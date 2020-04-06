Solace Bitcoin

Видео 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
➡ Используйте этот EA в трендовом рынке. Подходит как долгосрочная стратегия.

Если рынок в боковике (консолидации):
Включайте Trailing Stop (трейлинг-стоп)

Видео 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0

SET-файл для Bitcoin показан на моём скриншоте.
➡ Установите настройки перед тестированием.

Что такое Solace Bitcoin?

Solace Bitcoin — это быстрый скальпинговый торговый робот (EA), созданный специально для BTCUSD и других волатильных криптовалют.

Он использует умную систему распознавания сильного движения, чтобы находить резкие свечи и автоматически ставить грамотные отложенные ордера.
Это помогает ловить:

  • быстрые развороты

  • пробои

  • сильные внутридневные движения

EA работает быстро, гибко и безопасно — отлично подходит для волатильности Биткоина при новостях, открытии рынков и больших объёмах.

⚙️ Основная логика EA

✅ Умная система распознавания свечей

Робот анализирует размер, скорость и структуру свечей.
Срабатывает только на действительно сильное движение, игнорируя шум.

✅ Автоматическая установка отложенных ордеров

EA ставит Buy Stop или Sell Stop рядом с важными уровнями импульса, чтобы поймать пробой или быстрый откат.

✅ Динамическое управление отложенными ордерами

Ордеры могут:

  • автоматически двигаться за ценой

  • приближаться при сильном импульсе

  • удаляться, если не активировались за определённое время

✅ Продвинутый трейлинг-стоп

Помогает защищать прибыль и адаптируется под резкие движения криптовалют.

❗ Встроенная система безопасности

Проверяет:

  • спред

  • минимальные расстояния

  • маржу и здоровье счёта

  • правила брокера

  • защиту депозита и просадки

💡 Главные функции
Функция Описание
⚡ Быстрое определение импульсных свечей Анализ тела и размера свечи
🎯 Умные отложенные ордера Автоматическая установка, движение и удаление
🔒 Полная безопасность Проверка стопов, защита от просадки
🧠 Автопроверка лота Корректные размеры лотов для крипты
🔄 Трейлинг-стоп Динамическая защита прибыли
📊 Режим отладки Полезные логи для оптимизации
💰 Без мартингейла и грида Чистая и безопасная ТС
⚙️ Настройки робота

Обнаружение свечей

  • Минимальный размер свечи

  • Порог тела свечи

  • Период проверки

  • Спред-фильтр

Управление ордерами

  • Максимум отложенных ордеров

  • Дистанция до ордера

  • Начальный стоп-лосс

  • Дистанция трейлинга и шаг

  • Время действия ордера

Риск и безопасность

  • Фиксированный лот или риск %

  • Магик номер

  • Включить/выключить трейлинг-стоп

  • Минимальная прибыль для трейлинга

Общие параметры

  • Комментарий к ордеру

  • Показ отладочной информации

📈 Рекомендованные настройки
Параметр Рекомендация
Символ BTCUSD
Таймфрейм M15
Тип счёта Хеджинг или Неттинг
Время торговли 24/7
Минимальный депозит 500–1000+ USD
Тип брокера Без свопов
Рекомендуемый брокер Exness Standard

✔ Подходит даже для маленьких счетов
✔ Готовые оптимальные настройки
✔ Если у вас нестандартный контракт на крипту — можно адаптировать

⚠️ Важные заметки

  • Без мартингейла

  • Без сетки

  • Создан для высокой волатильности крипты

  • В тестере используйте режим Every tick based on real ticks

  • Убедитесь, что брокер разрешает отложенные stop-ордера на крипте

🔥 Почему трейдерам нравится Solace Bitcoin?

  • Сделан специально под волатильность Биткоина

  • Быстрые и умные отложенные ордера

  • Надёжная защита и контроль рисков

  • Гибкие настройки — можно торговать агрессивно или спокойно

💬 Короткий итог

Solace Bitcoin — это мощный скальпинговый робот для BTCUSD.
Он быстро реагирует на сильные движения, правильно ставит отложенные ордера и защищает счёт с помощью встроенных безопасных алгоритмов.

🚀 Быстрый. Гибкий. Создан для Биткоина.

⚖️ Дисклеймер

Торговля на Forex и CFD связана с риском и подходит не всем.
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
Торгуйте ответственно.

