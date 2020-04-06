Solace Bitcoin
Vídeo 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
➡ Use este EA em mercados com tendência. Pode ser usado como investimento de longo prazo.
Se o mercado estiver em consolidação (lateral):
➡ Ative o Trailing Stop (stop móvel)
Vídeo 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0
O arquivo SET para Bitcoin está na minha captura de tela.
➡ Configure antes de fazer o backtest.
Solace Bitcoin é um Expert Advisor de scalping rápido, criado especialmente para BTCUSD e outras criptomoedas de alta volatilidade.
Ele usa um sistema avançado de detecção de movimento forte, identificando velas rápidas e intensas em tempo real e colocando ordens pendentes inteligentes para aproveitar:
Reversões rápidas
Rompimentos (breakouts)
Movimentos fortes durante o dia
É rápido, adaptável e seguro — perfeito para os movimentos imprevisíveis do Bitcoin, especialmente em horários de notícias e grande volume.⚙️ Lógica principal do EA
✅ Detecção inteligente de velas
O EA analisa tamanho, velocidade e força da vela.
Ele só opera quando há um movimento real, não ruído.
✅ Sistema automático de ordens pendentes
Coloca Buy Stop ou Sell Stop em zonas importantes para pegar rompimentos ou retornos rápidos.
✅ Gestão dinâmica de ordens pendentes
As ordens podem:
mover-se junto com o mercado
aproximar-se do preço quando há forte impulso
expirar se não forem ativadas a tempo
✅ Trailing Stop avançado
Protege lucros e se ajusta à volatilidade das criptos.
❗ Sistema de segurança integrado
O EA verifica:
spread
distância mínima
margem disponível
regras do corretor
proteção de saldo e drawdown
|Recurso
|Descrição
|⚡ Detecção rápida de velas fortes
|Analisa o corpo e o tamanho da vela
|🎯 Ordens pendentes inteligentes
|Colocação, ajuste e gestão automáticas
|🔒 Sistema completo de segurança
|Validação de SL, expiração e proteção de risco
|🧠 Validação automática de lote
|Ajuste automático conforme regras do corretor
|🔄 Trailing Stop
|Proteção dinâmica dos lucros
|📊 Modo debug
|Logs claros para otimização
|💰 Sem martingale / sem grid
|Estratégia limpa e segura
Detecção de velas
Tamanho mínimo da vela
Corpo mínimo
Período de análise
Limite de spread
Gestão de ordens
Número máximo de ordens pendentes
Distância da ordem
Stop Loss inicial
Distância e passo do trailing
Tempo de expiração da ordem
Risco e segurança
Lote fixo ou porcentagem de risco
Magic Number
Ativar/desativar trailing stop
Lucro mínimo para ativar o trailing
Geral
Comentário da ordem
Mostrar informações de debug
|Configuração
|Recomendação
|Ativo
|BTCUSD
|Timeframe
|M15
|Tipo de conta
|Hedging ou Netting
|Horário
|24h
|Depósito mínimo
|500–1000 USD+
|Tipo de corretora
|Conta sem swap
|Corretora recomendada
|Exness Standard
✔ Funciona também em contas pequenas
✔ Configurações otimizadas incluídas
✔ Para contratos de cripto diferentes, posso ajustar
Não usa martingale
Não usa grid
Feito para alta volatilidade de criptos
-
-
-
Feito especialmente para a volatilidade do Bitcoin
Ordens pendentes rápidas e eficientes
Sistema de segurança muito estável
Totalmente ajustável (agressivo ou conservador)
Solace Bitcoin é um EA avançado, criado para os movimentos rápidos e imprevisíveis do BTCUSD.
Ele detecta o impulso rapidamente, coloca ordens inteligentes e protege sua conta com sistemas de segurança robustos.
🚀 Rápido. Adaptável. Feito para Bitcoin.⚖️ Aviso
Operar Forex e CFDs envolve risco e pode não ser adequado para todos.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
Negocie com responsabilidade.