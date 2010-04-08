Solace Bitcoin

🏆 Solace Bitcoin (솔라스 비트코인)

영상 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
➡ 이 EA는 트렌드 장세에서 사용하세요.
➡ 장기 투자용으로도 적합합니다.

시세가 횡보(박스권)일 때:
➡ **트레일링 스탑(Trailing Stop)**을 켜세요.

영상 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0

비트코인용 SET 파일은 스크린샷에 있습니다.
➡ 백테스트 전에 설정하세요.

Solace Bitcoin이란?

Solace Bitcoin은 BTCUSD 및 변동성이 큰 암호화폐를 위해 만들어진
빠른 스캘핑 EA입니다.

실시간으로:

  • 강한 캔들

  • 급격한 가격 움직임

  • 돌파(breakout)

을 감지하고, **스마트한 보류 주문(Pending Order)**을 자동으로 실행합니다.

비트코인의 급격한 가격 변동에 최적화되어 있습니다.

⚙️ EA의 기본 로직

✅ 스마트 캔들 감지

캔들의 크기, 속도, 강도를 분석합니다.
진짜 강한 움직임이 있을 때만 거래합니다.

✅ 자동 보류 주문 시스템

강한 모멘텀 구간에 Buy Stop / Sell Stop 주문을 자동으로 설정합니다.

✅ 보류 주문 자동 관리

주문은:

  • 시장에 따라 이동

  • 강한 상승/하락 시 가격에 근접

  • 지정 시간 내 미체결 시 자동 삭제

됩니다.

✅ 고급 트레일링 스탑

수익을 보호하고 변동성에 맞게 자동 조정됩니다.

❗ 내장 안전 장치

EA는 항상 확인합니다:

  • 스프레드

  • 최소 거리

  • 증거금

  • 브로커 규칙

  • 잔액과 손실 제한(drawdown)

💡 주요 기능
기능 설명
⚡ 빠른 캔들 감지 캔들 크기와 몸통 분석
🎯 스마트 보류 주문 자동 설정, 이동, 관리
🔒 안전 시스템 SL 체크, 유효 기간, 손실 보호
🧠 자동 로트 계산 브로커 규칙에 맞춤
🔄 트레일링 스탑 수익 보호
📊 디버그 모드 최적화용 로그 제공
💰 마틴게일 없음 그리드 없음, 안전 설계
⚙️ 주요 설정

캔들 감지

  • 최소 캔들 크기

  • 최소 몸통

  • 체크 주기

  • 스프레드 제한

주문 관리

  • 최대 보류 주문 수

  • 주문 거리

  • 초기 손절(Stop Loss)

  • 트레일링 거리와 간격

  • 주문 유효 시간

리스크 및 안전

  • 고정 로트 또는 리스크 %

  • 매직 넘버(Magic Number)

  • 트레일링 ON/OFF

  • 트레일링 시작 최소 수익

일반

  • 주문 코멘트

  • 디버그 정보 표시

📈 권장 설정
설정 권장값
심볼 BTCUSD
시간봉 M15
계좌 타입 헤징(Hedging) 또는 넷팅(Netting)
거래 시간 24시간
최소 예치금 500~1000 USD
브로커 타입 스왑 프리 계좌
추천 브로커 Exness Standard

✔ 소액 계좌에서도 사용 가능
✔ 기본 설정으로 바로 사용 가능
✔ 다른 코인용 설정도 조정 가능

⚠️ 주의 사항

  • 마틴게일 없음

  • 그리드 없음

  • 변동성이 큰 코인용

  • 백테스트 시 Every tick based on real ticks 사용

  • 브로커가 Stop 주문을 허용하는지 확인

🔥 Solace Bitcoin 장점

  • 비트코인 특화 설계

  • 빠르고 스마트한 주문

  • 강력한 안전 장치

  • 공격적/보수적 설정 가능

💬 요약

Solace Bitcoin은 BTCUSD의 빠르고 큰 움직임에 최적화된 EA입니다.
모멘텀을 빠르게 감지하고 스마트 주문을 실행하며, 계좌를 안전하게 보호합니다.

🚀 빠름. 스마트함. 비트코인 전용 EA.

⚖️ 면책 고지

Forex와 CFD 거래는 위험합니다.
과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
항상 책임감 있게 거래하세요.


