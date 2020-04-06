🏆 Solace Bitcoin

视频 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I

➡ 用于 趋势行情。可作为 长期投资策略。

盘整行情（横盘）时：

➡ 请开启 Trailing Stop（移动止损）

视频 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0

Bitcoin 的 SET 设置文件在我的截图中。

➡ 请在回测前先正确设置。

什么是 Solace Bitcoin？

Solace Bitcoin 是一个为 BTCUSD 和快速波动的加密货币设计的 高效剥头皮 EA（智能交易程序）。

它使用先进的 动能识别系统，实时检测强烈的蜡烛走势，并自动放置智能挂单，抓住：

快速反转

突破

短期高波动机会

它速度快、反应灵活，并带有多种安全保护，非常适合比特币在新闻、市场开盘、交易量高峰等时间的剧烈波动。

✅ 智能蜡烛识别系统

⚙️ EA 的核心逻辑

EA 分析蜡烛的大小、速度、动能和结构。

只在出现真正强劲的行情时才启动策略。

✅ 自动挂单系统

根据动能在关键位置自动放置 Buy Stop / Sell Stop，用于捕捉突破或快速反弹。

✅ 动态挂单管理

挂单会根据行情自动移动、贴近价格，或在设定时间后自动删除。

✅ 高级移动止损（Trailing Stop）

根据加密货币的波动自动调整，帮助锁定利润。

❗ 内置安全系统

EA 会检查：

点差

最小距离

保证金健康度

经纪商限制

资金和回撤保护

功能 说明 ⚡ 快速蜡烛识别 根据大小与蜡烛实体判断动能 🎯 智能挂单系统 自动下单、移动与管理挂单 🔒 安全保护 止损审核、挂单过期、回撤保护 🧠 自动手数检查 自动匹配经纪商允许的手数 🔄 移动止损 动态锁定利润 📊 调试模式 提供清晰日志 💰 无马丁 / 无网格 更安全、可控

蜡烛检测参数

最小蜡烛大小

动能蜡烛实体阈值

检查周期

点差限制

挂单管理

最大挂单数量

挂单距离

初始止损

移动止损距离与步长

挂单有效时间

风险与安全

固定手数或风险百分比

魔术号

启用/关闭移动止损

启动移动止损的最小利润

通用设置

订单注释

是否显示调试信息

项目 推荐值 交易品种 BTCUSD 时间周期 M15 账户类型 对冲账户或净值账户 交易时间 24 小时 最低资金 500–1000+ 美元（加密杠杆） 经纪商类型 免隔夜利息账户 推荐经纪商 Exness Standard

💡 主要功能⚙️ 输入参数说明📈 推荐设置

✔ 小账户也可使用

✔ 默认设置已经优化，开箱即用

✔ 如果你的加密货币合约规格特别，可联系我调整设置

不使用马丁、网格或加仓策略

专为加密货币高波动行情设计

回测请使用 Every tick based on real ticks

请确保你的经纪商支持加密货币挂单（Stop Orders）

为比特币的特殊波动性专门设计

下挂单速度快、逻辑智能

稳定、带多层安全控制

可以自由调整为激进或保守风格

⚠️ 重要提醒🔥 为什么大家喜欢 Solace Bitcoin？💬 总结

Solace Bitcoin 是一款专门为 BTCUSD 快速波动打造的智能 EA。

通过快速的蜡烛检测、智能挂单系统和完整的安全机制，它能够抓住比特币短线的强力机会。

🚀 快速、灵活、为比特币而生。

⚖️ 风险提示

外汇与差价合约交易具有风险，并不适合所有人。

历史表现不能保证未来结果。

请务必谨慎交易。