WPR with Dynamic OSB zones mp

Crypto_Forex-Indikator „WPR mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, ohne Repainting.





– WPR ist einer der besten Oszillatoren für Scalping.

– Er eignet sich hervorragend für Verkaufspositionen aus dynamischen Überkauft- und Kaufpositionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen.

– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Positionen kombinieren.

– Dynamische Überkauft-Zone – oberhalb der gelben Linie.

– Dynamische Überverkauft-Zone – unterhalb der blauen Linie.

– Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen.

– Mit Alarmen für PC und Mobilgeräte.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.