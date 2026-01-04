Grid Trading Brasil EN
- Experten
- Vladimir Aleksei Mendonca Carvalho
- Version: 2.100
Dies ist das technische Dokument für GTB (Grid Trader Brazil) in der Marktversion. Es beschreibt die strategische Arbeitsweise und das komplette Wörterbuch der verfügbaren Parameter.
🏗️ 1. Architektur und Strategie
Das Ökosystem
GTB ist ein intelligentes Grid-Trading-System, das direkt auf Ihrem MetaTrader-Terminal läuft.
Terminal (MT5): Führt Aufträge aus, verwaltet das Grid, kontrolliert das Risiko und verarbeitet native technische Indikatoren.
Eigenständigkeit: Der Roboter enthält intern die gesamte notwendige Logik, die eine schnelle und sichere Ausführung gewährleistet.
Entscheidungsmatrix
Der Roboter verwendet eine Kombination aus klassischen Indikatoren, um Einstiegs- und Umkehrpunkte zu bestimmen.
Trend und Momentum: Analysiert mehrere Zeitrahmen, um die Gitterrichtung mit der Marktstärke abzustimmen.
Konfluenz-Filter: Verwendet RSI, Bollinger Bands, Stochastik und ADX, um Einstiege zu validieren und den Handel gegen starke aggressive Strömungen zu vermeiden.
🎛️ 2. Parameter-Lexikon (vollständige Liste)
Im Folgenden werden die im Menü des Roboters verfügbaren Parameter erläutert.
2.1 Identifizierung
InpLabelSet: Name zur Identifizierung dieser Voreinstellung (z. B. "Aggressive Set EURUSD").
2.2 Signale und Strategie (SignalInputs)
Diese Parameter legen fest, WANN die erste Order eröffnet wird.
Hauptstrategie
InpStrategyMode: Definiert den Signalbetriebsmodus.
STRAT_MODE_INDICATORS (Standard/Empfohlen): Rein technischer Modus. Verwendet nur die unten konfigurierten internen Indikatoren (RSI, MA, etc.), um Signale zu erzeugen.
STRAT_MODE_GEMINI / OPENAI / HYBRID : Experimentelle Simulationsmodi, die auf der internen Umkehr- und Trendlogik basieren. IN DER MARKTVERSION DEAKTIVIERT.
-
-
InpMinIAConfidence: (0-100). Filter für die Signalqualität. IN DER MARKTVERSION DEAKTIVIERT.
InpMinSignalsReq: Wie viele lokale Indikatoren (aus der Liste unten) müssen übereinstimmen, um einen Eintrag zu validieren? (Beispiel: 3).
InpAIRequiresIndicators: IN DER MARKTVERSION DEAKTIVIERT.
true : Erzwingt Zusammenfluss. Das Hauptsignal der Strategie muss durch lokale Indikatoren bestätigt werden.
false : Autonomie der Strategie.
-
InpUpdateInterval: (Minuten). Häufigkeit der Datenaktualisierung.
Lokale Indikatoren (Confluence-Filter)
Jeder Indikator kann aktiviert ( true ) oder deaktiviert ( false ) werden.
1. Trendfilter (Gleitender Durchschnitt)
InpEnableTrendFilter: Kauft nur, wenn Preis > Durchschnitt. (Kritischer Filter).
-
InpTrendTF: Durchschnittlicher Zeitrahmen.
-
InpTrendPeriode: Durchschnittlicher Zeitraum.
-
InpTrendMinAbstand: Mindestabstand (Pips) zur Validierung des Trends.
-
2. ADX (Trendstärke)
InpEnableAdx: Vermeidet den Betrieb in seitwärts tendierenden Märkten.
-
InpAdxMinLevel: (40). Liegt der Wert darunter, wird davon ausgegangen, dass der Markt keine Stärke aufweist.
-
3. Bollinger Bänder (BB)
InpEnableBB: Auslöser der Umkehrung (Abschluss außerhalb/innerhalb).
-
InpBbDeviation: (2.0). Standardabweichung.
-
4. CCI (Rohstoff-Kanal-Index)
InpCciLevel: (100). Überkaufte/überverkaufte Niveaus.
-
-
5. Stochastik
InpEnableStoch: Überkaufter/überverkaufter Oszillator.
-
InpStochK/D/Slowing: Standardkonfiguration (5,3,3).
-
6. RSI (Relative Stärke Index)
InpEnableRSI: Relative Stärke Index.
-
InpRsiPeriod: (14).
-
InpRsiOversold/Overbought: Niveaus von 20/80.
-
7. Kreuzung gleitender Durchschnitte (MA Cross)
InpEnableMA: Einstieg bei Überkreuzung zweier Durchschnitte.
InpMaFast/Slow: Perioden der schnellen und langsamen Durchschnitte.
-
8. Parabolischer SAR
InpEnablePSAR: Verwendet Stop und Reverse als Richtungsfilter.
-
-
9. Dynamischer ADR
InpEnableADR: Verwendet den durchschnittlichen Tagesbereich.
-
InpADRTriggerPercent: (80%). Erschöpfungsauslöser basierend auf der Spanne.
-
2.3 Handelsverwaltung
InpOpVenda / InpOpCompra: Ermöglicht das Blockieren von Operationen auf einer bestimmten Seite (Sell/Buy).
-
InpSellPrimOrdem / BuyPrimOrdem:
true : Der Roboter eröffnet die erste Order automatisch.
-
false : Halb-automatisch. Sie öffnen die 1. Order manuell, und der Roboter übernimmt das Grid-Management. (Setzen Sie magic auf 0).
-
-
InpTradeKommentar: Kommentar zu den Aufträgen.
-
InpMagic: Eindeutige Nummer zur Identifizierung der Aufträge dieses Roboters.
2.5 Globale Filter
-
InpMaxSpread: Spread-Limit in Punkten für die Eröffnung neuer Orders.
-
InpMaxTradesPairs: Limit der gleichzeitig operierenden Paare.
InpMaxCurrencyExposure: Exposure-Limit pro einzelner Währung.
2.6 Risikokontrolle (Drawdown)
InpMaxDDPercentForNewGrid: % des Konto-Drawdowns, um neue Grids zu pausieren.
-
InpGlobalTPPercent/Geld: Globales Gewinnziel (bei Erreichen wird alles geschlossen).
-
InpGlobalSLPercent / Geld: Globaler Not-Stopp-Loss (schließt alles, wenn er erreicht wird).
InpMinMarginLevelNew: Minimale freie Marge für neue Grids.
2.6.1 DDR (Dynamische Drawdown-Reduzierung)
Intelligentes System zur Reduzierung des Verlusts alter Positionen durch den Gewinn aus neuen Positionen.
InpDDREnable: System einschalten.
-
InpDDRStartOrder: Ab welcher Grid-Order das System aktiviert wird.
InpDDRMinPercent: Prozentsatz des Gewinns der gewinnenden Order, der zum Ausgleich des Verlusts verwendet wird.
2.6.2 Trailing Stop & Break Even
-
InpBEStart: Abstand, um den Stop bis zum Breakeven zu verschieben.
-
InpTSStart/Schritt: Dynamische Trailing-Stop-Konfiguration.
2.7 Rasterverwaltung (Raster / Martingal)
-
InpMaxOrders: Maximales Orderlimit im Grid.
-
InpGridStep: Mindestabstand zwischen den Aufträgen (Punkte).
Dynamische Erweiterung
Stufe 1 (konfigurierbar - Bsp.: 1-3): Fester Schritt.
Stufe 2 (Konfigurierbar - Bsp.: 4-6): Schritt + InpGridLevel2Add .
-
Stufe 3 (konfigurierbar - Bsp.: 7+): Schritt + InpGridLevel3Add .
2.8 Lot-Verwaltung
InpLoteMin: Anfangslos.
-
InpMult: Basismultiplikator (Martingale).
-
-
InpMultCorr / Nivel2 / Nivel3: Aggressivitätsanpassungen für tiefe Rasterstufen.
-
InpBalanceForLot (AutoLot): Automatische anfängliche Losanpassung auf der Grundlage des Gleichgewichts.
2.9 Take Profit (TP) Management
EingabeGewinnmitnahme: Anfangsziel in Punkten.
-
InpTPLevelXAdd: Dynamische Zielerhöhung für größere Raster.
-
2.10 Volatilität und Lücken
-
InpGapControlEnable: Schutz gegen Marktlücken.
Volatilidade ( InpVolBehavior ): Konfiguration für die Verwendung von Pending Orders oder Pausieren bei hoher Volatilität.
2.11 Nachrichtenfilter
-
InpNewsAktivieren: Aktiviert den Nachrichtenfilter (verwendet den MT5-eigenen Wirtschaftskalender).
-
Pausa: Legt die Pause (in Minuten) vor und nach Ereignissen mit hohem/mittlerem Einfluss fest.
2.12 Optimierung und Leistung
-
InpEntriesOnNewBarOnly:
true : Analysiert Signale nur bei der Eröffnung der Kerze (Fast).
-
false : Analysiert jeden Tick (Precise).
-
2.13 Visuelles Panel
-
InpStatsMode: Modus der Statistikanzeige im Diagrammpanel.
🛠️ 3. Fehlersuche
A. Der Roboter öffnet keine Aufträge
Schaltfläche AutoTrading: Prüfen Sie, ob sie aktiviert ist (grün).
-
Erlaubnis: Prüfen Sie, ob das "Hut"-Symbol auf dem Chart blau ist (MT5).
-
-
Filter: Prüfen Sie Spread, freie Marge und Nachrichtenfilter.
B. Unterschied zwischen Backtest und Realität
-
Stellen Sie beim Backtesting sicher, dass Sie über ausreichende historische Daten für alle verwendeten Indikatoren und Zeitrahmen verfügen (insbesondere bei Verwendung eines Trendfilters auf H1/H4).
GTB v2.1 Markthandbuch - Optimiert für MQL5