EasyTrade MT4

5

Easy Trade – Intelligentes, einfaches und leistungsstarkes Trade Management

Easy Trade ist die All-in-One-Lösung für MetaTrader-Nutzer, die ihr Risiko im Griff behalten und ihre Orderausführung reibungslos gestalten möchten.

Von Grund auf mit dem Feedback unserer Trader entwickelt, macht Easy Trade das Ausführen, Überwachen und Verwalten von Trades über mehrere Symbole hinweg einfach – ohne den Workflow zu verkomplizieren.
Ob manuell skalierend oder mehrere Setups gleichzeitig verwaltend – Easy Trade hält Ihren Fokus dort, wo er hingehört: bei klugen Entscheidungen und soliden Ergebnissen.


Warum Easy Trade verwenden?
  • Präzises Risikomanagement: Handeln Sie mit fixer Lotgröße oder definieren Sie Ihr Risiko pro Trade in Prozent. Echtzeitinformationen zu Risiko und Gewinn auf einen Blick.
  • Basket-basiertes Trailing: Überwachen Sie Gewinne über mehrere Trades. Sichern Sie Teilgewinne, sobald Ziele erreicht sind – ideal für Gruppenpositionen.
  • Trade-Dokumentation: Jeder Trade kann als Screenshot gespeichert werden – ideal für Tagebuchführung, Analyse und Rückblick.
  • Geplantes Schließen: Legen Sie ein Datum und eine Uhrzeit fest, zu der offene Positionen automatisch geschlossen werden. Perfekt für Tages- oder Wochenschluss.
  • Anpassbare Oberfläche: Tasten sortieren, Linienstile anpassen und das Panel-Design auf Bildschirm und Vorlieben abstimmen.


Hauptfunktionen (Version 1.0)
  • Magic Number & Strategie-Kommentar: Trennen Sie Ihre Strategien ganz einfach mithilfe von Kommentaren – für Analyse und Nachverfolgung.
  • Lotgrößen-Optionen: Verwenden Sie feste Volumen oder risikobasierte Berechnung basierend auf SL und Kapitalanteil.
  • Basket Trailing Stop: Sichern Sie Gewinne, sobald ein anpassbares Ziel erreicht ist (z. B. $5 sichern bei $10 Gewinn).
  • Basket Gewinnziel: Schließen Sie alle Trades, sobald ein vordefinierter Gewinn erreicht ist (z. B. automatisches Schließen bei $20).
  • Geplanter Auto-Close: Automatisches Schließen aller Trades zu einem bestimmten Datum und Uhrzeit – praktisch vor Wochenenden oder Ereignissen.
  • Panel-Bestätigung: Vermeiden Sie unbeabsichtigte Schließungen durch Bestätigungsdialoge für alle Schließaktionen.
  • Screenshot-Button integriert: Erfassen und speichern Sie Charts sofort – perfekt für Ihr Handelstagebuch.
  • Interaktive Risikoanzeige: Sehen Sie SL-Distanz, Pip-Wert und mögliche Exponierung vor Orderausführung.
  • Übersichtliches Status-Panel: Sehen Sie Gesamtrisiko, laufenden Gewinn/Verlust, Trigger-Level und Gewinnziel in Echtzeit.


Kommende Updates
  • Unterstützung für Pending Orders
  • Individueller Trailing Stop je Trade
  • Automatische News-Kalender-Integration
  • Anpassbare Benachrichtigungen

Wir entwickeln Easy Trade aktiv weiter – basierend auf den Bedürfnissen echter Trader. Hast du Ideen oder Wünsche? Melde dich – wir hören zu.


Ideal für Trader, die …
  • eine schnelle, aufgeräumte Handelsverwaltung suchen
  • lieber manuell mit intelligenten Tools handeln
  • ihre Trades automatisch dokumentieren möchten
  • ihr Risiko live über mehrere Symbole hinweg im Blick behalten
  • kurzfristige Setups handeln und schnelle Ausführung brauchen


Starte jetzt mit smarterem Trading
Easy Trade vereinfacht deine Entscheidungen, überwacht dein Risiko und steigert dein Vertrauen beim Trading.

Jetzt erhältlich für MT4 & MT5 im MQL5 Market.

Entwickelt von Stein Investments – Qualitäts-Tools für ambitionierte Trader.
Bewertungen 1
lampaal
239
lampaal 2025.05.13 18:15 
 

I rented this tool and it is recommended to all traders, especially with the new features to come. I am a prop trader as others on the group and would like to see the following features added in future: 1. daily and maximum draw-down limits, if reached all trades to be closed. @ Stein: Thank you for your excellent products as well as your sustained involvement, greetings, Paul

