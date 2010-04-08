🏆 Solace Bitcoin (솔라스 비트코인)

영상 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I

➡ 이 EA는 트렌드 장세에서 사용하세요.

➡ 장기 투자용으로도 적합합니다.

시세가 횡보(박스권)일 때:

➡ **트레일링 스탑(Trailing Stop)**을 켜세요.

영상 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0

비트코인용 SET 파일은 스크린샷에 있습니다.

➡ 백테스트 전에 설정하세요.

Solace Bitcoin이란?

Solace Bitcoin은 BTCUSD 및 변동성이 큰 암호화폐를 위해 만들어진

빠른 스캘핑 EA입니다.

실시간으로:

강한 캔들

급격한 가격 움직임

돌파(breakout)

을 감지하고, **스마트한 보류 주문(Pending Order)**을 자동으로 실행합니다.

비트코인의 급격한 가격 변동에 최적화되어 있습니다.

✅ 스마트 캔들 감지

⚙️ EA의 기본 로직

캔들의 크기, 속도, 강도를 분석합니다.

진짜 강한 움직임이 있을 때만 거래합니다.

✅ 자동 보류 주문 시스템

강한 모멘텀 구간에 Buy Stop / Sell Stop 주문을 자동으로 설정합니다.

✅ 보류 주문 자동 관리

주문은:

시장에 따라 이동

강한 상승/하락 시 가격에 근접

지정 시간 내 미체결 시 자동 삭제

됩니다.

✅ 고급 트레일링 스탑

수익을 보호하고 변동성에 맞게 자동 조정됩니다.

❗ 내장 안전 장치

EA는 항상 확인합니다:

스프레드

최소 거리

증거금

브로커 규칙

잔액과 손실 제한(drawdown)

기능 설명 ⚡ 빠른 캔들 감지 캔들 크기와 몸통 분석 🎯 스마트 보류 주문 자동 설정, 이동, 관리 🔒 안전 시스템 SL 체크, 유효 기간, 손실 보호 🧠 자동 로트 계산 브로커 규칙에 맞춤 🔄 트레일링 스탑 수익 보호 📊 디버그 모드 최적화용 로그 제공 💰 마틴게일 없음 그리드 없음, 안전 설계

캔들 감지

최소 캔들 크기

최소 몸통

체크 주기

스프레드 제한

주문 관리

최대 보류 주문 수

주문 거리

초기 손절(Stop Loss)

트레일링 거리와 간격

주문 유효 시간

리스크 및 안전

고정 로트 또는 리스크 %

매직 넘버(Magic Number)

트레일링 ON/OFF

트레일링 시작 최소 수익

일반

주문 코멘트

디버그 정보 표시

설정 권장값 심볼 BTCUSD 시간봉 M15 계좌 타입 헤징(Hedging) 또는 넷팅(Netting) 거래 시간 24시간 최소 예치금 500~1000 USD 브로커 타입 스왑 프리 계좌 추천 브로커 Exness Standard

💡 주요 기능⚙️ 주요 설정📈 권장 설정

✔ 소액 계좌에서도 사용 가능

✔ 기본 설정으로 바로 사용 가능

✔ 다른 코인용 설정도 조정 가능

마틴게일 없음

그리드 없음

변동성이 큰 코인용

백테스트 시 Every tick based on real ticks 사용

브로커가 Stop 주문을 허용하는지 확인

비트코인 특화 설계

빠르고 스마트한 주문

강력한 안전 장치

공격적/보수적 설정 가능

⚠️ 주의 사항🔥 Solace Bitcoin 장점💬 요약

Solace Bitcoin은 BTCUSD의 빠르고 큰 움직임에 최적화된 EA입니다.

모멘텀을 빠르게 감지하고 스마트 주문을 실행하며, 계좌를 안전하게 보호합니다.

🚀 빠름. 스마트함. 비트코인 전용 EA.

⚖️ 면책 고지

Forex와 CFD 거래는 위험합니다.

과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.

항상 책임감 있게 거래하세요.