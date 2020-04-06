Solace Bitcoin

🏆 Solace Bitcoin

视频 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
➡ 用于 趋势行情。可作为 长期投资策略

盘整行情（横盘）时：
请开启 Trailing Stop（移动止损）

视频 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0

Bitcoin 的 SET 设置文件在我的截图中。
➡ 请在回测前先正确设置。

什么是 Solace Bitcoin？

Solace Bitcoin 是一个为 BTCUSD 和快速波动的加密货币设计的 高效剥头皮 EA（智能交易程序）

它使用先进的 动能识别系统，实时检测强烈的蜡烛走势，并自动放置智能挂单，抓住：

  • 快速反转

  • 突破

  • 短期高波动机会

它速度快、反应灵活，并带有多种安全保护，非常适合比特币在新闻、市场开盘、交易量高峰等时间的剧烈波动。

⚙️ EA 的核心逻辑

✅ 智能蜡烛识别系统

EA 分析蜡烛的大小、速度、动能和结构。
只在出现真正强劲的行情时才启动策略。

✅ 自动挂单系统

根据动能在关键位置自动放置 Buy Stop / Sell Stop，用于捕捉突破或快速反弹。

✅ 动态挂单管理

挂单会根据行情自动移动、贴近价格，或在设定时间后自动删除。

✅ 高级移动止损（Trailing Stop）

根据加密货币的波动自动调整，帮助锁定利润。

❗ 内置安全系统

EA 会检查：

  • 点差

  • 最小距离

  • 保证金健康度

  • 经纪商限制

  • 资金和回撤保护

💡 主要功能
功能 说明
⚡ 快速蜡烛识别 根据大小与蜡烛实体判断动能
🎯 智能挂单系统 自动下单、移动与管理挂单
🔒 安全保护 止损审核、挂单过期、回撤保护
🧠 自动手数检查 自动匹配经纪商允许的手数
🔄 移动止损 动态锁定利润
📊 调试模式 提供清晰日志
💰 无马丁 / 无网格 更安全、可控
⚙️ 输入参数说明

蜡烛检测参数

  • 最小蜡烛大小

  • 动能蜡烛实体阈值

  • 检查周期

  • 点差限制

挂单管理

  • 最大挂单数量

  • 挂单距离

  • 初始止损

  • 移动止损距离与步长

  • 挂单有效时间

风险与安全

  • 固定手数或风险百分比

  • 魔术号

  • 启用/关闭移动止损

  • 启动移动止损的最小利润

通用设置

  • 订单注释

  • 是否显示调试信息

📈 推荐设置
项目 推荐值
交易品种 BTCUSD
时间周期 M15
账户类型 对冲账户或净值账户
交易时间 24 小时
最低资金 500–1000+ 美元（加密杠杆）
经纪商类型 免隔夜利息账户
推荐经纪商 Exness Standard

✔ 小账户也可使用
✔ 默认设置已经优化，开箱即用
✔ 如果你的加密货币合约规格特别，可联系我调整设置

⚠️ 重要提醒

  • 不使用马丁、网格或加仓策略

  • 专为加密货币高波动行情设计

  • 回测请使用 Every tick based on real ticks

  • 请确保你的经纪商支持加密货币挂单（Stop Orders）

🔥 为什么大家喜欢 Solace Bitcoin？

  • 为比特币的特殊波动性专门设计

  • 下挂单速度快、逻辑智能

  • 稳定、带多层安全控制

  • 可以自由调整为激进或保守风格

💬 总结

Solace Bitcoin 是一款专门为 BTCUSD 快速波动打造的智能 EA。
通过快速的蜡烛检测、智能挂单系统和完整的安全机制，它能够抓住比特币短线的强力机会。

🚀 快速、灵活、为比特币而生。

⚖️ 风险提示

外汇与差价合约交易具有风险，并不适合所有人。
历史表现不能保证未来结果。
请务必谨慎交易。

Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
