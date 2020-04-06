🏆 Solace Bitcoin

➡ Use este EA em mercados com tendência. Pode ser usado como investimento de longo prazo.

Se o mercado estiver em consolidação (lateral):

➡ Ative o Trailing Stop (stop móvel)

O arquivo SET para Bitcoin está na minha captura de tela.

➡ Configure antes de fazer o backtest.

O que é o Solace Bitcoin?

Solace Bitcoin é um Expert Advisor de scalping rápido, criado especialmente para BTCUSD e outras criptomoedas de alta volatilidade.

Ele usa um sistema avançado de detecção de movimento forte, identificando velas rápidas e intensas em tempo real e colocando ordens pendentes inteligentes para aproveitar:

Reversões rápidas

Rompimentos (breakouts)

Movimentos fortes durante o dia

É rápido, adaptável e seguro — perfeito para os movimentos imprevisíveis do Bitcoin, especialmente em horários de notícias e grande volume.

✅ Detecção inteligente de velas

⚙️ Lógica principal do EA

O EA analisa tamanho, velocidade e força da vela.

Ele só opera quando há um movimento real, não ruído.

✅ Sistema automático de ordens pendentes

Coloca Buy Stop ou Sell Stop em zonas importantes para pegar rompimentos ou retornos rápidos.

✅ Gestão dinâmica de ordens pendentes

As ordens podem:

mover-se junto com o mercado

aproximar-se do preço quando há forte impulso

expirar se não forem ativadas a tempo

✅ Trailing Stop avançado

Protege lucros e se ajusta à volatilidade das criptos.

❗ Sistema de segurança integrado

O EA verifica:

spread

distância mínima

margem disponível

regras do corretor

proteção de saldo e drawdown

Recurso Descrição ⚡ Detecção rápida de velas fortes Analisa o corpo e o tamanho da vela 🎯 Ordens pendentes inteligentes Colocação, ajuste e gestão automáticas 🔒 Sistema completo de segurança Validação de SL, expiração e proteção de risco 🧠 Validação automática de lote Ajuste automático conforme regras do corretor 🔄 Trailing Stop Proteção dinâmica dos lucros 📊 Modo debug Logs claros para otimização 💰 Sem martingale / sem grid Estratégia limpa e segura

Detecção de velas

Tamanho mínimo da vela

Corpo mínimo

Período de análise

Limite de spread

Gestão de ordens

Número máximo de ordens pendentes

Distância da ordem

Stop Loss inicial

Distância e passo do trailing

Tempo de expiração da ordem

Risco e segurança

Lote fixo ou porcentagem de risco

Magic Number

Ativar/desativar trailing stop

Lucro mínimo para ativar o trailing

Geral

Comentário da ordem

Mostrar informações de debug

Configuração Recomendação Ativo BTCUSD Timeframe M15 Tipo de conta Hedging ou Netting Horário 24h Depósito mínimo 500–1000 USD+ Tipo de corretora Conta sem swap Corretora recomendada Exness Standard

✔ Funciona também em contas pequenas

✔ Configurações otimizadas incluídas

✔ Para contratos de cripto diferentes, posso ajustar

Não usa martingale

Não usa grid

Feito para alta volatilidade de criptos

Para backtest use Every tick based on real ticks

Verifique se sua corretora aceita ordens stop pendentes em criptos

Feito especialmente para a volatilidade do Bitcoin

Ordens pendentes rápidas e eficientes

Sistema de segurança muito estável

Totalmente ajustável (agressivo ou conservador)

Solace Bitcoin é um EA avançado, criado para os movimentos rápidos e imprevisíveis do BTCUSD.

Ele detecta o impulso rapidamente, coloca ordens inteligentes e protege sua conta com sistemas de segurança robustos.

🚀 Rápido. Adaptável. Feito para Bitcoin.

⚖️ Aviso

Operar Forex e CFDs envolve risco e pode não ser adequado para todos.

Resultados passados não garantem resultados futuros.

Negocie com responsabilidade.