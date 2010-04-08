Solace Bitcoin
영상 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
➡ 이 EA는 트렌드 장세에서 사용하세요.
➡ 장기 투자용으로도 적합합니다.
시세가 횡보(박스권)일 때:
➡ **트레일링 스탑(Trailing Stop)**을 켜세요.
영상 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0
비트코인용 SET 파일은 스크린샷에 있습니다.
➡ 백테스트 전에 설정하세요.
Solace Bitcoin은 BTCUSD 및 변동성이 큰 암호화폐를 위해 만들어진
빠른 스캘핑 EA입니다.
실시간으로:
-
강한 캔들
-
급격한 가격 움직임
-
돌파(breakout)
을 감지하고, **스마트한 보류 주문(Pending Order)**을 자동으로 실행합니다.
비트코인의 급격한 가격 변동에 최적화되어 있습니다.⚙️ EA의 기본 로직
✅ 스마트 캔들 감지
캔들의 크기, 속도, 강도를 분석합니다.
진짜 강한 움직임이 있을 때만 거래합니다.
✅ 자동 보류 주문 시스템
강한 모멘텀 구간에 Buy Stop / Sell Stop 주문을 자동으로 설정합니다.
✅ 보류 주문 자동 관리
주문은:
-
시장에 따라 이동
-
강한 상승/하락 시 가격에 근접
-
지정 시간 내 미체결 시 자동 삭제
됩니다.
✅ 고급 트레일링 스탑
수익을 보호하고 변동성에 맞게 자동 조정됩니다.
❗ 내장 안전 장치
EA는 항상 확인합니다:
-
스프레드
-
최소 거리
-
증거금
-
브로커 규칙
-
잔액과 손실 제한(drawdown)
|기능
|설명
|⚡ 빠른 캔들 감지
|캔들 크기와 몸통 분석
|🎯 스마트 보류 주문
|자동 설정, 이동, 관리
|🔒 안전 시스템
|SL 체크, 유효 기간, 손실 보호
|🧠 자동 로트 계산
|브로커 규칙에 맞춤
|🔄 트레일링 스탑
|수익 보호
|📊 디버그 모드
|최적화용 로그 제공
|💰 마틴게일 없음
|그리드 없음, 안전 설계
캔들 감지
-
최소 캔들 크기
-
최소 몸통
-
체크 주기
-
스프레드 제한
주문 관리
-
최대 보류 주문 수
-
주문 거리
-
초기 손절(Stop Loss)
-
트레일링 거리와 간격
-
주문 유효 시간
리스크 및 안전
-
고정 로트 또는 리스크 %
-
매직 넘버(Magic Number)
-
트레일링 ON/OFF
-
트레일링 시작 최소 수익
일반
-
주문 코멘트
-
디버그 정보 표시
|설정
|권장값
|심볼
|BTCUSD
|시간봉
|M15
|계좌 타입
|헤징(Hedging) 또는 넷팅(Netting)
|거래 시간
|24시간
|최소 예치금
|500~1000 USD
|브로커 타입
|스왑 프리 계좌
|추천 브로커
|Exness Standard
✔ 소액 계좌에서도 사용 가능
✔ 기본 설정으로 바로 사용 가능
✔ 다른 코인용 설정도 조정 가능
-
마틴게일 없음
-
그리드 없음
-
변동성이 큰 코인용
-
백테스트 시 Every tick based on real ticks 사용
-
브로커가 Stop 주문을 허용하는지 확인
-
비트코인 특화 설계
-
빠르고 스마트한 주문
-
강력한 안전 장치
-
공격적/보수적 설정 가능
Solace Bitcoin은 BTCUSD의 빠르고 큰 움직임에 최적화된 EA입니다.
모멘텀을 빠르게 감지하고 스마트 주문을 실행하며, 계좌를 안전하게 보호합니다.
🚀 빠름. 스마트함. 비트코인 전용 EA.⚖️ 면책 고지
Forex와 CFD 거래는 위험합니다.
과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
항상 책임감 있게 거래하세요.