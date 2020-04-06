Gold Moving Average
- Experten
- Marc Henning Hruschka
- Version: 2.4
- Aktivierungen: 15
Daytrader brauchen Geschwindigkeit, Genauigkeit und die Fähigkeit, sofort auf Marktbewegungen zu reagieren.
Gold Moving Average ist ein fortgeschrittener Expert Advisor, der speziell für schnelle Intraday-Chancen mit eingebauter Risikokontrolle entwickelt wurde.
Mit dem speziellen Inverted Moving Average Engine erkennt der EA frühe Trendwechsel und Momentum-Schwäche, noch bevor normale Indikatoren reagieren.
So können schnelle Einstiege, kurze Haltedauer und häufige Intraday-Signale erreicht werden – mit klaren Sicherheitsmechanismen in schwierigen Marktphasen.
✅ Für wen ist Gold Moving Average geeignet?
-
Daytrader, die schnelle Intraday-Trades möchten
-
Trader, die kleine, schnelle Gewinne bevorzugen
-
Nutzer, die ohne Overnight-Positionen handeln wollen
-
Trader mit kleinen Konten – sogar ab 10 €
-
Nutzer, die einfache Bedienung und tiefe Anpassung wollen
Hauptfunktionen (mit Risikobewusstsein)
🔹 Inverted Moving Average Engine
Ein spezieller Algorithmus, der frühe Intraday-Umkehrsignale erkennt.
🔹 Schnelle Intraday-Gewinnziele
Optimiert für kurze, saubere Marktbewegungen statt lange, unsichere Trends.
🔹 Adaptive Volatilitätskontrolle
Reduziert oder vermeidet Trades bei unstarken oder unruhigen Marktbedingungen zur Risikokontrolle.
🔹 Intelligentes dynamisches Risikomanagement
Positionsgröße passt sich an Kontogröße, Risikoprozente und Marktbedingungen an.
🔹 Mehrschichtige Schutzfilter
Filter vermeiden:
-
unruhige Seitwärtsmärkte
-
schlechte Einstiege
-
steigende Spreads
🔹 Voll anpassbar
Fortgeschrittene Nutzer können einstellen:
-
Sensitivität
-
Volatilitätsgrenzen
-
Take-Profit-Logik
-
Risikoeinstellungen
-
und mehr
Warum Daytrader Gold Moving Average wählen
-
Schnelle und präzise Einstiege
-
Kurze Haltedauer
-
Keine Overnight-Positionen
-
Weniger Drawdown-Phasen
-
Viele Intraday-Chancen
-
Für Gold (XAUUSD) optimiert
⚠️ Wichtige Risikohinweise
Alle echten Handelssysteme – auch dieses – haben Drawdowns.
Richtig eingestelltes Risiko und realistische Erwartungen sind wichtig für langfristige Stabilität.
Setup & Empfehlungen
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeiteinheit: M15
-
Broker: ECN / Raw Spread empfohlen
-
Hebel: 1:100 – 1:500 / 1:1000
-
VPS: Empfohlen für laufenden, stabilen Betrieb
Haftungsausschluss
Der Handel mit Forex und CFDs ist mit hohem Risiko verbunden.
Gold Moving Average garantiert keine Gewinne und kann Drawdowns haben.
Handle immer mit verantwortlichem Risikomanagement und nur mit Geld, das du verlieren kannst.