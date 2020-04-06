Solace Bitcoin
- エキスパート
- Marc Henning Hruschka
- バージョン: 1.5
- アクティベーション: 15
動画1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
➡ このEAは トレンド相場 で使うのがおすすめです。
➡ 長期運用にも向いています。
相場が横ばい（レンジ）の時は：
➡ トレーリングストップ をオンにしてください。
動画2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0
ビットコイン用のSETファイル はスクリーンショットにあります。
➡ バックテストの前に設定してください。
Solace Bitcoin は、BTCUSD や動きの早い暗号資産（仮想通貨）専用に作られた、すばやい スキャルピングEA です。
リアルタイムで：
-
強いローソク足
-
急な値動き
-
ブレイクアウト
を見つけ、かしこい「指値・逆指値注文（Pending Order）」でトレードします。
ビットコインの激しい値動きにとても向いています。⚙️ EAの基本ロジック
✅ スマートローソク足検出
ローソク足の大きさ、スピード、勢いをチェック。
本物の強い動きだけで反応します。
✅ 自動ペンディング注文システム
強い momentum（勢い）がある場所に
Buy Stop / Sell Stop を自動で設定します。
✅ ペンディング注文の自動管理
注文は：
-
相場に合わせて動く
-
勢いが強いと価格に近づく
-
時間内に約定しないと削除
されます。
✅ 進化したトレーリングストップ
利益を守り、相場のボラティリティに合わせて自動調整します。
❗ 安全システム内蔵
EAは常に以下をチェック：
-
スプレッド
-
最低距離
-
証拠金
-
ブローカーの制限
-
残高とドローダウン保護
|特徴
|内容
|⚡ すばやいローソク足検出
|大きさ・ボディを自動分析
|🎯 スマート注文
|自動で設定・管理
|🔒 フル安全システム
|SLチェック・有効期限・保護
|🧠 ロット自動チェック
|ブローカーに合わせて調整
|🔄 トレーリングストップ
|利益を守る
|📊 デバッグモード
|調整や最適化に便利
|💰 マーチンゲールなし
|グリッドなし、安全設計
ローソク足検出
-
最小ローソク足サイズ
-
最小ボディ
-
チェック期間
-
スプレッド制限
注文管理
-
ペンディング注文の最大数
-
注文の距離
-
初期ストップロス
-
トレーリング距離とステップ
-
注文の有効期限
リスク・安全設定
-
固定ロットまたはリスク%
-
マジックナンバー
-
トレーリングオン/オフ
-
トレーリング開始の利益
その他
-
注文コメント
-
デバッグ情報の表示
|設定
|推奨
|通貨ペア
|BTCUSD
|時間足
|M15
|口座タイプ
|ヘッジ／ネッティングどちらでもOK
|稼働時間
|24時間
|最低入金
|500〜1000ドル
|推奨ブローカータイプ
|スワップフリー
|おすすめブローカー
|Exness Standard
✔ 小さい口座でも使えます
✔ 初期設定でそのまま使えます
✔ 他の仮想通貨用の設定も作れます
-
マーチンゲールなし
-
グリッドなし
-
仮想通貨の強い動き向け
-
バックテストは Every tick based on real ticks を使用
-
ブローカーが Stop注文を許可しているか確認してください
-
ビットコイン専用に設計
-
すばやく反応し、かしこい注文システム
-
強い安全機能
-
攻め/守りどちらのスタイルにも対応
Solace Bitcoin は、BTCUSD の素早く大きな動きに合わせて作られた高性能EAです。
動きを早く見つけ、スマートな注文を出し、安全に口座を守ります。
🚀 速い・賢い・ビットコイン専用EA⚖️ 免責事項
FX・CFD取引にはリスクがあります。
過去の結果は将来を保証しません。
無理のない取引をしてください。