellen Preis
  • Visuelle Bestätigung vor Trade-Platzierung

Umfassendes Trade-Management

  • Move to Breakeven-Button für einzelne Trades
  • Breakeven-Durchschnittsfunktion für mehrere Positionen
  • Teilschließungsfunktionalität mit anpassbarem Prozentsatz
  • Alle Positionen schließen-Button für schnellen Ausstieg
  • Profitabelste Position schließen für das Skalieren von Gewinn-Trades

Echtzeit-Trade-Überwachung

  • Live-Gewinn/Verlust-Anzeige auf dem Kontrollpanel
  • Individuelle Trade-P/L-Labels auf dem Chart
  • SL/TP-Betragsanzeigen mit potenziellem Verlust/Gewinn auf jedem Level
  • Durchschnittspreis-Linie für mehrere Positionen in derselben Richtung
  • Intelligente Label-Gruppierung zur Vermeidung überladener Charts

Strategy Tester Kompatibilität

  • Volle Funktionalität im MT4 Visual Strategy Tester
  • Verschiebbares Panel zur Neupositionierung während des Tests
  • Anpassbare SL/TP-Linien bei offenen Orders zum Testen des Trade-Managements
  • Üben Sie Ihre Strategie ohne echtes Geld zu riskieren

Vorteile und Nutzen

Für das Risikomanagement

  • Riskieren Sie nie mehr als beabsichtigt - automatische Positionsgrößenberechnung gewährleistet konsistentes Risiko pro Trade
  • Visuelle Risiko/Reward-Zonen erleichtern die Bewertung der Trade-Qualität vor der Ausführung
  • ATR-basierte Stops passen sich automatisch an die Marktvolatilität an
  • Schützen Sie Ihr Kapital mit Breakeven- und Teilschließungsfunktionen

Für die Trade-Ausführung

  • Eliminieren Sie Berechnungsfehler durch automatisierte Lotgrößenberechnung
  • Führen Sie Trades schneller aus mit One-Click-Orderplatzierung
  • Reduzieren Sie emotionales Trading durch visuelle Planung von Entries vor dem Commitment
  • Nahtlose Unterstützung für sowohl Market- als auch Pending Orders

Für das Trade-Management

  • Verwalten Sie mehrere Positionen effizient mit Durchschnittspreis-Tracking
  • Sichern Sie Gewinne schnell mit der sofortigen Breakeven-Funktionalität
  • Skalieren Sie aus Gewinn-Trades mit der Teilschließungsfunktion
  • Überwachen Sie alle Positionen auf einen Blick mit Echtzeit-P/L-Anzeige

Für die Strategieentwicklung

  • Testen Sie Ihre Handelsstrategie im Strategy Tester, bevor Sie live gehen
  • Üben Sie Trade-Management-Techniken ohne finanzielles Risiko
  • Verfeinern Sie Ihr Entry- und Exit-Timing mit historischen Daten
  • Bauen Sie Vertrauen in Ihren Ansatz auf, bevor Sie echtes Kapital einsetzen

