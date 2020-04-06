💰 Gold Price Action Hunter — Präziser Goldhandel (XAUUSD)

Der Goldmarkt (XAUUSD) ist bekannt für starke Trends und plötzliche, unvorhersehbare Schwankungen. Viele Trader werden von seinem Potenzial angezogen, haben aber Schwierigkeiten wegen seiner Komplexität. Gold Price Action Hunter ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde und auf Preisaktionen, Kerzen-Signalwiderstand (Wick-Rejection) und Momentum-Muster setzt.

Dieser EA verlässt sich nicht auf einen einzelnen Indikator oder eine feste Strategie. Stattdessen analysiert er in Echtzeit Kerzenwicks, Kerzenkörper und Momentum, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Trades werden nur ausgeführt, wenn ein klares Preisaktionssignal erkannt wird. So werden Marktrauschen herausgefiltert und statistisch günstige Gelegenheiten genutzt.

Dies ist kein generischer, universeller Roboter, sondern ein spezialisiertes Werkzeug, das speziell für Gold entwickelt wurde.

Einfach starten!

Der EA funktioniert bereits ab einem Startkapital von nur €10. Der Preis steigt um $60 für jeweils 10 Käufe.

🔥 Hauptfunktionen

Preisaktions-Kern : Erkennt Ablehnungs-Kerzen (lange Wicks) und Momentum-Kerzen für hochwahrscheinliche Einstiege.

Speziell für Gold (XAUUSD) : Alle Parameter sind auf die einzigartige Volatilität und das Verhalten von Gold optimiert.

Fortgeschrittenes Risikomanagement : Berechnet automatisch die Positionsgröße basierend auf dem Risikoanteil und prüft die Margin vor dem Handel.

Dynamische SL/TP : Nutzt entweder ATR-basierte adaptive Stopps oder feste Stop-Loss- und Take-Profit-Level, passend zu deiner Strategie.

Pending Orders : Platziert Kauf-/Verkaufsstopps an wichtigen Levels, um Ausbrüche mitzunehmen.

Anpassbare Einstellungen: Von Positionsgröße über Risiko bis zu Handelszeiten und Kerzenempfindlichkeit vollständig einstellbar.

Warum Gold handeln?

Der Fokus auf XAUUSD ermöglicht es, historische Preis-Muster, Wicks und Momentum-Signale gezielt zu nutzen und so die Genauigkeit zu erhöhen. Anders als generische Multi-Paar-EAs ist dieser EA speziell für Gold entwickelt und bietet dadurch einen Vorteil.

Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD (oder GOLD je nach Broker)

Zeitrahmen: 4-Stunden-Chart empfohlen für präzises Trend-Capturing

Broker: ECN- oder Raw-Spread-Konto mit minimalem Slippage; Swap-freies Konto bevorzugt

Hebel: 1:100 bis 1:500 empfohlen

VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb des EA

Haftungsausschluss:

CFD- und Forex-Handel mit Hebel birgt ein hohes Risiko und ist nicht für alle Investoren geeignet. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte verantwortungsvoll handeln.