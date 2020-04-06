Solace Bitcoin
Эксперты
Marc Henning Hruschka
Версия: 1.5
- Активации: 15
Видео 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
➡ Используйте этот EA в трендовом рынке. Подходит как долгосрочная стратегия.
Если рынок в боковике (консолидации):
➡ Включайте Trailing Stop (трейлинг-стоп)
Видео 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0
SET-файл для Bitcoin показан на моём скриншоте.
➡ Установите настройки перед тестированием.
Solace Bitcoin — это быстрый скальпинговый торговый робот (EA), созданный специально для BTCUSD и других волатильных криптовалют.
Он использует умную систему распознавания сильного движения, чтобы находить резкие свечи и автоматически ставить грамотные отложенные ордера.
Это помогает ловить:
быстрые развороты
пробои
сильные внутридневные движения
EA работает быстро, гибко и безопасно — отлично подходит для волатильности Биткоина при новостях, открытии рынков и больших объёмах.⚙️ Основная логика EA
✅ Умная система распознавания свечей
Робот анализирует размер, скорость и структуру свечей.
Срабатывает только на действительно сильное движение, игнорируя шум.
✅ Автоматическая установка отложенных ордеров
EA ставит Buy Stop или Sell Stop рядом с важными уровнями импульса, чтобы поймать пробой или быстрый откат.
✅ Динамическое управление отложенными ордерами
Ордеры могут:
автоматически двигаться за ценой
приближаться при сильном импульсе
удаляться, если не активировались за определённое время
✅ Продвинутый трейлинг-стоп
Помогает защищать прибыль и адаптируется под резкие движения криптовалют.
❗ Встроенная система безопасности
Проверяет:
спред
минимальные расстояния
маржу и здоровье счёта
правила брокера
защиту депозита и просадки
|Функция
|Описание
|⚡ Быстрое определение импульсных свечей
|Анализ тела и размера свечи
|🎯 Умные отложенные ордера
|Автоматическая установка, движение и удаление
|🔒 Полная безопасность
|Проверка стопов, защита от просадки
|🧠 Автопроверка лота
|Корректные размеры лотов для крипты
|🔄 Трейлинг-стоп
|Динамическая защита прибыли
|📊 Режим отладки
|Полезные логи для оптимизации
|💰 Без мартингейла и грида
|Чистая и безопасная ТС
Обнаружение свечей
Минимальный размер свечи
Порог тела свечи
Период проверки
Спред-фильтр
Управление ордерами
Максимум отложенных ордеров
Дистанция до ордера
Начальный стоп-лосс
Дистанция трейлинга и шаг
Время действия ордера
Риск и безопасность
Фиксированный лот или риск %
Магик номер
Включить/выключить трейлинг-стоп
Минимальная прибыль для трейлинга
Общие параметры
Комментарий к ордеру
Показ отладочной информации
|Параметр
|Рекомендация
|Символ
|BTCUSD
|Таймфрейм
|M15
|Тип счёта
|Хеджинг или Неттинг
|Время торговли
|24/7
|Минимальный депозит
|500–1000+ USD
|Тип брокера
|Без свопов
|Рекомендуемый брокер
|Exness Standard
✔ Подходит даже для маленьких счетов
✔ Готовые оптимальные настройки
✔ Если у вас нестандартный контракт на крипту — можно адаптировать
Без мартингейла
Без сетки
Создан для высокой волатильности крипты
В тестере используйте режим Every tick based on real ticks
Убедитесь, что брокер разрешает отложенные stop-ордера на крипте
Сделан специально под волатильность Биткоина
Быстрые и умные отложенные ордера
Надёжная защита и контроль рисков
Гибкие настройки — можно торговать агрессивно или спокойно
Solace Bitcoin — это мощный скальпинговый робот для BTCUSD.
Он быстро реагирует на сильные движения, правильно ставит отложенные ордера и защищает счёт с помощью встроенных безопасных алгоритмов.
🚀 Быстрый. Гибкий. Создан для Биткоина.⚖️ Дисклеймер
Торговля на Forex и CFD связана с риском и подходит не всем.
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
Торгуйте ответственно.