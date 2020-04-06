👑 König Fibonacci — Präzises Trading mit dem 0.618 Goldenen Verhältnis

King Fibonacci ist ein fortgeschrittener Swing-Trading-Expertenberater (EA), der auf einem der stärksten Konzepte der technischen Analyse basiert: dem 0.618 Fibonacci-Retracement.

Der EA erkennt automatisch wichtige Hoch- und Tiefpunkte, berechnet das 0.618-Retracement und öffnet Trades nur, wenn der Preis genau in diese Umkehrzone zurückkehrt.

King Fibonacci ist für Trader gedacht, die Wert auf Genauigkeit, klare Struktur und saubere Einstiege legen – ganz ohne Rauschen, Indikatoren oder verzögerte Signale.

Er arbeitet mit strikter Disziplin, hoher Selektivität und professionellem Positionsmanagement.

⚙️ Kernlogik des Tradings

✅ Automatische Swing-Erkennung

Der EA scannt einen definierten Zeitraum, um das wichtigste Swing-Hoch und Swing-Tief zu finden und die Fibonacci-Zonen korrekt zu berechnen.

✅ 0.618 Fibonacci-Signalmodul

Der EA berechnet das goldene Retracement basierend auf der echten Marktstruktur:

Im Aufwärtstrend: Kauf bei 0.618-Retracement

Im Abwärtstrend: Verkauf bei 0.618-Retracement

Ein Trade wird nur ausgeführt, wenn der Preis eine einstellbare Toleranzzone um das Fibonacci-Level erreicht.

✅ Dynamisches Neuzeichnen von Fibonacci

Sobald neue Swing-Punkte erkannt werden, aktualisiert der EA die Fibonacci-Level automatisch.

✅ Nur ein Signal pro Level

Verhindert Mehrfach-Einstiege auf derselben 0.618-Zone für sauberes, kontrolliertes Trading.

✅ Eingebaute Risiko- und Volumenprüfung

Der EA passt Lotgrößen automatisch an, prüft die Margin und verwendet sichere Stop-Loss- und Take-Profit-Werte.

💡 Hauptfunktionen

Funktion Beschreibung 🎯 Golden-Ratio-Logik Trades nur am 0.618-Retracement 🔍 Automatische Swing-Erkennung Ermittelt dynamisch relevante Hochs und Tiefs 📐 Automatisches Fibonacci-Zeichnen Zeichnet Level direkt auf dem Chart 🛡️ Sicherheitssystem Margin-Check, Lot-Prüfung, Slippage-Kontrolle 🚫 Kein Martingale / Kein Grid Ein sauberer Einstieg pro Setup 🔄 Trendbasierte Richtung Kauf im Aufwärtstrend, Verkauf im Abwärtstrend 📊 Backtest-Unterstützung Nutzt Schlusskurse für visuelle Tests 📉 Toleranzeinstellung Preis muss innerhalb eines definierten Punktbereichs liegen

⚙️ Eingabeparameter

Swing-Erkennung

Lookback-Periode

Schlusskurs verwenden (Backtest-Modus)

Fibonacci-Einstellungen

Toleranz in Punkten

Chart-Zeichnung aktivieren

Balken zwischen Trades

Risiko & Orders

Feste Lotgröße

Stop-Loss in Punkten

Take-Profit in Punkten

Slippage

Magic Number

Allgemein

Mehrere Positionen erlauben

Margin-Check vor jedem Trade

Debug-Ausgabe anzeigen (optional)

📈 Empfohlene Einstellungen

Einstellung Empfehlung Symbol Haupt-FX-Paare, Metalle, Indizes, Bitcoin Zeitrahmen M1, M15, M30 oder H1 Lookback 100 Balken Mindestkapital $500+ Stil Swing-Trading, Struktur-Reversals

Funktioniert direkt mit den Standardeinstellungen.

Preis steigt nach je 10 Verkäufen.

⚠️ Wichtige Hinweise

Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen.

Der EA wartet geduldig auf den genauen Touch des 0.618-Levels – wenige, aber hochwertige Trades.

Für Backtests: „Every tick based on real ticks“ verwenden.

Broker sollten Stop-Orders und ausreichende Margin unterstützen.

🔥 Warum Trader King Fibonacci wählen

Trading an einem der wichtigsten Level der Finanzmärkte

Saubere, disziplinierte Ausführung basierend auf Struktur

Keine Indikatoren – reines Preisverhalten

Passt sich automatisch neuen Swing-Strukturen an

Präzise Retracement-Strategie auf Profi-Niveau

💬 Zusammenfassung

King Fibonacci verbindet intelligente Swing-Analyse mit der Kraft des 0.618-Retracements, einem seit Jahrzehnten genutzten Profi-Level.

Er bietet:

Präzise Einstiege

Klare Logik

Sicheres Risikomanagement

Vollautomatisches strukturbasiertes Trading

Ein starker EA für Trader, die das goldene Prinzip des Marktes nutzen wollen.

⚖️ Haftungsausschluss

Der Handel mit Forex und CFDs beinhaltet Risiken und ist nicht für alle Trader geeignet. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance. Handle verantwortungsvoll.