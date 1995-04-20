WPR with Dynamic OSB zones mp
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.31
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „WPR mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, ohne Repainting.
– WPR ist einer der besten Oszillatoren für Scalping.
– Er eignet sich hervorragend für Verkaufspositionen aus dynamischen Überkauft- und Kaufpositionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen.
– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Positionen kombinieren.
– Dynamische Überkauft-Zone – oberhalb der gelben Linie.
– Dynamische Überverkauft-Zone – unterhalb der blauen Linie.
– Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen.
– Mit Alarmen für PC und Mobilgeräte.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.