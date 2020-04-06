King Fibonacci
- Experten
- Marc Henning Hruschka
- Version: 3.2
- Aktivierungen: 15
👑 König Fibonacci — Präzises Trading mit dem 0.618 Goldenen Verhältnis
King Fibonacci ist ein fortgeschrittener Swing-Trading-Expertenberater (EA), der auf einem der stärksten Konzepte der technischen Analyse basiert: dem 0.618 Fibonacci-Retracement.
Der EA erkennt automatisch wichtige Hoch- und Tiefpunkte, berechnet das 0.618-Retracement und öffnet Trades nur, wenn der Preis genau in diese Umkehrzone zurückkehrt.
King Fibonacci ist für Trader gedacht, die Wert auf Genauigkeit, klare Struktur und saubere Einstiege legen – ganz ohne Rauschen, Indikatoren oder verzögerte Signale.
Er arbeitet mit strikter Disziplin, hoher Selektivität und professionellem Positionsmanagement.
⚙️ Kernlogik des Tradings
✅ Automatische Swing-Erkennung
Der EA scannt einen definierten Zeitraum, um das wichtigste Swing-Hoch und Swing-Tief zu finden und die Fibonacci-Zonen korrekt zu berechnen.
✅ 0.618 Fibonacci-Signalmodul
Der EA berechnet das goldene Retracement basierend auf der echten Marktstruktur:
-
Im Aufwärtstrend: Kauf bei 0.618-Retracement
-
Im Abwärtstrend: Verkauf bei 0.618-Retracement
Ein Trade wird nur ausgeführt, wenn der Preis eine einstellbare Toleranzzone um das Fibonacci-Level erreicht.
✅ Dynamisches Neuzeichnen von Fibonacci
Sobald neue Swing-Punkte erkannt werden, aktualisiert der EA die Fibonacci-Level automatisch.
✅ Nur ein Signal pro Level
Verhindert Mehrfach-Einstiege auf derselben 0.618-Zone für sauberes, kontrolliertes Trading.
✅ Eingebaute Risiko- und Volumenprüfung
Der EA passt Lotgrößen automatisch an, prüft die Margin und verwendet sichere Stop-Loss- und Take-Profit-Werte.
💡 Hauptfunktionen
|Funktion
|Beschreibung
|🎯 Golden-Ratio-Logik
|Trades nur am 0.618-Retracement
|🔍 Automatische Swing-Erkennung
|Ermittelt dynamisch relevante Hochs und Tiefs
|📐 Automatisches Fibonacci-Zeichnen
|Zeichnet Level direkt auf dem Chart
|🛡️ Sicherheitssystem
|Margin-Check, Lot-Prüfung, Slippage-Kontrolle
|🚫 Kein Martingale / Kein Grid
|Ein sauberer Einstieg pro Setup
|🔄 Trendbasierte Richtung
|Kauf im Aufwärtstrend, Verkauf im Abwärtstrend
|📊 Backtest-Unterstützung
|Nutzt Schlusskurse für visuelle Tests
|📉 Toleranzeinstellung
|Preis muss innerhalb eines definierten Punktbereichs liegen
⚙️ Eingabeparameter
Swing-Erkennung
-
Lookback-Periode
-
Schlusskurs verwenden (Backtest-Modus)
Fibonacci-Einstellungen
-
Toleranz in Punkten
-
Chart-Zeichnung aktivieren
-
Balken zwischen Trades
Risiko & Orders
-
Feste Lotgröße
-
Stop-Loss in Punkten
-
Take-Profit in Punkten
-
Slippage
-
Magic Number
Allgemein
-
Mehrere Positionen erlauben
-
Margin-Check vor jedem Trade
-
Debug-Ausgabe anzeigen (optional)
📈 Empfohlene Einstellungen
|Einstellung
|Empfehlung
|Symbol
|Haupt-FX-Paare, Metalle, Indizes, Bitcoin
|Zeitrahmen
|M1, M15, M30 oder H1
|Lookback
|100 Balken
|Mindestkapital
|$500+
|Stil
|Swing-Trading, Struktur-Reversals
Funktioniert direkt mit den Standardeinstellungen.
Preis steigt nach je 10 Verkäufen.
⚠️ Wichtige Hinweise
-
Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen.
-
Der EA wartet geduldig auf den genauen Touch des 0.618-Levels – wenige, aber hochwertige Trades.
-
Für Backtests: „Every tick based on real ticks“ verwenden.
-
Broker sollten Stop-Orders und ausreichende Margin unterstützen.
🔥 Warum Trader King Fibonacci wählen
-
Trading an einem der wichtigsten Level der Finanzmärkte
-
Saubere, disziplinierte Ausführung basierend auf Struktur
-
Keine Indikatoren – reines Preisverhalten
-
Passt sich automatisch neuen Swing-Strukturen an
-
Präzise Retracement-Strategie auf Profi-Niveau
💬 Zusammenfassung
King Fibonacci verbindet intelligente Swing-Analyse mit der Kraft des 0.618-Retracements, einem seit Jahrzehnten genutzten Profi-Level.
Er bietet:
-
Präzise Einstiege
-
Klare Logik
-
Sicheres Risikomanagement
-
Vollautomatisches strukturbasiertes Trading
Ein starker EA für Trader, die das goldene Prinzip des Marktes nutzen wollen.
⚖️ Haftungsausschluss
Der Handel mit Forex und CFDs beinhaltet Risiken und ist nicht für alle Trader geeignet. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance. Handle verantwortungsvoll.