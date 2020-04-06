Daytrader brauchen Geschwindigkeit, Genauigkeit und die Fähigkeit, sofort auf Marktbewegungen zu reagieren.

Gold Moving Average ist ein fortgeschrittener Expert Advisor, der speziell für schnelle Intraday-Chancen mit eingebauter Risiko­kontrolle entwickelt wurde.

Mit dem speziellen Inverted Moving Average Engine erkennt der EA frühe Trendwechsel und Momentum-Schwäche, noch bevor normale Indikatoren reagieren.

So können schnelle Einstiege, kurze Haltedauer und häufige Intraday-Signale erreicht werden – mit klaren Sicherheitsmechanismen in schwierigen Marktphasen.

✅ Für wen ist Gold Moving Average geeignet?

Daytrader, die schnelle Intraday-Trades möchten

Trader, die kleine, schnelle Gewinne bevorzugen

Nutzer, die ohne Overnight-Positionen handeln wollen

Trader mit kleinen Konten – sogar ab 10 €

Nutzer, die einfache Bedienung und tiefe Anpassung wollen

Hauptfunktionen (mit Risikobewusstsein)

🔹 Inverted Moving Average Engine

Ein spezieller Algorithmus, der frühe Intraday-Umkehrsignale erkennt.

🔹 Schnelle Intraday-Gewinnziele

Optimiert für kurze, saubere Marktbewegungen statt lange, unsichere Trends.

🔹 Adaptive Volatilitätskontrolle

Reduziert oder vermeidet Trades bei unstarken oder unruhigen Marktbedingungen zur Risikokontrolle.

🔹 Intelligentes dynamisches Risikomanagement

Positionsgröße passt sich an Kontogröße, Risiko­prozente und Marktbedingungen an.

🔹 Mehrschichtige Schutzfilter

Filter vermeiden:

unruhige Seitwärtsmärkte

schlechte Einstiege

steigende Spreads

🔹 Voll anpassbar

Fortgeschrittene Nutzer können einstellen:

Sensitivität

Volatilitätsgrenzen

Take-Profit-Logik

Risiko­einstellungen

und mehr

Warum Daytrader Gold Moving Average wählen

Schnelle und präzise Einstiege

Kurze Haltedauer

Keine Overnight-Positionen

Weniger Drawdown-Phasen

Viele Intraday-Chancen

Für Gold (XAUUSD) optimiert

⚠️ Wichtige Risikohinweise

Alle echten Handelssysteme – auch dieses – haben Drawdowns.

Richtig eingestelltes Risiko und realistische Erwartungen sind wichtig für langfristige Stabilität.

Setup & Empfehlungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeiteinheit: M15

Broker: ECN / Raw Spread empfohlen

Hebel: 1:100 – 1:500 / 1:1000

VPS: Empfohlen für laufenden, stabilen Betrieb

Haftungsausschluss

Der Handel mit Forex und CFDs ist mit hohem Risiko verbunden.

Gold Moving Average garantiert keine Gewinne und kann Drawdowns haben.

Handle immer mit verantwortlichem Risikomanagement und nur mit Geld, das du verlieren kannst.