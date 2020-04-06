Solace Bitcoin

🏆 Solace Bitcoin（ソレス・ビットコイン）

動画1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
➡ このEAは トレンド相場 で使うのがおすすめです。
➡ 長期運用にも向いています。

相場が横ばい（レンジ）の時は：
トレーリングストップ をオンにしてください。

動画2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0

ビットコイン用のSETファイル はスクリーンショットにあります。
➡ バックテストの前に設定してください。

Solace Bitcoinとは？

Solace Bitcoin は、BTCUSD や動きの早い暗号資産（仮想通貨）専用に作られた、すばやい スキャルピングEA です。

リアルタイムで：

  • 強いローソク足

  • 急な値動き

  • ブレイクアウト

を見つけ、かしこい「指値・逆指値注文（Pending Order）」でトレードします。

ビットコインの激しい値動きにとても向いています。

⚙️ EAの基本ロジック

✅ スマートローソク足検出

ローソク足の大きさ、スピード、勢いをチェック。
本物の強い動きだけで反応します。

✅ 自動ペンディング注文システム

強い momentum（勢い）がある場所に
Buy Stop / Sell Stop を自動で設定します。

✅ ペンディング注文の自動管理

注文は：

  • 相場に合わせて動く

  • 勢いが強いと価格に近づく

  • 時間内に約定しないと削除

されます。

✅ 進化したトレーリングストップ

利益を守り、相場のボラティリティに合わせて自動調整します。

❗ 安全システム内蔵

EAは常に以下をチェック：

  • スプレッド

  • 最低距離

  • 証拠金

  • ブローカーの制限

  • 残高とドローダウン保護

💡 主な特徴
特徴 内容
⚡ すばやいローソク足検出 大きさ・ボディを自動分析
🎯 スマート注文 自動で設定・管理
🔒 フル安全システム SLチェック・有効期限・保護
🧠 ロット自動チェック ブローカーに合わせて調整
🔄 トレーリングストップ 利益を守る
📊 デバッグモード 調整や最適化に便利
💰 マーチンゲールなし グリッドなし、安全設計
⚙️ パラメータ（かんたん説明）

ローソク足検出

  • 最小ローソク足サイズ

  • 最小ボディ

  • チェック期間

  • スプレッド制限

注文管理

  • ペンディング注文の最大数

  • 注文の距離

  • 初期ストップロス

  • トレーリング距離とステップ

  • 注文の有効期限

リスク・安全設定

  • 固定ロットまたはリスク%

  • マジックナンバー

  • トレーリングオン/オフ

  • トレーリング開始の利益

その他

  • 注文コメント

  • デバッグ情報の表示

📈 推奨設定
設定 推奨
通貨ペア BTCUSD
時間足 M15
口座タイプ ヘッジ／ネッティングどちらでもOK
稼働時間 24時間
最低入金 500〜1000ドル
推奨ブローカータイプ スワップフリー
おすすめブローカー Exness Standard

✔ 小さい口座でも使えます
✔ 初期設定でそのまま使えます
✔ 他の仮想通貨用の設定も作れます

⚠️ 注意点

  • マーチンゲールなし

  • グリッドなし

  • 仮想通貨の強い動き向け

  • バックテストは Every tick based on real ticks を使用

  • ブローカーが Stop注文を許可しているか確認してください

🔥 Solace Bitcoin の良いところ

  • ビットコイン専用に設計

  • すばやく反応し、かしこい注文システム

  • 強い安全機能

  • 攻め/守りどちらのスタイルにも対応

💬 まとめ

Solace Bitcoin は、BTCUSD の素早く大きな動きに合わせて作られた高性能EAです。
動きを早く見つけ、スマートな注文を出し、安全に口座を守ります。

🚀 速い・賢い・ビットコイン専用EA

⚖️ 免責事項

FX・CFD取引にはリスクがあります。
過去の結果は将来を保証しません。
無理のない取引をしてください。


