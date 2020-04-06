🏆 Solace Bitcoin

➡ Используйте этот EA в трендовом рынке. Подходит как долгосрочная стратегия.

Если рынок в боковике (консолидации):

➡ Включайте Trailing Stop (трейлинг-стоп)

SET-файл для Bitcoin показан на моём скриншоте.

➡ Установите настройки перед тестированием.

Что такое Solace Bitcoin?

Solace Bitcoin — это быстрый скальпинговый торговый робот (EA), созданный специально для BTCUSD и других волатильных криптовалют.

Он использует умную систему распознавания сильного движения, чтобы находить резкие свечи и автоматически ставить грамотные отложенные ордера.

Это помогает ловить:

быстрые развороты

пробои

сильные внутридневные движения

EA работает быстро, гибко и безопасно — отлично подходит для волатильности Биткоина при новостях, открытии рынков и больших объёмах.

✅ Умная система распознавания свечей

⚙️ Основная логика EA

Робот анализирует размер, скорость и структуру свечей.

Срабатывает только на действительно сильное движение, игнорируя шум.

✅ Автоматическая установка отложенных ордеров

EA ставит Buy Stop или Sell Stop рядом с важными уровнями импульса, чтобы поймать пробой или быстрый откат.

✅ Динамическое управление отложенными ордерами

Ордеры могут:

автоматически двигаться за ценой

приближаться при сильном импульсе

удаляться, если не активировались за определённое время

✅ Продвинутый трейлинг-стоп

Помогает защищать прибыль и адаптируется под резкие движения криптовалют.

❗ Встроенная система безопасности

Проверяет:

спред

минимальные расстояния

маржу и здоровье счёта

правила брокера

защиту депозита и просадки

Функция Описание ⚡ Быстрое определение импульсных свечей Анализ тела и размера свечи 🎯 Умные отложенные ордера Автоматическая установка, движение и удаление 🔒 Полная безопасность Проверка стопов, защита от просадки 🧠 Автопроверка лота Корректные размеры лотов для крипты 🔄 Трейлинг-стоп Динамическая защита прибыли 📊 Режим отладки Полезные логи для оптимизации 💰 Без мартингейла и грида Чистая и безопасная ТС

Обнаружение свечей

Минимальный размер свечи

Порог тела свечи

Период проверки

Спред-фильтр

Управление ордерами

Максимум отложенных ордеров

Дистанция до ордера

Начальный стоп-лосс

Дистанция трейлинга и шаг

Время действия ордера

Риск и безопасность

Фиксированный лот или риск %

Магик номер

Включить/выключить трейлинг-стоп

Минимальная прибыль для трейлинга

Общие параметры

Комментарий к ордеру

Показ отладочной информации

Параметр Рекомендация Символ BTCUSD Таймфрейм M15 Тип счёта Хеджинг или Неттинг Время торговли 24/7 Минимальный депозит 500–1000+ USD Тип брокера Без свопов Рекомендуемый брокер Exness Standard

✔ Подходит даже для маленьких счетов

✔ Готовые оптимальные настройки

✔ Если у вас нестандартный контракт на крипту — можно адаптировать

Без мартингейла

Без сетки

Создан для высокой волатильности крипты

В тестере используйте режим Every tick based on real ticks

Убедитесь, что брокер разрешает отложенные stop-ордера на крипте

Сделан специально под волатильность Биткоина

Быстрые и умные отложенные ордера

Надёжная защита и контроль рисков

Гибкие настройки — можно торговать агрессивно или спокойно

⚠️ Важные заметки🔥 Почему трейдерам нравится Solace Bitcoin?💬 Короткий итог

Solace Bitcoin — это мощный скальпинговый робот для BTCUSD.

Он быстро реагирует на сильные движения, правильно ставит отложенные ордера и защищает счёт с помощью встроенных безопасных алгоритмов.

🚀 Быстрый. Гибкий. Создан для Биткоина.

⚖️ Дисклеймер

Торговля на Forex и CFD связана с риском и подходит не всем.

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Торгуйте ответственно.