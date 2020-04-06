🏆 Solace Bitcoin（ソレス・ビットコイン）

➡ このEAは トレンド相場 で使うのがおすすめです。

➡ 長期運用にも向いています。

相場が横ばい（レンジ）の時は：

➡ トレーリングストップ をオンにしてください。

ビットコイン用のSETファイル はスクリーンショットにあります。

➡ バックテストの前に設定してください。

Solace Bitcoinとは？

Solace Bitcoin は、BTCUSD や動きの早い暗号資産（仮想通貨）専用に作られた、すばやい スキャルピングEA です。

リアルタイムで：

強いローソク足

急な値動き

ブレイクアウト

を見つけ、かしこい「指値・逆指値注文（Pending Order）」でトレードします。

ビットコインの激しい値動きにとても向いています。

✅ スマートローソク足検出

⚙️ EAの基本ロジック

ローソク足の大きさ、スピード、勢いをチェック。

本物の強い動きだけで反応します。

✅ 自動ペンディング注文システム

強い momentum（勢い）がある場所に

Buy Stop / Sell Stop を自動で設定します。

✅ ペンディング注文の自動管理

注文は：

相場に合わせて動く

勢いが強いと価格に近づく

時間内に約定しないと削除

されます。

✅ 進化したトレーリングストップ

利益を守り、相場のボラティリティに合わせて自動調整します。

❗ 安全システム内蔵

EAは常に以下をチェック：

スプレッド

最低距離

証拠金

ブローカーの制限

残高とドローダウン保護

特徴 内容 ⚡ すばやいローソク足検出 大きさ・ボディを自動分析 🎯 スマート注文 自動で設定・管理 🔒 フル安全システム SLチェック・有効期限・保護 🧠 ロット自動チェック ブローカーに合わせて調整 🔄 トレーリングストップ 利益を守る 📊 デバッグモード 調整や最適化に便利 💰 マーチンゲールなし グリッドなし、安全設計

ローソク足検出

最小ローソク足サイズ

最小ボディ

チェック期間

スプレッド制限

注文管理

ペンディング注文の最大数

注文の距離

初期ストップロス

トレーリング距離とステップ

注文の有効期限

リスク・安全設定

固定ロットまたはリスク%

マジックナンバー

トレーリングオン/オフ

トレーリング開始の利益

その他

注文コメント

デバッグ情報の表示

設定 推奨 通貨ペア BTCUSD 時間足 M15 口座タイプ ヘッジ／ネッティングどちらでもOK 稼働時間 24時間 最低入金 500〜1000ドル 推奨ブローカータイプ スワップフリー おすすめブローカー Exness Standard

💡 主な特徴⚙️ パラメータ（かんたん説明）📈 推奨設定

✔ 小さい口座でも使えます

✔ 初期設定でそのまま使えます

✔ 他の仮想通貨用の設定も作れます

マーチンゲールなし

グリッドなし

仮想通貨の強い動き向け

バックテストは Every tick based on real ticks を使用

ブローカーが Stop注文を許可しているか確認してください

ビットコイン専用に設計

すばやく反応し、かしこい注文システム

強い安全機能

攻め/守りどちらのスタイルにも対応

⚠️ 注意点🔥 Solace Bitcoin の良いところ💬 まとめ

Solace Bitcoin は、BTCUSD の素早く大きな動きに合わせて作られた高性能EAです。

動きを早く見つけ、スマートな注文を出し、安全に口座を守ります。

🚀 速い・賢い・ビットコイン専用EA

⚖️ 免責事項

FX・CFD取引にはリスクがあります。

過去の結果は将来を保証しません。

無理のない取引をしてください。