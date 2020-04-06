Solace Bitcoin
视频 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
➡ 用于 趋势行情。可作为 长期投资策略。
盘整行情（横盘）时：
➡ 请开启 Trailing Stop（移动止损）
视频 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0
Bitcoin 的 SET 设置文件在我的截图中。
➡ 请在回测前先正确设置。
Solace Bitcoin 是一个为 BTCUSD 和快速波动的加密货币设计的 高效剥头皮 EA（智能交易程序）。
它使用先进的 动能识别系统，实时检测强烈的蜡烛走势，并自动放置智能挂单，抓住：
快速反转
突破
短期高波动机会
它速度快、反应灵活，并带有多种安全保护，非常适合比特币在新闻、市场开盘、交易量高峰等时间的剧烈波动。⚙️ EA 的核心逻辑
✅ 智能蜡烛识别系统
EA 分析蜡烛的大小、速度、动能和结构。
只在出现真正强劲的行情时才启动策略。
✅ 自动挂单系统
根据动能在关键位置自动放置 Buy Stop / Sell Stop，用于捕捉突破或快速反弹。
✅ 动态挂单管理
挂单会根据行情自动移动、贴近价格，或在设定时间后自动删除。
✅ 高级移动止损（Trailing Stop）
根据加密货币的波动自动调整，帮助锁定利润。
❗ 内置安全系统
EA 会检查：
点差
最小距离
保证金健康度
经纪商限制
资金和回撤保护
|功能
|说明
|⚡ 快速蜡烛识别
|根据大小与蜡烛实体判断动能
|🎯 智能挂单系统
|自动下单、移动与管理挂单
|🔒 安全保护
|止损审核、挂单过期、回撤保护
|🧠 自动手数检查
|自动匹配经纪商允许的手数
|🔄 移动止损
|动态锁定利润
|📊 调试模式
|提供清晰日志
|💰 无马丁 / 无网格
|更安全、可控
蜡烛检测参数
最小蜡烛大小
动能蜡烛实体阈值
检查周期
点差限制
挂单管理
最大挂单数量
挂单距离
初始止损
移动止损距离与步长
挂单有效时间
风险与安全
固定手数或风险百分比
魔术号
启用/关闭移动止损
启动移动止损的最小利润
通用设置
订单注释
是否显示调试信息
|项目
|推荐值
|交易品种
|BTCUSD
|时间周期
|M15
|账户类型
|对冲账户或净值账户
|交易时间
|24 小时
|最低资金
|500–1000+ 美元（加密杠杆）
|经纪商类型
|免隔夜利息账户
|推荐经纪商
|Exness Standard
✔ 小账户也可使用
✔ 默认设置已经优化，开箱即用
✔ 如果你的加密货币合约规格特别，可联系我调整设置
不使用马丁、网格或加仓策略
专为加密货币高波动行情设计
回测请使用 Every tick based on real ticks
请确保你的经纪商支持加密货币挂单（Stop Orders）
为比特币的特殊波动性专门设计
下挂单速度快、逻辑智能
稳定、带多层安全控制
可以自由调整为激进或保守风格
Solace Bitcoin 是一款专门为 BTCUSD 快速波动打造的智能 EA。
通过快速的蜡烛检测、智能挂单系统和完整的安全机制，它能够抓住比特币短线的强力机会。
🚀 快速、灵活、为比特币而生。⚖️ 风险提示
外汇与差价合约交易具有风险，并不适合所有人。
历史表现不能保证未来结果。
请务必谨慎交易。