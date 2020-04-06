Solace Bitcoin

🏆 Solace Bitcoin

Vídeo 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
➡ Use este EA em mercados com tendência. Pode ser usado como investimento de longo prazo.

Se o mercado estiver em consolidação (lateral):
Ative o Trailing Stop (stop móvel)

Vídeo 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0

O arquivo SET para Bitcoin está na minha captura de tela.
➡ Configure antes de fazer o backtest.

O que é o Solace Bitcoin?

Solace Bitcoin é um Expert Advisor de scalping rápido, criado especialmente para BTCUSD e outras criptomoedas de alta volatilidade.

Ele usa um sistema avançado de detecção de movimento forte, identificando velas rápidas e intensas em tempo real e colocando ordens pendentes inteligentes para aproveitar:

  • Reversões rápidas

  • Rompimentos (breakouts)

  • Movimentos fortes durante o dia

É rápido, adaptável e seguro — perfeito para os movimentos imprevisíveis do Bitcoin, especialmente em horários de notícias e grande volume.

⚙️ Lógica principal do EA

✅ Detecção inteligente de velas

O EA analisa tamanho, velocidade e força da vela.
Ele só opera quando há um movimento real, não ruído.

✅ Sistema automático de ordens pendentes

Coloca Buy Stop ou Sell Stop em zonas importantes para pegar rompimentos ou retornos rápidos.

✅ Gestão dinâmica de ordens pendentes

As ordens podem:

  • mover-se junto com o mercado

  • aproximar-se do preço quando há forte impulso

  • expirar se não forem ativadas a tempo

✅ Trailing Stop avançado

Protege lucros e se ajusta à volatilidade das criptos.

❗ Sistema de segurança integrado

O EA verifica:

  • spread

  • distância mínima

  • margem disponível

  • regras do corretor

  • proteção de saldo e drawdown

💡 Principais recursos
Recurso Descrição
⚡ Detecção rápida de velas fortes Analisa o corpo e o tamanho da vela
🎯 Ordens pendentes inteligentes Colocação, ajuste e gestão automáticas
🔒 Sistema completo de segurança Validação de SL, expiração e proteção de risco
🧠 Validação automática de lote Ajuste automático conforme regras do corretor
🔄 Trailing Stop Proteção dinâmica dos lucros
📊 Modo debug Logs claros para otimização
💰 Sem martingale / sem grid Estratégia limpa e segura
⚙️ Parâmetros do EA

Detecção de velas

  • Tamanho mínimo da vela

  • Corpo mínimo

  • Período de análise

  • Limite de spread

Gestão de ordens

  • Número máximo de ordens pendentes

  • Distância da ordem

  • Stop Loss inicial

  • Distância e passo do trailing

  • Tempo de expiração da ordem

Risco e segurança

  • Lote fixo ou porcentagem de risco

  • Magic Number

  • Ativar/desativar trailing stop

  • Lucro mínimo para ativar o trailing

Geral

  • Comentário da ordem

  • Mostrar informações de debug

📈 Configurações recomendadas
Configuração Recomendação
Ativo BTCUSD
Timeframe M15
Tipo de conta Hedging ou Netting
Horário 24h
Depósito mínimo 500–1000 USD+
Tipo de corretora Conta sem swap
Corretora recomendada Exness Standard

✔ Funciona também em contas pequenas
✔ Configurações otimizadas incluídas
✔ Para contratos de cripto diferentes, posso ajustar

⚠️ Observações importantes

  • Não usa martingale

  • Não usa grid

  • Feito para alta volatilidade de criptos

  • Para backtest use Every tick based on real ticks

  • Verifique se sua corretora aceita ordens stop pendentes em criptos

🔥 Por que os traders gostam do Solace Bitcoin?

  • Feito especialmente para a volatilidade do Bitcoin

  • Ordens pendentes rápidas e eficientes

  • Sistema de segurança muito estável

  • Totalmente ajustável (agressivo ou conservador)

💬 Resumo

Solace Bitcoin é um EA avançado, criado para os movimentos rápidos e imprevisíveis do BTCUSD.
Ele detecta o impulso rapidamente, coloca ordens inteligentes e protege sua conta com sistemas de segurança robustos.

🚀 Rápido. Adaptável. Feito para Bitcoin.

⚖️ Aviso

Operar Forex e CFDs envolve risco e pode não ser adequado para todos.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
Negocie com responsabilidade.


Produtos recomendados
Nova MBB Trader
Anita Monus
Experts
Nova MBB Trader is a disciplined automation combining the MACD and Bollinger Bands (BB) indicators — blending momentum, trend, and volatility into a structured trading system. This EA waits for the alignment of MACD signals with price behavior around the Bollinger Bands to identify high-quality entry opportunities. Instead of reacting to every market wiggle, Nova MBB Trader filters out noise, trading only when momentum, trend, and volatility all confirm the move. It focuses on setups with clear
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Experts
Estou vendendo este robô com muito pesar porque ele funciona muito bem, mas preciso de capital inicial para poder viver. Assim que atingir meu objetivo de capital, o preço dele será extremamente alto para evitar compras (9999999$). No entanto, ele continuará disponível e atualizado para os compradores anteriores. Este robô negocia três pares de moedas simultaneamente para se proteger das flutuações do mercado. Não se esqueça de me enviar uma mensagem para obter o arquivo de configuração (.set)
GoldenTrip EA
Jose Luis Thenier Villa
Experts
GoldTrip EA, scalper of gold. GoldTripEA is a sophisticated configurable gold scalper that operates in XAUUSD during high volatility hours. The expert advisor is based on the following principles: Gold is highly trendy during volatility hours, our EA capture small trends and take profits rapidly The market should not know the criteria for our openings and closings, so they are hidden in the code and are executed from the terminal and not from the broker's side to avoid price manipulations. We us
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Experts
Divergence RSI Trader is based on divergences in the chart and indicator (RSI Level 14). Divergence RSI Trader's strategy to find lows and highs on the chart and RSI indicator, analyze them and then open positions. EA was tested in the EURUSD H1 in the strategy tester and adjusted to this currency by default. EA has also been tested with other settings at GBPUSD M5 for 10 years and completed with good results. Because this is a free version, there will be no more tests and only updates. Please
FREE
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Matematiks
Vladimir Khlystov
Experts
Matematiks The expert Advisor is based on simple math. The expert Advisor puts 2 multidirectional orders further, wherever the price goes, it turns out that one order is always in the plus, the second in the minus. If we average it, then on the reverse price movement (only a few spreads), the averaged orders are closed and only the profitable one remains! It is thanks to his profit that the trade goes on. Of course, the averaging positions themselves also add profit to the piggy Bank at the ex
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experts
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Scalping Eagle System FX
Domantas Juodenis
Experts
MA Scalping Pro EA – Professional Multi-Symbol Expert Advisor for MT5 Overview The EMA Scalping Pro EA is a professional trading system for MetaTrader 5 based on the classic 10/21/50 EMA crossover strategy . It’s designed for precise Forex scalping and short-term trading , and it automatically adapts to any symbol — including Forex, Gold, Indices, and Commodities — on any timeframe from M1 to D1 . If you purchase the full-lifetime version , you will receive free future updates . After purchase,
LogicFlow AI
Mohammadreza Zareimanoujan
Experts
LogicFlow AI – Robô Multiestratégia para XAUUSD (Ouro) Lógica inteligente · Gestão de risco real · Sem Martingale O que é o LogicFlow AI? O LogicFlow AI é um Expert Advisor (EA) multiestratégia, desenvolvido com foco exclusivo na negociação do XAUUSD (ouro) usando lógica pura baseada em Price Action , sem indicadores, sem Martingale , sem grid , sem hedge . Este robô não entra no mercado a qualquer custo . Ele aguarda condições ideais, analisa contexto, volatilidade e tempo – e só então to
Romux TradeBot
Ravikumar S
Experts
Romux TradeBot is an Advanced Martingale Trading Strategy with multiple Parameter settings.  Romux TradeBot can be customized by changing parameter settings  for any Symbol at your own risk.  The default Parameter values are set for EURUSD, M1 Period and Minimum Balance 5000 USD. Account type: Hedge. Leverage:1:500. Before buying this product, please make sure you understand the risks involved with trading and that past performance is no guarantee for future results. General Settings:  S.No   In
John Wick Price Action Long Wick
Thawinchai Waharam
Experts
Reversal Price Action Strategy: Long Wick 1. Long Wick Reversal Candle Signal This EA strategy is based on long wick candlestick patterns—indicating strong market rejection or momentum shift: Buy Entry: Bullish candle with long lower wick + closes above EMASell Entry: Bearish candle with long upper wick + closes below EMA  2. Signal Filtering for Accuracy EMA Filter: Buy above EMA, Sell below EMA ADX Filter: No trade if ADX < 10 (low trend strength) Spread Control: Avoid trades during high spre
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experts
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
Aureus Mean Reversion
Giovanni Diamente
Experts
Aureus Mean Reversion: Professional Gold Scalping Algorithm Description Most Gold EAs fail because they chase the price (Breakout), falling victim to the typical "stop hunting" moves of XAUUSD. Aureus Mean Reversion does the opposite. It utilizes an advanced mean reversion logic based on volatility (Bollinger Bands) and momentum (RSI) to identify market excesses and trade when the probability of a reversal is highest. Why Aureus is Different: Real Risk Management: Every trade has a Fixed Stop Lo
Aurics Gold
Muhamad Rizal Fahlepi
Experts
Auric Gold EA- An Intelligent Grid System with a Proprietary Core Logic Auric Gold EA is an advanced algorithmic trading system developed exclusively for the XAUUSD (Gold) market. It is engineered not just to trade, but to intelligently navigate the unique volatility of gold. Our core philosophy is to build sustainable, long-term growth by applying a disciplined and systematic approach to the market, turning its inherent fluctuations into consistent opportunities. The system's "brain" operate
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
Bem-vindo ao TITAN BREAKER EA AVISO IMPORTANTE Apenas um número limitado de cópias está disponível pelo preço atual O preço será aumentado em breve para $1599.99 Sinal ao vivo – US30, NAS100 Sobre o TITAN BREAKER EA O TITAN BREAKER EA é um sistema de negociação avançado desenvolvido a partir da combinação das estratégias principais de três EAs diferentes, projetados para US30 e NASDAQ. Foi aprimorado e atualizado para formar uma nova estratégia de longo prazo. O sistema é projetado para alcan
Synrhythmic points robot
Ekaterina Saltykova
Experts
SynRhythmic Points Robot is an innovative trading strategy based on the combination of two analytical approaches, one focusing on short-term price changes and the other on identifying stable trends and dependencies. This synergy allows for obtaining excellent signals for entering the market while minimizing the influence of random fluctuations and reducing false signals. Additionally, the EA can easily adapt to various market conditions and be automated, making it convenient for both experience
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experts
Welcome to GoldTrend ExpertAI, your go-to solution for successful trading in the XAUUSD pair (GOLD) using cutting-edge Artificial Intelligence techniques coupled with a myriad of indicators including ADX, Moving Averages, and Price Action detection. Developed by a seasoned team with over a decade of trading experience, GoldTrend ExpertAI boasts a unique strategy tailored to optimize risk management, ensuring every position is safeguarded with Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms, while
Chip Tech
Brian Atari Omari
Experts
Chip Tech EA works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
ALL IN Trading System MT5
Renato Takahashi
5 (1)
Experts
ALL IN Trading System MT5  is an expert advisor that used  3 Stochastic Oscillator  indicator. While 2 stochastic oscillators are used for  trend detection , the other one is used for  entry signals . Takeprofit and Stoploss can be configured as fixed one or a  trade out  system can be configured using stochastic oscillator. OBV can be configured as trade in filter. Recomm. symbol:  EURUSD ,  GBPUSD ,  USDJPY ,  AUDUSD Recomm. timeframe:   M15
Tradzor AI EA MT5
Akshit Bhayana
Experts
AI-Powered Trading Intelligence Enhanced with Next-Gen Language Models Tradzor AI is a highly advanced trading Expert Advisor engineered for GBPUSD, XAUUSD, and AUDCAD. It is built with a strong focus on safety, steady performance, and long-term profitability. Unlike many EAs that depend on high-risk approaches such as grids or martingale, Tradzor AI utilizes a disciplined, precision-based scalping system powered by neural intelligence, pattern recognition, and modern AI analytics delivered thr
Joker Pro EURUSD h1
Raphael Schwietering
Experts
Joker Pro — 5 Years of Proven Results on EURUSD H1 Backed by 5 years of verified backtesting on the EURUSD H1 timeframe, Joker Pro is your ultimate trading solution—combining precision, power, and professional risk management for serious traders. Discover Joker Pro — Precision Meets Performance Step into the future of trading with Joker Pro , a cutting-edge Expert Advisor (EA) crafted for consistent performance and strong risk controls. Whether you’re growing your personal account or aiming for
RSI Scalper Multi Profit Targets
SASA MIJIN
Experts
RSI Scalper Multi Profit Targets is a Fully automated EA. It uses the RSI indicator for the entries. You can do counter trend scalp (for example sell on 72, and buy on 25) - default (trend buy-sell - false) settings or it can do the same direction trade  (trend buy-sell - true).  You can find the best profit targets on backtesting and optimization because it works almost on all pairs on some TF (Time Frame). I personally use it on 5 min, EURUSD, GBPUSD, NAS100, SP500. on 15 min I use on USDCAD.
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experts
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
PlugnTrade BR
Alfred Mirzasalikhov
Experts
Plug’n’Trade BR is an Expert Advisor with a minimum number of input parameters. The robot is designed for trading the Brent oil futures contract (BR) on FORTS derivatives market. Plug’n’Trade trades using unique technical indicators, which perform mathematical analysis of the price movement. The EA automatically sets the optimal stop loss and take profit. Plug’n’Trade works on M30 chart. All computations are performed when a new candle forms. This robot does not require optimization and is easy
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experts
**Bitcoin Striker M5X** é um robô de trading **exclusivamente otimizado para BTCUSD no período M5**.   Ele combina níveis de SL/TP baseados em ATR, lógica de tendência via RSI, velas Heikin-Ashi e um filtro adaptativo de Choppiness. Mantém **apenas uma posição por vez**, reduzindo o risco e simplificando a gestão da conta. > ️ Atenção: usar em outros instrumentos pode provocar resultados imprevisíveis. **Como começar**   1. Ative *Algo Trading* no MT5.   2. Abra o gráfico **BTCUSD M5**.  
Investologic
SAUD ALHINDAL
Experts
Investologic Trading robot MetaTrader5 PC platform  The EA is for the  professional traders. Users   MUST do some intensive test   using "strategy tester" to fit user's needs and to confirm that this EA will works for you.  Trend following EA and artificial inelegance that have the ability to trade on motive waves and skip the volatile choppy market, the EA work with any symbol market or timeframe in the MT5 platform ex. FOREX, GOLD, OIL, STOCKS, INDEXES, NASDAQ, SPX500, Bitcoin & Crypto. Th
TradeGhost
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
Stock CFD Trader Multi Symbol Multi Indicator
Jan Krendel
Experts
This EA trades CFD of stocks, ETF and indices. It offers multi-symbol capability, 7 indicators & some flexible functionality. Indicators Moving Averages ADX Bollinger RSI Pivot Points Fractals Price Action Swing Points Additional functionality Dynamic Lot Leverage Multiplier (1.0 = No Leverage) Basket Group Take Profit Individual Take Profit & Stop Loss Trading Direction Choice (Buy Only, Sell Only, Buy & Sell) Opposite Signal Closure Trading Time Filter Buffer Setting for Each Indicator (Ent
MACD Momentum Pro MT5 MA Trend ADX
Adam Benjamin Kildare
Experts
MACD Momentum Pro EA MT5 – Pre-Optimised & Fully Customisable MACD Momentum Pro is a professional Expert Advisor designed to deliver the best of both worlds: • Pre-optimised defaults for EURUSD M15 ($100K prop firm account at 1:100 leverage. Just load and run. • Fully customisable inputs for advanced traders who want to optimise for different pairs, timeframes, or broker conditions using the MT5 Strategy Tester. (See the bottom of this listing for full instructions on how to optimise in Strateg
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Fast Gold Scalper pro
Marc Henning Hruschka
Experts
Fast Gold Scalper Pro — Scalping preciso para ouro (XAUUSD) Fast Gold Scalper Pro é um Expert Advisor (EA) de nova geração, desenvolvido especialmente para XAUUSD (ouro) e outros instrumentos de alta volatilidade. Ele detecta movimentos explosivos das velas e reage instantaneamente com ordens pendentes inteligentes , capturando reversões rápidas ou rompimentos — perfeito para o mercado dinâmico do ouro. Com velocidade, segurança e adaptabilidade , o Fast Gold Scalper Pro se destaca durante no
Quantum Mechanics AI
Marc Henning Hruschka
Experts
Quantum Mechanics AI – Trading de Precisão em Ouro (XAUUSD) O mercado de ouro (XAUUSD) é conhecido por suas fortes tendências e volatilidade imprevisível. Muitos traders são atraídos pelo seu potencial, mas encontram dificuldades devido à complexidade. Quantum Mechanics AI é um Expert Advisor (EA) avançado, desenvolvido especificamente para o ouro . Ele utiliza modelos computacionais avançados e não depende de uma única visão linear do mercado. Analisa preço, volatilidade e momentum ao mesmo te
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Experts
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Sistema Avançado de Trading Algorítmico O par EUR/USD é o instrumento de moeda mais negociado do mundo , conhecido por sua liquidez e movimentos direcionais claros. No entanto, muitos traders perdem com mudanças sutis de tendência e falsos rompimentos. EUR/USD TRIPLE FUSION AI é um expert advisor de última geração projetado especificamente para dominar as características únicas do par euro-dólar. Diferente de robôs de estratégia única que falham quando o mercado
Gold Price Action Hunter
Marc Henning Hruschka
Experts
Gold Price Action Hunter — Trading preciso em Ouro (XAUUSD) O mercado de ouro (XAUUSD) é conhecido por fortes tendências e uma volatilidade rápida e imprevisível. Muitos traders gostam do seu potencial, mas também acham difícil operar. Gold Price Action Hunter é um robô de trading (EA) avançado, criado especialmente para operar ouro usando ação do preço, rejeição de pavios e padrões de momentum. Este EA não depende de um único indicador ou estratégia fixa. Ele analisa em tempo real os pavios
King Fibonacci
Marc Henning Hruschka
Experts
King Fibonacci — Precision Trading at the 0.618 Golden Ratio King Fibonacci is an advanced swing-based Expert Advisor engineered around one of the most powerful concepts in technical analysis — the 0.618 Fibonacci retracement . This EA automatically identifies major swing highs and lows, calculates the golden 0.618 retracement level, and executes trades only when price returns to this precise reversal zone . King Fibonacci is designed for traders who value accuracy, swing structure, and clean
Gold Moving Average
Marc Henning Hruschka
Experts
Gold Moving Average – Fast Precision Trading Powered by Inverted Moving Average Technology Day traders thrive on speed, precision, and the ability to react to market shifts the moment they begin. Gold Moving Average is an advanced Expert Advisor engineered specifically for traders seeking quick intraday opportunities with disciplined, built-in risk control. Driven by a proprietary Inverted Moving Average Engine , Gold Moving Average identifies potential momentum exhaustion and early trend revers
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário